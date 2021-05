Ivan Radić, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Osijeka, jako dobro stoji u anketama. Plenković bi time mogao doći na vlast u gradu koji već dugo ignorira HDZ na izborima. Radić je dijete grada i prvi u obitelji koji se politički aktivirao. Na čuđenje roditelja i mlađeg brata, koji mu je važan oslonac.

EXPRESS: U kakvoj ste obitelji odrasli?

Dolazim iz radničke obitelji. Mama je logoped, tata je strojarski tehničar. Četiri godine mlađi brat je magistar inženjer građevinarstva i moj veliki oslonac. Jako smo povezani otkako smo bili klinci. Nitko u mojoj obitelji nikada nije bio politički aktivan. Čak štoviše, politika ih uopće ne zanima pa ih je moj odabir prilično iznenadio.

EXPRESS: Koje vas uspomene vežu za djetinjstvo, prijatelje, školu, grad u kojem živite'

Jako volim kvart u kojemu sam odrastao. Za njega me vežu najljepša sjećanja iz djetinjstva, tu su moji najbolji prijatelji. Kada biste njih pitali kakav sam bio kao klinac jedni bi rekli da sam jako dobar prijatelj, drugi da uvijek imam jasan i glasan stav, treći bi rekli da sam 'frik' za sport, jer se njime bavim cijeli život. U osnovnoj sam bio odličan učenik, ali nisam bio klasičan štreber. Puno sam vremena provodio s ekipom, išao na utakmice NK Osijeka, zezao se s klapom na klupicama i sve što uz to ide (smijeh). Nakon osnovne upisao sam srednju matematičku gimnaziju. Tu sam već bio vrlo dobar. Ali s ekipom i dalje klasika.

EXPRESS: Ali nije sve u gimnaziji bila ludorija. Tu ste, naime, upoznali svoju suprugu?

Da. Supruga i ja išli smo u isti razred. No, ljubav se pojavila tek u četvrtom srednje. Valjda kad sam progledao. (smijeh) Ona mi je danas i bračni partner i najbolji prijatelj. Zna sve moje uspone i padove i moj je najbolji kritičar. Vjerujem joj, iako nije u politici i ne želi imati nikakve veze s politikom kao gledatelj s tribina, bolje vidi pozicije igrača na terenu nego netko u ekipi, a to nekad puno pomaže. Inače je odvjetnica.

EXPRESS: Stalno spominjete nogomet i sport. Jeste i vi nešto trenirali?

U sportu sam cijeli život. Osim što sam navijač NK Osijeka, vjerni pratitelj svih utakmica, pa i onih na gostovanjima, volim i košarku. Trenirao sam u KK Slavonija i igrao u svim kategorijama, bio i kapetan kadetske, juniorske i jedno vrijeme i seniorske ekipe. Treneri su mi bili poznata osječka košarkaška imena kao što su Ivan Matančić, braća Dogan, Damir Voloder i Damir Škrlec.

EXPRESS: Završili ste dva fakulteta. Zašto dva?

Da, prvo sam upisao i završio građevinski fakultet u Osijeku i inženjer sam građevinarstva, a onda sam upisao i ekonomski fakultet tako da sam sada i magistar ekonomije.

EXPRESS: Zašto ste se i kako našli u politici?

Kao klinac nisam mislio da ću se baviti politikom niti sam ju pratio, ali sam osjećao da je moj svjetonazor uvijek bio desni centar. Imao sam 19 godina kada sam zajedno s prijateljima iz kvarta pristupio HDZ-u. Nismo mi znali šta je to politika ni što ćemo raditi kada se učlanimo. Nismo znali ni gdje su prostorije stranke ni na koja vrata se ulazi. Nismo imali pojma ni što je gradsko vijeće ni koliko članova broji. Nas je samo vukla želja da promijenimo neke stvari u našem naselju. Postao sam predsjednik Mladeži u Gornjem gradu i kandidat za vijeće gradske četvrti Gornji grad. Već to mi se činio kao nešto jako važno i osjećao sam da nosi određenu odgovornost. Sjećam se da je HDZ do tada u Osijeku imao samo 7-8 posto, no nakon izbora došao je na 21-23 posto. To je tada bio moj prvi susret s izborima u politici. Nakon toga sam bio vijećnik u gradskoj četvrti Gornji grad, kasnije predsjednik osječke mladeži HDZ-a i politički tajnik stranke kada je Ivan Anušić postao predsjednik županijskog odbora.

