Gradska skupština prihvatila zaključak oporbe o Srebrnjaku: 'Stanimo na kraj tom teroru...'

"Znači, Ministarstvo zdravstva, bivši i sadašnji ministar Beroš, bivši i sadašnji premijer Plenković, dozvoljava ovaj teror u Dječjoj bolnici Srebrnjak. To mora stati", izjavio je Tomislav Tomašević.

<p>Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je prihvatila zaključak četiri oporbena kluba kojim se traži da ravnatelj <strong>Dječje bolnice Srebrnjak</strong> za skupštinsku sjednicu u rujnu podnese izvješće o financijskom poslovanju bolnice te realizaciji projekta <strong>Centra za translacijsku medicinu.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je smijenjen doktor Nogalo?</strong></p><p>Riječ je o prijedlogu oporbenih klubova SDP-a, GLAS-a i HSU-a, HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija te lijevog bloka. Njihov prijedlog zaključka na sjednici su podržali i gradski zastupnici pozicijskog HDZ-a, a protiv su jedino bili zastupnici gradonačelnika <strong>Milana Bandića</strong>. </p><p>Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka<strong> Tomislav Tomašević </strong>je nakon usvajanja tog oporbenog zaključka Hini izjavio kako je podrška HDZ-a zapravo pokazatelj da se ne slažu s ovim što se događa u Dječjoj bolnici Srebrnjak. </p><p>"Ono što je počelo kao Bandićeva sujeta prema tadašnjem ravnatelju Dječje bolnice Srebrnjak <strong>Bori Nogalu</strong> se lagano pretvorilo u mobing svih zaposlenika koji su javno stali u obranu ravnatelja Nogala, a sada se pretvara u teror u Dječjoj bolnici Srebrnjak ne samo prema zaposlenicima, nego i prema svim pacijentima", istaknuo je Tomašević u raspravi o stanju u Dječjoj bolnici Srebrnjak koju je za 34. sjednicu Gradske skupštine predložio skupštinski Odbor za kontrolu. </p><p>Nadležnima u Gradskoj upravi poručio je da, kada oni govore o problemima u toj bolnici, moraju znati da su te probleme stvorili. </p><p>Kaže kako ne očekuje od Bandića da "promijeni svoju sujetu, nego ga muči ponašanje <strong>Ministarstva zdravstva</strong> koje ima predstavnika u Upravnom vijeću Dječje bolnice Srebrnjak". Napomenuo je da je u tom Upravnom vijeću Gradska uprava postavila zaposlenicu Gradskog ureda za zdravstvo da bude v.d. ravnateljica bolnice, sve dok nije izabran novi ravnatelj koji je specijalizant, i ima 32 godine.</p><p>"Znači, Ministarstvo zdravstva, bivši i sadašnji ministar Beroš, bivši i sadašnji premijer Plenković, dozvoljava ovaj teror u Dječjoj bolnici Srebrnjak. To mora stati", izjavio je Tomašević. </p><p>Po njegovim riječima, frustrirajuće je da nitko u državi ne želi zaustaviti "teror na Srebrnjaku". "Mi kao Gradska skupština to ne možemo, jer nemamo ovlasti, a jedini tko to može je Ministarstvo zdravstva i stvarno je krajnje vrijeme da zaustave Bandićevo divljanje", rekao je Tomašević.</p><p>Tvrdi da novi ravnatelj<strong> Ivo Dumić-Čule </strong>iza sebe nema ni jedan znanstveni projekt, nije vodio ni odjel, a kamoli bolnicu, a sada je na čelu bolnice s velikim EU projektom Centra za translacijsku medicinu.</p><p>"Iz aviona se vidi da je riječ očito o nečijem poslušniku i da je Bandić taj koji je donio tu odluku, a Upravno vijeće bolnice ju je samo izvršilo", smatra Tomašević. </p><p>Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> rekla je da su zastupnici uvijek slušali da u Dječjoj bolnici Srebrnjak "cvijeta cvijeće".</p><p>"Taj cvat je negdje zaustavljen, što je bilo i prirodno, krajem jeseni, početkom zime kada je projekt dobiven i kada vi samo niste htjeli da postojeći ravnatelj sa svojim timom upravlja tim projektom. O tom projektu ste znali sve, podržavali ste ga cijelo vrijeme, sve dok nije došlo do realizacije. Kad je došlo do realizacije, onda je cijeli taj tim koji je vodio projekt bio nezadovoljavajući", poručila je Gradskoj upravi Mrak-Taritaš. </p><p>Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč rekao je da nikada nije bilo dvojbe ide li taj projekt ili ne ide jer je od samog početka projekt podržavan. </p><p>Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a <strong>Zvane Brumnić</strong> kaže kako smo svjedoci toga da imamo mogućnost povući više od 400 milijuna kuna EU sredstava za poboljšanje zdravstvenog sustava te da je sramotno da se netko s time kocka. </p>