Plin curio na Rabu: 'Puna mi je kapa, ja ne mogu do imovine...'

- Nemojte me ništa pitati, puna mi je kapa svega, već tri dana ne mogu do svoje imovine - rekla je mještanka Raba, kojoj je policajac zabranio pristup stanu koji se nalazi u povijesnoj jezgri grada Raba, točnije područje Kaldanca, gdje je od ponedjeljka ograničeno kretanje i zabranjen pristup.

Radi se o uličici dužine stotinjak metara iz koje su zbog problema s isticanjem plina od ponedjeljka evakuirane dvije obitelji, točnije četvero ljudi, koji već dvije noći borave kod rodbine i ne mogu u svoje domove.. U tom dijelu starog grada već tri dana zatvorena su i dva ugostiteljska objekta te dvije suvenirnice.

- Već desetak dana osjetili smo neugodan miris plina u zraku, no nismo tome pridavali pažnju jer gard nema gradskog plina pa nismo mislili da se radi o nekom većem problemu. No s danima je smrad postao nepodnošljiv. Srećom, jučer i danas zrak je puno čišći - kažu Rabljani i ugostitelji obližnjih kafića koji rade, a koji unatoč ozbiljnosti situacije smatraju da nema mjesta panici.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Problem prilikom punjenja spremnika'

Od gradonačelnika Raba Nikole Grgurića doznajemo kako je uzrok isticanja plina propust pri punjenju izoliranog, privatnog spremnika obližnjeg hotela Arbiana, iz kojeg je u utorak u drugi hotel iz predostrožnosti premješteno oko 60-tak gostiju.

- Točni uzroci istjecanja plina, tj. da li se radilo u puknuću cijevi ili slično, bit će utvrđeni naknadno. Na terenu su vatrogasne ekipe, koje rade na prozračivanju šahti te policija koja danonoćno osigurava teren. Zadnja mjerenja,, koja obavljamo svako malo pokazuju pad koncentracije plina na navedenom području i intenzivno se radi na tome da se ta koncentracija dovede u dozvoljene granice - kazao je Grgurić, koji unatoč naporima angažiranih ekipa i Stožera civilne zaštite ne može predvidjeti kada će situacija biti normalizirana.

Dodaje kako žali zbog neugodnosti koje je ova situacija prouzročila turistima i mještanima Raba te kako je grad za navedene turiste, u dogovoru s upravom hotela organizirao jednodnevne izlete dok se problem ne riješi.

'Ne zna se koliko je plina isteklo'

Inače, plin nakupljen u podzemlju i komunalnoj infrastrukturi se uklanja prirodnim putem, prozračivanjem ili prisilno, izvijestili su vatrogasci. Radi se o propan-butanu, koji je teži od zraka i koji je opasan plin s niskom granicom eksplozivnosti pa je nužno pročistiti prostor prije otvaranja za građane i povratka stanara.

Zapovjednik DVD-a Rab Milivoj Ličina izjavio je ne zna koliko bi to sanacija mogla potrajati.

- Radi se čišćenje zemljišta, zaliha nakupljenog plina kroz komunalnu infrastrukturu, to sve pratimo i sigurnosnim metodama možemo samo poboljšati da se taj plin što prije raščisti. Mjerimo cijelo vrijeme i to je to - rekao je Ličina. Dodao je kako se ne zna kolika je količina plina ušla u zemljanu površinu.

- Plin se otpušta iz zemlje, a mi to pokušavamo održati na nekom nivou gledajući sigurnost građana - rekao je. Na pitanje koliko je opasan plin ističe da je jako opasan.

- Plin propan butan je dosta opasan i ima nisku granicu eksplozivnosti - rekao je.

Uži centar Raba i dalje je pod osiguranjem policije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Gradonačelnik: Plina ima manje

Gradonačelnik Raba Nikola Grgurić rekao je uzrok curenja plina cijev koja vodi od spremnika plina do mjesta gdje se spremnik puni. Tvrdi da je prilikom punjenja plin istjecao van kroz cijev i prošao kroz drugu strukturu kao što su telekomunikacije i voda. Obzirom da je propan-butan vrlo opasan plin i teži je od zraka, zadao je vatrogascima DVD-a Rab velike probleme.

POGLEDAJTE VIDEO:

No, Grgurić ističe da vatrogasci rade dobar posao i da su dio plina već sanirali. Trenutno su na terenu te i dalje rade na sanaciji.

- Bitno je da se problem riješi na najkvalitetniji način - rekao je Grgurić i dodao da ne zna kada bi to točno moglo biti.

Sanaciju čekaju i dvije obitelji ugrožene ulice koje su službe evakuirale. Trenutno se nalaze kod svojih obitelji na privremenom smještaju. Osim njih, evakuirani su i turisti iz obližnjeg hotela. Oni su prebačeni u obližnje smještaje. Tamo će ostati do daljnjeg, odnosno do rješenja problema.

Foto: čitatelj24sata

Podsjetimo, u ponedjeljak predvečer su ljudi počeli osjećati miris plina na ulicama stare gradske jezgre u Rabu. Gradonačelnik Grgurić tvrdi da već od tad rade na detekciji i rješavanju problema. U utorak navečer mjerni instrumenti pokazali su visoku koncentraciju plina, negdje i do 100 posto te ugljičnog monoksida.

Grgurić ističe da i dalje provode mjerenja i da su pokazala kako se koncentracija smanjuje.