EXPRESS: Kako mlada osoba kao što ste vi napreduje na stranačkoj ljestvici, posebno tako brzo?

Radom. Kao što sam već rekao, ja nemam nikakvu „pozadinu“, vjerujem da su me ljudi izabrali zbog mog zalaganja, odnosa prema poslu i odnosa prema ljudima. Stalo mi je. Osim prijatelja koji me podržavaju nemam nikoga iza sebe 'tko me gura'. Nakon što sam pobijedio na izborima za predsjednika Gradskog odbora odlučio sam svima pokazati da se unutar HDZ-a odnosi mogu i moraju mijenjati. HDZ je u gradu Osijeku godinama bio marginalna stranka. Na izborima bi dobivali između 12 i 15 posto. Kako sam tada više godina bio u stranci, vidio sam i dobre i loše poteze, i ove loše želio promijeniti. Osječki HDZ se tada dosta bavio međusobnim obračunima. Nisam bio za to da HDZ bude dio tada aktualne vlasti koja je vodila grad u ne baš obećavajućem smjeru. Htio sam vratiti integritet HDZ-u, pozicionirati stranku u desni centar, stvoriti najjaču stranku u gradu. Promijenio sam, zajedno sa svojim najužim timom, puno toga u načinu funkcioniranja stranke i poslao konkretne poruke i članovima i građanima. Prva pobjeda HDZ-a u gradu Osijeku bila je 2018. godine, dobili smo 43 posto. Tada smo promijenili većinu predsjednika temeljnih ogranaka i ti neki novi dečki su dobili apsolutnu većinu čak i tamo gdje HDZ nikada nije dobivao. Kada smo dobili četvrti, počeli smo konstruktivno provoditi svoje ideje, kritikama i prijedlozima mijenjati stvari. U bezbroj svojih tiskovnih konferencija ukazivao sam na propuste koje su se kasnije pokazale kao problem. Da radimo dobro pokazalo mi je i povjerenje članova koje me je izabralo po drugi puta za predsjednika gradske organizacije koja je članstvom jedna od najbrojnijih u državi. Četiri godine bili smo kvalitetna i dosljedna oporba koja je čvrsto zastupala svoje stavove.

U toj transformaciji osječkog HDZ-a župan Ivan Anušić dao je veliki doprinos i potporu. Kruna svega su parlamentarni izbori gdje smo dobili 8 mandata i također pobijedili u gradu Osijeku. Smatram da gradska organizacija posljednjih godina daje odlične rezultate i nosi pobjede.

EXPRESS: Kao političar s takvim referencama zaslužili ste i mjesto u Saboru. Vi ste dobili i drugi mandat?

Postao sam zastupnik u Saboru 2017. godine, sada sam u drugom mandatu.

EXPRESS: Što zamjerate dosadašnjim gradonačelnicima Osijeka?

Ne mogu govoriti za sve, nego za one čiji rad pratim otkako sam u politici. Smatram da se u prethodnom razdoblju moglo napraviti više, a je li to zbog nedostatka ambicije ili nečeg drugog - ne znam. Smatram kako su svi dosadašnji gradonačelnici dali neki doprinos gradu i stoga, ako postanem čelni čovjek grada, pozvati ću sve živuće gradonačelnike na kavu kako bih saslušao njihova iskustva koja su imali dok su vodili grad, savjete, ideje i svakome od njih bih rekao da su im vrata gradske uprave uvijek otvorena.

EXPRESS: Jednom ste rekli da dobro znate što znači biti u političkom ringu. U kojim ste to 'borbama' sudjelovali?

