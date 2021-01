Novi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković čestitao je pravoslavni Božić na Instagramu zanimljivom fotografijom.

Na fotografiji se Stanivuković nalazi na konju te nosi nošnju svojih predaka, a u opisu je objasnio koji je razlog za takvu tradicionalnu čestitku:

- Nekad davno, naši preci u nošnjama i na konjima, na ovaj dan išli su sjeći božićno drvce. To me potaknulo da se barem na trenutak sjetim tradicije i običaja iz prošlosti koje nemamo priliku često vidjeti. Najvažnije je i danas ostalo isto, a to je okupljanje obitelji, molitva, vjera koja živi duboko u nama i želja da sačuvamo svoju stoljetnu tradiciju. Svim vjernicima želim sretnu Badnju večer - poručio je Stanivuković na Instagramu.

Podsjetimo, Stanivuković je ranije imao sporne izjave kojima je osporavao presude Haaškog suda, kao i postojanje genocida u Srebrenici.

- Taj sud je nanio veliku političku štetu mom narodu i to je za mene čiča-miča, završena priča - rekao je ranije Stanivuković o Haagu.