'Gradit će se montažne kuće ili vlasnicima davati dio novca'

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izjavio je u utorak da se zakonom za sanaciju posljedica potresa u Zagrebu želi pomoći vlasnicima obiteljskih kuća koje će se morati rušiti, dok će se kod višestambenih zgrada ulagati u ojačanje statike, a unutarnje uređenje ostaje na trošak građana.

Štromar je u utorak održao sastanak sa svim relevantnim akterima za obnovu Grada Zagreba i okolice nakon nedavnog potresa, poput predstavnika Grada Zagreba i strukovnih udruženja, a u izjavi poslije sastanka je kazao je novi zakon u radnoj fazi i da će se još dorađivati.

Kako je ustvrdio, prvenstvena mu je namjera da se svima onima kojima su obiteljske kuće stradale u potresu i za koje struka smatra da ih treba srušiti, osigura zamjenska nekretnina, ili, ako je moguće, da se na tom mjestu gradi "montažna ili neka druga kuća".

Mogućnost je i davanje dijela novčanog obeštećenja obiteljima, pa da si same riješe stambeno pitanje, dodaje potpredsjednik Vlade i resorni ministar Štromar.

S druge strane, za sada za nijednu višestambenu zgradu nije utvrđeno da se mora rušiti, a ako se to naknadno utvrdi, postojat će i model pomoći tim ljudima da žive u normalnim uvjetima.

Prijedlogom zakona, kaže Štromar, objekti se dijele u tri kategorije - obiteljske kuće, višestambene zgrade, koje se uglavnom na zagrebačkom Gornjem i Donjem Gradu, te javne zgrade.

Napominje da je najviše upita oko višestambenih zgrada u privatnom vlasništvu, a na današnjem sastanku je uglavnom potvrđeno da im treba omogućiti bolju statiku, kako bi izdržale i jače potrese od ovog nedavnog.

Kaže i da se bez izgradnje kvalitetne statike i podizanja razine stabilnosti zgrade ništa ni ne može obnoviti, a danas se u detalje razgovaralo na koji način i uz koje uvjete će stručnjaci raditi te projekte.

Nakon što se to napravi, tada slijedi detaljna unutrašnja obnova stanova, no ističe da su trenutnog mišljenja da to uređenje, poput novih parketa ili pločica, ne treba sanirati Grad ili država, već građani svojim sredstvima.

Dodaje i da brojne zgrade imaju solidnu pričuvu i kako će se ona sigurno moći koristiti za uređenje zajedničkih dijelova zgrada.

Kaže i da se zajedničkim i intenzivnim naporima s Gradom Zagrebom i ostalim dionicima čini sve na osiguranju uvjeta da statičari u sljedećih nekoliko tjedana okončaju svoj posao pregleda zgrada.

Suspenzija dvaju zakona

Na konstataciju da bi zakon predvidio suspenziju Zakona o gradnji i Zakona o javnoj nabavi, Štromar je kazao da, iako se neće raditi po Zakonu o javnoj nabavi, javna nabava će postojati.

"Samo, ona će biti ubrzana i kvalitetno pripremljena", kazao je Štromar. Ističe da će nakon stupanja na snagu novog zakona uslijediti program koji će donijeti Vlada, a njime će biti definirani svi detalji.

U zakonu će pak biti definiran nadzor svih radova, kao i nadzor potrošnje novca.

Sva sredstva koja dobijemo moraju biti utrošena na najkvalitetniji mogući način, naglašava Štromar, te dodaje da ćemo ih sigurno dobiti i od Europske komisije, bit će osigurana i iz državnog proračuna, kao i proračuna Grada Zagreba, a najavljuje i konferencije na kojima će se nabavljati novac.

"Kad napravimo fond, onda ćemo iz tog fonda sve to plaćati", rekao je Štromar.

Posebno brinu zgrade fakulteta i škola

Dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić rekao je da slijedi opsežan posao detaljnih pregleda oštećenih zgrada i izrada projekata ojačanja.

Akademsku zajednicu, kako je rekao, posebno brinu zgrade fakulteta i škola koje su vezane za boravak velikog broja ljudi - učenika studenata i gdje se treba primijeniti cjeloviti postupak ojačanja, kao bi bile sigurne za eventualne druge nepogode.

Upitan za procjenu troška i vremena potrebnog za obnovu, na primjeru zgrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta, odgovorio je da se o cijeni trenutno ne može puno reći, te da će obnova biti zahtjeva, jer će uz građevinare morati biti uključene i druge struke, jer mnoge zgrade ulaze u kategoriju spomenika kulture. To pak, kako je rekao, utječe i na vrijeme obnove.

Kad je riječ o zgradama škola i fakulteta, dodatni problem je što nastava mora teći od jeseni u punom tijeku, pa se moraju osigurati prostori u kojima će se nastava moći odvijati, rekao je Lakušić.

Državni ili gradski stanovi u najam

Inače, kako je jučer doznala televizija N1, radni naziv novog zakona, koji bi trebao biti usvojen po hitnoj proceduri, je Zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice, a od ostalih noviteta, koje Štromar nije iznio u današnjoj izjavi, kod višestambenih zgrada koja su zaštićeno kulturno dobro, država će platiti i obnovu konstrukcijskog dijela zgrade kao i konzervatorske radove, no također neće plaćati unutarnje uređenje.

Također, ako će se morati rušiti višestambena zgrada, država neće graditi novu zgradu u centru Zagreba nego će vlasnici tih stanova dobiti državne ili gradske stanove u najam, no ne i u vlasništvo, s obzirom da će i dalje biti vlasnici zemljišta na kojem je zgrada srušena, pa će se dijelom moći namiriti njegovom prodajom.

Država će jedino škole, bolnice, vrtiće i ostale javne ustanove kompletno obnoviti, i izvana i iznutra, javio je N1.

Tema: Potres u Zagrebu