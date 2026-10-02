Riječki SDP: Očekujemo da Romana Jerković Kraljić odgovori na sva pitanja

Riječki SDP poručio je u petak kako očekuje da europarlamentarka Romana Jerković Kraljić, kao njihova članica, javnosti pruži jasne odgovore na sva otvorena pitanja o nenamjenskom trošenju novca te da, ako se pokaže da je bilo nepravilnosti, za njih preuzme odgovornost. SDP u priopćenju ističe da ima nultu toleranciju prema svakom postupanju koje bi moglo dovesti u pitanje transparentno i odgovorno raspolaganje javnim novcem. "Taj standard vrijedi za svakog člana i dužnosnika SDP-a, bez iznimke i neovisno o funkciji koju obnaša ili je obnašao", naglašavaju riječki SDP-ovci.

Riječ je o sumnjama da je zastupnica SDP-a u Europskom parlamentu Romana Jerković Kraljić nenamjenski utrošila novac političke grupacije Socijalista i demokrata na organizaciju studijskog putovanja skupine osoba iz Hrvatske u Strasbourg.

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Kako je objavio Politico, američka političko-novinska organizacija, članovi obitelji, prijatelji i suradnici Jerković Kraljić bili su među sudionicima trodnevnog putovanja u Strasbourg. Trošak cijelog događaja mogao je premašiti 12.000 eura, nakon uvida u račune, fotografije i popise sudionika, tvrdi Politico.

"Navodi koji su se pojavili u medijima moraju biti potpuno razjašnjeni, zbog čega od naše članice Romane Jerković Kraljić očekujemo da javnosti pruži jasne odgovore na sva otvorena pitanja. Nećemo unaprijed donositi zaključke prije nego što se utvrde sve činjenice. Ako se pokaže da je bilo nepravilnosti, očekujemo da se za njih preuzme odgovornost", stoji u priopćenju SDP-a.