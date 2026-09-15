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Stigle nove brojke

Gradnja u Hrvatskoj usporila: Pao broj građevinskih dozvola, evo koliko se stanova gradi

Piše HINA,
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Gradnja u Hrvatskoj usporila: Pao broj građevinskih dozvola, evo koliko se stanova gradi
Zagreb: Izgradnja novih stanova i poslovnih prostora na području Črnomerca | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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U Hrvatskoj je u prvih sedam mjeseci 2023. godine zabilježen pad od 12,1 posto u broju izdanih građevinskih dozvola, unatoč povećanju u srpnju, što ukazuje na trend usporavanja u građevinskom sektoru.

U prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je izdano 6.055 građevinskih dozvola, što je 12,1 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS). Samo u srpnju izdane su 972 građevinske dozvole, što je za 1,6 posto više u odnosu na srpanj 2025. godine.

Pritom je 87 posto dozvola izdano je za zgrade, a 13 posto za ostale građevine.

Prema vrstama radova, 80 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 20 posto za rekonstrukcije.

Ukupna vrijednost radova predviđena građevinskim dozvolama izdanima u srpnju iznosi 785,7 milijuna eura, a onih predviđenih dozvolama izdanima u sedam mjeseci 4,14 milijardi eura.

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Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju, predviđeno je građenje 1.537 stanova s prosječnom površinom od 95,6 četvornih metara.

Od toga je najviše trosobnih stanova (462), potom dvosobnih (417), te četverosobnih (351). 

Među nestambenim zgradama čija je izgradnja predviđena dozvolama izdanima u srpnju ove godine, najviše je industrijskih zgrada i skladišta (18), potom zgrada za promet i komunikacije (14), te hotela i sličnih zgrada (13).

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