Gradsko vijeće Sarajeva je odgodilo odluku o proglašenju Zorana Milanovića nepoželjnim

Do odgode je došlo kako bi se doradio sadržaj tog dokumenta.

Usvajanje deklaracije o proglašenju Milanovića personom non grata predložio je vijećnik Toni Vukadin iz stranke Narod i pravda (NiP), a obrazlažući to u srijedu je kazao kako se na ovaj korak odlučio jer do sada nitko u BiH nije institucionalno reagirao na Milanovićeve uvredljive izjave o BiH pa je zaključio kako bi to trebalo učiniti barem Gradsko vijeće Sarajeva.

"Osobno mislim da ne treba trpjeti ponašanje i uvrede Zorana Milanovića", kazao je Vukadin, uz konstataciju kako sadašnji hrvatski predsjednik već suviše dugo sebi dopušta uvrede na račun BiH i ponižavanje građana te zemlje.

Vukadinov prijedlog deklaracije sadrži konstataciju kako Milanovićeve izjave štete odnosima dvije države te kako njegovo ponašanje nije primjereno predsjedniku jedne europske države.

U dokumentu stoji kako je Sarajevo otvoreno za sve ljude dobre volje, no ne i za ove koji vrijeđaju i rade štetu. Gradsko bi vijeće, kako je predloženo, pozvalo Milanovića da svoje ponašanje promijeni, a dok to ne učini bio bi nepoželjan i ako bi ipak došao u grad nitko od dužnosnika gradske administracije ne bi se s njime sastao.

Vijećnik Adi Škaljić iz Naše stranke (NS) imao je primjedbe na sadržaj deklaracije, posebice stoga jer nije navedeno na koje se Milanovićeve izjave osuda točno odnosi.

Više Milanovićevih izjava naišlo je u zadnjih godinu dana na osude, a posebice njegova konstatacija kako je u BiH prvo potreban "sapun pa onda parfem". Kazao je to komentirajući zahtjeve za uspostavom BiH kao građanske države konstatirajući kako je to u ovom trenutku samo daleki san.

Hrvatski je predsjednik, komentirajući stanje u BiH u proteklim mjesecima, spominjao i Sarajevo pa je tako kazao da bi volio vidjeti kako bi se u tom gradu provelo dvije tisuće Srba koji bi pokušali prosvjedovati, aludirajući time na prosvjede održane u srpnju ispred ureda Visokog predstavnika u BiH zbog najave izmjena izbornog zakona, a čije sudionike je nazvao "nahuškanim unitaristima".

U srpnju 2021. godine kazao je i kako u Sarajevo ne kani ići sve dok se ne riješi problem izazvan izborom Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata.

