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STIŽE U ČETVRTAK

Gradonačelnica Rijeke: Sve smo mjere poduzeli uoči najavljenog nevremena s obilnom kišom

Piše HINA,
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Gradonačelnica Rijeke: Sve smo mjere poduzeli uoči najavljenog nevremena s obilnom kišom
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić održala konferenciju za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je poduzete mjere kako bi se zaštitili građani i imovina od najavljenog nevremena, dok se istovremeno pripremaju projekti za novu sportsko-rekreacijsku zonu.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je u srijedu da su poduzete izvanredne mjere zbog najavljenog nevremena s obilnom kišom u četvrtak na riječkom području.

Rinčić je na konferenciji za novinare rekla da je komunalno redarstvo  upozorilo izvođače radova na kritičnim lokacijama u gradu, posebno na prekopima, da dodatno osiguraju otvorena gradilišta kako bi se smanjila mogućnost ispiranja materijala i nanosa na ulicama.

Komunalna tvrtka Vodovod i kanalizacija preventivno je pregledala sustav odvodnje i dodatno očistila slivnike, posebno u nižem dijelu grada, gdje često poplavljuje tijekom snažnijih oborina, izvijestila je Rinčić. U pripravnosti su dežurni timovi sa specijalnim vozilima.

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Državni hidrometeorološki zavod je za četvrtak oglasio narančasti stupanj opasnosti za šire riječko područje i Kvarner. DHMZ ističe da se očekuje jako jugo i južni vjetar, obilna kiša i moguće lokalne bujične poplave te mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Rinčić je također najavila pripremu aktivnosti za novu sportsko-rekreacijsku zonu na Orehovici. Prije svega je nužno riješiti imovinsko-pravne odnose, a u dosadašnjim kontaktima su nadležna ministarstva pokazala spremnost da se ta pitanja riješe.

Pripremni poslovi obavljaju se u novom odjelu gradske uprave za kapitalne projekte, investicije i fondove EU, a potrebna sredstvaće se osigurati u proračunu za 2027. godinu.

"Naša je vizija razvoj zone za rekreativne sadržaje, s terenima za nogomet, atletiku, tenis, odbojku na pijesku i druge sportove, a površina parcele na kojoj bi se to realiziralo je 29 hektara", istaknula je gradonačelnica.

Konačni obujam zone i sadržaja ovisit će o niz uvjeta, od tehničkih do financijskih, dodala je.

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