Evakuirali ljude zbog plina na Rabu: 'Opasan je i eksplozivan'

Dio stare gradske jezgre Raba i dalje je zatvoren nakon što se plin iz oštećene instalacije proširio u tlo te se uklanjaju nakupljene količine, doznaje se u srijedu iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab koje obavlja taj posao, dok specijalizirana tvrtka stalno provjerava razinu plina.

U ponedjeljak u večernjim satima utvrđena je prisutnost plina na području povijesne gradske jezgre u Plovanovoj ulici na Rabu.

Foto: čitatelj24sata

Uzrok je oštećenje plinske instalacije jednog hotela. Osamdesetak osoba iz tog dijela staroga grada je evakuirano i prostor je ograđen. Na mjestu događaja su vatrogasci, policija, djelatnici komunalnog poduzeća i nadležni inspektori, a razinu plina stalno provjerava specijalizirana tvrtka.

Plin nakupljen u podzemlju i komunalnoj infrastrukturi se uklanja prirodnim putem, prozračivanjem ili prisilno, izvijestili su vatrogasaci.

Propan-butan je opasan plin s niskom granicom eksplozivnosti pa je nužno pročisitti prostor prije otvaranja za građane i povratka stanara.

Još nije poznato koliko dugo će trajati sanacija.

Zapovjednik DVD-a Rab Milivoj Ličina rekao je za N1 da je situacija ostala nepromijenjena u srijedu ujutro. Kaže da je i dalje opasno te da ne zna koliko bi to stanje moglo potrajati.

- Radi se čišćenje zemljišta, zaliha nakupljenog plina kroz komunalnu infrastrukturu, to sve pratimo i sigurnosnim metodama možemo samo poboljšati da se taj plin što prije raščisti. Mjerimo cijelo vrijeme i to je to - rekao je Ličina. Dodao je kako se ne zna kolika je količina plina ušla u zemljanu površinu.

Foto: čitatelj24sata

- Plin se otpušta iz zemlje, a mi to pokušavamo održati na nekom nivou gledajući sigurnost građana - rekao je. Na pitanje koliko je opasan plin ističe da je jako opasan.

- Plin propan butan je dosta opasan i ima nisku granicu eksplozivnosti - rekao je.

Poznat je i uzrok curenja plina koji je ispod stare gradske jezgre stvorio bazen plina.

- Došlo je do puknuća plinskog cjevovoda i kroz tu je rupu plin iscurio u zemlju. Mi ispod gradske jezgre imamo jezero plina. Uspjeli smo ograničiti kretanje i sad možemo samo čekati da prirodi odradi svoje i da se ta koncentracija očisti. Ozračujemo unutarnje otvore, kanalizacijske otvore i konstantno mjerimo koncentraciju plina - objasnio je Ličina.

Uži centar Raba je ogradila policija.