Gradska ljetna događanja koja svi s nestrpljenjem čekamo

Prvi je s programom krenuo HNK s 'Ljetnim večerima', počelo je i 'Ljeto na Štrosu', kreću besplatni razgledi grada, a bogati program i sjajni koncerti bit će i na MSU

<p>Nakon nekoliko mjeseci tišine Zagreb je opet živnuo svojim poznatim šarmom. Ulice, parkovi i šetališta ponovno su ispunjeni raznim programima i građanima.</p><p>Gradsku živahnost među prvima su vratile "<strong>Ljetne večeri HNK u Zagrebu</strong>", a sve uz posebne epidemiološke mjere i socijalnu distancu. Još za vrijeme karantene su članovi Opere kazališne kuće obilazili zagrebačke kvartove, a nakon popuštanja mjera i "otvaranja" pozvali su građane da dođu pred njihovu kuću. Ansambli Opere, Drame i Baleta priredili su im sjajan program, a već od otvorenja na "Lipanjskoj noći" stotine građana pohrlile su vidjeti taj kulturno-umjetnički program. Dosad smo mogli uz predivne kulise ispred zgrade zagrebačkog HNK vidjeti "Balet u predvečerje", "Karaokelektiru" i "Glazbeni put oko svijeta", a baletane na pozornici pokraj HNK građani još jedanput imaju priliku vidjeti 25. lipnja</p><p>Za zatvaranje "Ljetnih večeri HNK u Zagrebu" ostao je program "<strong>Europski jazz šlageri</strong>" koji će se održati 28. lipnja.</p><p>Tu je tematsku večer osmislio <strong>Mate Matišić</strong>, koji će na gitari nastupiti uz glazbenike orkestra i soliste Opere HNK. Djela <strong>Kurta Weilla</strong> i aranžmani <strong>Djanga Reinhardta</strong> obećavaju posebnu ljetnu večer pred kazalištem.</p><p>Tek jednu tramvajsku stanicu "niže", prema Ciboninu tornju, i "<strong>Ljeto u Tehničkom 2020.</strong>" nudi bogat program.</p><p>Tamo su svakodnevni partyji s DJ-ima, kazališne i plesne večeri, performansi, pub kvizovi znanja, likovne izložbe... Sjajna zabava u prekrasnom ambijentu uz vrlo šarolik program, koji traje sve do 28. kolovoza.</p><p>Dugovječno i već Zagrepčanima prepoznatljivo je "<strong>Ljeto na Štrosu</strong>", popularni Strossmartre. Teško je pronaći ljepšu pozornicu od Strossmayerova šetališta, među klupicama i starim drvećem, obasjani mjesečinom i s pogledom na grad. Već na otvorenju je koncertom oduševio<strong> Stjepan Jimmy Stanić</strong>, a <strong>sve do 1. rujna</strong> očekuje nas bogati program uz nostalgičan ugođaj otvorenoga kina, sjajan glazbeni program, likovne radionice...</p><p>Tu su i besplatni razgledi grada u organizaciji<strong> Turističke zajednice grada Zagreba</strong>. Oni će biti svake subote<strong> od 20. lipnja do 18. srpnja,</strong> a teme i ture su različite. "<strong>Purgerica - bez potresa, molim lepo</strong>" počinje od 19 sati okupljanjem kod kipa kralja Tomislava na istoimenom trgu. "<strong>Secret Zagreb - Frajerice</strong>" okupljaju zainteresirane na južnom dijelu parka Zrinjevac, kod bista, od 18 sati. Organiziran je klasičan razgled grada biciklom, "<strong>Bike Tours Zagreb</strong>", koji počinje u Jurišićevoj 19 u dva termina, u 10 i 16 sati. Prijave građana zaprimat će se petkom na broj mobitela: 0995967230, a kontakt je aktivan od 10:30 sati do popunjena grupe. Pješački razgledi traju 1,5 - 2 sata dok razgledavanje grada biciklima sveukupno traje 3h.</p><p>Na Jarunu se sprema <strong>Future Scope 4</strong>. srpnja uz <strong>Leu Dobričić</strong>, <strong>Petra Dundova</strong>, <strong>Mr. DJ Darija</strong>, <strong>DJ Jocka</strong>, <strong>Shipea i Matyju</strong>.</p><p>"<strong>Art Park Zagreb</strong>" počinje 19. lipnja i traje sve do 6. rujna. U parku Ribnjak bit će mala street art galerija i mjesto za druženje uz glazbene, filmske i sportske sadržaje. U tijeku je i manifestacija "<strong>Zagrebački vremeplov</strong>", koja se sastoji od programa "<strong>Gornji grad u prošlosti</strong>", "<strong>Vergl</strong>", "<strong>Gornjogradski ulični svirači</strong>", koji traju do 27. rujna, i "<strong>Kumice s Dolca</strong>", koji traje do 24. listopada.</p><p>"<strong>Večeri na Griču</strong>" bit će od 5. do 15. srpnja, uz brojne glazbene poslastice i vrhunska djela ozbiljne glazbe. Od 15. srpnja očekuje nas i <strong>54. Smotra folklora</strong>, koja će prikazati Stoljeće seljačke sloge. Kako je najavljeno, očekuje se više vokalno-instrumentalnih nastupa, s plesom samo tamo gdje će to epidemiološka situacija omogućiti.</p><p>Jedno od najboljih multimedijalnih događanja ne samo u Zagrebu nego i u regiji već je šest godina "<strong>Ljeto u MSU</strong>". Ove je godine na rasporedu od 27. lipnja do 18. srpnja. Sad već tradicionalno subotama jedinstvena pozornica donosi spoj vrhunskih umjetničkih sadržaja, uz poseban naglasak na četiri koncertne poslastice. Program 27. lipnja otvara <strong>LADO Electro</strong>, tjedan dana kasnije nastupa <strong>Tamara Obrovac</strong> uz <strong>Matiju Dedića</strong>, <strong>Mile Kekin </strong>pjevat će 11. srpnja, a poslastica za kraj je koncert <strong>Ede Maajke</strong> 18. srpnja.</p><p>Uz odgovornost, sigurnost i poštivanje mjera, Zagreb ovog ljeta živi na svojim ulicama, u parkovima, na trgovima, jezerima...</p>