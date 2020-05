Grba Bujević: Nadam se da se nećemo rukovati ni nakon krize

U skladištima Civilne zaštite RTL je porazgovarao s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Majom Grba Bujević.

Skladišta su i dalje puna, bilo je polemika ima li dovoljno opreme za sve liječnike ili nema. Jesu li svi dobili dovoljno opreme?

- Svi smo imali dovoljno opreme. Dakle u brojevima, u zdravstveni sustav RH smo dali 3.700.000 maski raznih vrsta, zatim 250.000 vizira, milijun i 50 tisuća zaštitnih odijela, tako da zbilja ne možemo reći da opreme nemamo - rekla je Grba Bujević.

Što mislite kada bi se moglo objaviti da više nema novozaraženih?

- Ja se tom danu sigurno više veselim nego itko. Nadam da će to biti vrlo skoro. Intimno sam se nadala da će to biti danas, ali eto nije, što znači da smo blizu. Nadam se da nas ništa neće iznenaditi i da ćemo se svi držati mjera kao što smo se svih ovih dana učili i govorili. Vidim da se malo zaboravlja na takve stvari pa molim da i vi podsjećate.

'Ne bih voljela da se rukovanje vrati'

Jesu li se građani opustili?

- Preporuke i dalje postoje. One nisu naredbe, ali su preporuke kojih očekujemo da će se svi držati jer im je stalo do vlastitog zdravlja. Ja volim staviti masku kada sam unutra jer je to preporučeno i zato što mislim da to meni treba i zato što se ne volim voziti u javnom prijevozu kad nemam masku. Osjećam se sigurnije kad je imam. Nije to naredba, ali je zamolba, još jednom, da se držimo svi skupa tih mjera - dodala je.

Trenutno je na snazi socijalno distanciranje. A kada bi se ponovno mogli rukovati?

- Od tog trijasa, rukovanja, ljubljenja i zagrljaja, što se mene tiče rukovanja ne treba nikada. Ne bih voljela čak ni da se vrati kad korona ode od nas. Ljubljenje mi isto nije baš jako drago, ali iskreno mi nedostaje grljenje. To je prijenos dobre energije pa se nadam da će ovo sve skupa jednom završiti i da ćemo se moći grliti.