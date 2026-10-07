Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je poduzete mjere kako bi se zaštitili građani i imovina od najavljenog nevremena, dok se istovremeno pripremaju projekti za novu sportsko-rekreacijsku zonu.
Gradonačelnica Rijeke: Sve smo mjere poduzeli uoči najavljenog nevremena s obilnom kišom
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je u srijedu da su poduzete izvanredne mjere zbog najavljenog nevremena s obilnom kišom u četvrtak na riječkom području.
Rinčić je na konferenciji za novinare rekla da je komunalno redarstvo upozorilo izvođače radova na kritičnim lokacijama u gradu, posebno na prekopima, da dodatno osiguraju otvorena gradilišta kako bi se smanjila mogućnost ispiranja materijala i nanosa na ulicama.
Komunalna tvrtka Vodovod i kanalizacija preventivno je pregledala sustav odvodnje i dodatno očistila slivnike, posebno u nižem dijelu grada, gdje često poplavljuje tijekom snažnijih oborina, izvijestila je Rinčić. U pripravnosti su dežurni timovi sa specijalnim vozilima.
Državni hidrometeorološki zavod je za četvrtak oglasio narančasti stupanj opasnosti za šire riječko područje i Kvarner. DHMZ ističe da se očekuje jako jugo i južni vjetar, obilna kiša i moguće lokalne bujične poplave te mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.
Rinčić je također najavila pripremu aktivnosti za novu sportsko-rekreacijsku zonu na Orehovici. Prije svega je nužno riješiti imovinsko-pravne odnose, a u dosadašnjim kontaktima su nadležna ministarstva pokazala spremnost da se ta pitanja riješe.
Pripremni poslovi obavljaju se u novom odjelu gradske uprave za kapitalne projekte, investicije i fondove EU, a potrebna sredstvaće se osigurati u proračunu za 2027. godinu.
"Naša je vizija razvoj zone za rekreativne sadržaje, s terenima za nogomet, atletiku, tenis, odbojku na pijesku i druge sportove, a površina parcele na kojoj bi se to realiziralo je 29 hektara", istaknula je gradonačelnica.
Konačni obujam zone i sadržaja ovisit će o niz uvjeta, od tehničkih do financijskih, dodala je.
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