Gradonačelnik Osijeka ukinuo je odluku o poskupljenju gradskog prijevoza: 'Nije vrijeme za to'

Početak Nove 2023. godine mnogim je Osječanima došao kao šok jer je s već najavljenim poskupljenjima energenata i prehrane u Osijeku iznenada poskupio gradski prijevoz putnika. I to ne za malo, nego za gotovo 120 posto.

Umjesto dosadašnjih 55 kuna, srednjoškolci su svoju kartu morali kupiti za 120 kuna, a studenti umjesto 90, dati čak 226 kuna mjesečno. Nadzorni odbor GPP-a, u kojem sjedi i bivši osječki gradonačelnik Anto Đapić, svoju su odluku o poskupljenju 'nakitili' riječima - velika novina i najznačajnije izmjene. Novina su da se vrijeme valjanosti karte produžuje sa 60 na 90 minuta, a najznačajnija je upravo izmjena cijena. Drugih opravdanja za značajno poskupljenje nije bilo.

Nezadovoljni građani nisu skrivali ogorčenje pa se putem javnih mreža sve više prozivalo gradsku tvrtku GPP da daju konkretna objašnjenja za tako veliko poskupljenje. No, dogodilo se nešto posve drugo. Ni desetak dana nakon odluke o poskupljenju karata, gradonačelnik Ivan Radić ukinuo je donesenu odluku i cijene vratio na staro, odnosno na one koje su bile do početka siječnja.

- Ova uprava želi biti racionalna, a ne populistička. Svjestan sam da dobro upravljanje nekada traži nepopularne poteze ali odluka o poskupljenju prijevoza nije donesena u pravi trenutak obzirom na situaciju u kojoj se građani nalaze uvođenjem eura. Naime, iako se Uprava GPP-a vodila racionalnim poslovanjem i činjenicom da su tijekom proteklih godina rasle cijene i goriva, struje, a rasla je i inflacija, u ovome trenutku ipak nije vrijeme za podizanje cijena karata. Grad Osijek ima financijske kapacitete da odluku o poskupljenju suspendiramo, a dalje ćemo tražiti načine i modele kojima ćemo poslovanje GPP-a održati racionalnim - kazao je gradonačelnik Radić ističući kako je Grad Osijek od 2017. godine povećavao subvenciju prema GPP-u. Tada je ona bila 18 milijuna, a danas je 34,4 milijuna, a uz to su platili i ratu kredita od 15,5 milijuna kuna koji je GPP imao iz proteklih mandata. Gradonačelnik je istaknuo kako je, unatoč povećanju cijena, učenička karta, primjerice, i dalje bila jeftinija nego u Rijeci i Splitu.

Direktor GPP-a Dejan Rusmirović istaknuo je kako će tvrtka poštovati odluku o povratku na stari cjenik i obavijestiti putnike o načinu na koji će se izvršiti refundacija sredstava onima koji su već kupili karte po novim, većim cijenama.

Najčitaniji članci