Milanović žestoko o izborima u BiH: Fijasko i sramota! Pa to je spomenik hrvatske pasivnosti

Nakon sudjelovanja na konferenciji o održivom razvoju predsjednik Zoran Milanović komentirao je za medije izbore u BiH.

- Ovo je fijasko, sramota, spomenik hrvatskoj pasivnosti - rekao jeMilanović.

- HDZ nije jednako hrvatski narod - rekao je i dodao kako je HDZ dobro prošao u županijama gdje su Hrvati.

- Opet je izabran Komšić, 1.5 godinu dana ppokušavam vikati o ovoj temi. Uspiješ, vidiš da postoje planovi da se Hrvati marginaliziraju, uporno se ne provodi odluka Ustavnog suda – odluka Ljubić - rekao je predsjednik.

- Ako Plenković želi biti zaslužan za to, neka bude. Što je napravio Schmidt? On je zadnji dan donio neku odluku kojom je kao spasio Hrvate. Nigdje u tim odlukama nema reference na slučaj Ljubić, jer ako se na to referira, onda moraš maknuti Komšića - rekao je Milanović.

- Čović je dobro rekao: Plenković s ovim nema veze. Ja bih vjerovao Čoviću. ovo je jedno veliko, drsko, bezobrazno ništa - dodao je.

- Hrvatska je ovo mogla riješiti, djelovanje prije svega Plenkovićeve vlade - rekao je i dodao kako je to katastrofa hrvatske vanjske politke.

- HDZ je prikupio orahe, zimnicu, feremntirano voće, to će trajati neko vrijeme - rekao je.

Dodao je da će u sljedeće četiri godine Zagreb stati ili za prava Hrvata kao konstitutivnog naroda ili Hrvata tamo neće biti.

Osvrnuo se i na Željka Komšića, navodeći da on ne smije doći u mjesta gdje žive Hrvati. Čestitao je Bećiroviću i Cvijanović.

- Prije 10 godina sam kao relativno blizak Komšiću i na čijim skupovima sam držao zapaljive govore, nagovarao Lagumdžiju da se on kandidira, ali se nije usudio jer se bojao poraza. Bećirović se nije bojao jednog poraza, a drugi put je pobijedio - rekao je Milanović.

- U ovom slučaju smo pokazali slabost i atrofiju zahvaljujući Plenkoviću i njegovim trbuhozborcima - rekao je Milanović.

Što se tiče Mostove inicijative da se Komšića proglasi nepoželjenom osobom u Hrvatskoj, kaže da se slaže u supstanci s tim.

Ponovno se osvrnuo i na Antu Bačića i ratnu školu.

- Taj dečko će letjeti na glavu. Što je ovo? Bane je padao iz hrvatskog, čovjek ne zna jezik, ali postoje pravne službe. Zašto Banožić sebe nije predložio u ratnu školu? - rekao je Milanović.

- Tjerate me da postupim kao Vrhovni zapovjednik i izbacim te od tamo, da uopće ne uđeš! Nudim ti da se povučeš, a ti si čvrst oko toga. Ministar citira Bibiliju i sve ireleavntne stvari, osim Zakona - rekao je Milanović.

- Mi ovdje razgovaramo o ozbiljnim prijestupima, a taj čovjek ne zna baš najbolje jezik - rekao je na komenatar ministra Marija Banožića da “njegovi” koriste vojne resurse za svoju relaksaciju. “Pitajte tog nepismenika tko još ide tamo?”

- Bane kaže odluka je tu, ja sam Bane. Gdje je premijer. Meni se to ne bi dogodilo to se ne bi dogodilo Anti Kotromanoviću - rekao je Milanović.

- Preko koje organizacije je rađena ta epohalna muljaža. Preko vinkovačke. Tko je predsjednik? Bane. Tamo postoje i veće face. To je ta linija fronte, Banožić gdje god kreneš, masni tragovi - rekao je Milanović kao komentar na aferu Ina.

Predsjednik je komentirao i situaciju u VSOA-i.

- Ja poznam Kindera. Banožić ne zna nikoga osim par lovaca i krivolovaca - rekao je Milanović.

