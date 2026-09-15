Gradnja u Hrvatskoj usporila: Pao broj građevinskih dozvola, evo koliko se stanova gradi

U prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je izdano 6.055 građevinskih dozvola, što je 12,1 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS). Samo u srpnju izdane su 972 građevinske dozvole, što je za 1,6 posto više u odnosu na srpanj 2025. godine.

Pritom je 87 posto dozvola izdano je za zgrade, a 13 posto za ostale građevine.

Prema vrstama radova, 80 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 20 posto za rekonstrukcije.

Ukupna vrijednost radova predviđena građevinskim dozvolama izdanima u srpnju iznosi 785,7 milijuna eura, a onih predviđenih dozvolama izdanima u sedam mjeseci 4,14 milijardi eura.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju, predviđeno je građenje 1.537 stanova s prosječnom površinom od 95,6 četvornih metara.

Od toga je najviše trosobnih stanova (462), potom dvosobnih (417), te četverosobnih (351).

Među nestambenim zgradama čija je izgradnja predviđena dozvolama izdanima u srpnju ove godine, najviše je industrijskih zgrada i skladišta (18), potom zgrada za promet i komunikacije (14), te hotela i sličnih zgrada (13).