Kroz svoje djelovanje osjetio sam što znači dobiti udarac, ali isto tako i kako ga zadati. Politika, kao i sport, ima ring koji je nekada unutar, a nekada van stranke. Kada se mišljenja razlikuju ili sukobe, onda možeš očekivati udarce. Na lokalnoj razini sam progovarao o stvarima koji su od velikog značaja za grad Osijek, primjerice kada smo dizali neke nepotrebne kredite, a mogli smo ta sredstva povući iz EU. Nismo povukli ni sredstva za vrtiće. Prvi sam progovorio o problemu Kanižlićeve ulice pa se to pretvorilo u aferu, a mene su prozivali zašto se u to petljam. Rasvjeta u gradu je tako katastrofalna da je ljudima doslovce ugrožena sigurnost. Sve su to političke borbe za bolji život građana u našem gradu.

EXPRESS: Mislite li da je došlo vrijeme da na političku scenu stupe mladi političari s vizijom, energijom, bez 'repova iz prošlosti'?

Ni političare (kao ni ljude općenito) ne dijelim na mlađe i starije. Ili po bilo kojem kriteriju. U brojnim zemljama EU imate ljude mojih godina koji u par mandata vode državna ministarstva i uprave, npr. Sebastian Kurtz ili finska premijerka. Dakle, godine nemaju veze s uspjehom. Mislim da gradu Osijeku treba nova energija, netko tko će povući, raditi, boriti se za grad i građane.

EXPRESS: Što biste prvo napravili kao gradonačelnik Osijeka?

Prvo što želim promijeniti je radni mentalitet u gradskoj upravi. Želim pobjednički mentalitet. U gradskoj upravi sigurno ima dobrih ljudi kojima treba poticaj za rad. Bit ću prvi među jednakima koji je spreman raditi od 0 do 24, koji je dostupan svakom građaninu pa tako i članu gradske uprave. A Osijek može biti prvi. Evo to pokazuje i NK Osijek, klub koji se prije 10 godina borio s Dragovoljcem za ostanak u ligi. Danas je Bjelica s ekipom napravio to da jedan Dinamo strahuje za mjesto prvaka. E, to je ono što ja želim napraviti s gradom Osijekom.

EXPRESS: Što nudi vaš predizborni program?

Puno toga. Ono što je bitno - gradska uprava mora biti servis građanima, gospodarstvenicima i poduzetnicima. Nisu poduzetnici tu radi uprave, nego obrnuto. Ne može poduzetnik 9 mjeseci čekati građevinsku dozvolu, kad je to direktan prihod gradu, a i način na koji (de)stimuliraš ulaganje. Planiram stvoriti pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta na način da olakšam poduzetnicima put do otvaranja radnih mjesta. Nužna je digitalizacija sustava koja će to ubrzati, transparentan proračun kojim ćemo vratiti vjeru građana u politiku i pametno investiranje. Osijek može biti moderan, digitaliziran, smart-city grad koji će dopustiti i da građani sami odlučuju o onome što žele. Gradonačelnik mora slušati želje i potrebe građana. Također moramo tražiti sredstva i izvan gradskog proračuna; ona iz fondova EU, županijska i državna. Ulagati isključivo u projekte koji će generirati nova radna mjesta. Trenutno imamo situaciju da župan Anušić u gradu pokreće ogromne projekte – gospodarski centar, regionalni distribucijski centar za voće i povrće, kroz projekt Slavonija novi KBC Osijek, obnova i rekonstrukcija Zračne luke Osijek i tu treba proaktivna energična gradska uprava koja će u početku pratiti taj tempo, dugoročno ga i zadavati. Za početak, da bismo pratili moramo imati spremu projektnu dokumentaciju koju Osijek nema iako sam na rebalansu proračuna nebrojeno puta predlagao izradu te dokumentacije. Pričamo o demografskoj politici, a u gradu Osijeku 200 djece ostaje ispod crte prilikom primanja u vrtiće, oni koji upišu djecu moraju ih voziti na drugi kraj grada. Isto tako imamo 30.000 umirovljenika a od toga 3-4 tisuće njih čeka po 10 godina primanje u dom za umirovljenike. Kupalište Copacabana već drugu kupališnu sezonu stoji zatvoreno, a upozoravali smo da predviđenih 15 milijuna za rekonstrukciju neće biti dovoljno. Pored naših bazena, Osječani idu na kupanje na bazene u Beli Manastir. Meni to smeta i to ću mijenjati. Osijek zaslužuje biti slavonska metropola u punom smislu te riječi!

