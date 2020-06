Grba Bujević: 'Ne može mi nitko reći da doma ne može sašiti masku, sve se da kad se hoće'

Maja Grba Bujević, ravnateljica HZHM-a, članica Nacionalnog stožera civilne zaštite i kandidatkinja HDZ-a u sedmoj izbornoj jedinici, poručila je u četvrtak kako napadi na Stožer nisu dobri jer unose nemir u ljude

<p>Hrvatska je danas apsolutno sigurna zemlja, kad se gledaju statistički podaci i struka. S ovim povećanim brojevima zaraženih posljednjih dana se mi znamo nositi zato što smo se pripremali na ovaj mogući scenarij, poručila je u četvrtak u središnjici HDZ-a <strong>Maja Grba Bujević</strong>, kao kandidatkinja HDZ-a za nadolazeće izbore u sedmoj izbornoj jedinci, a inače ravnateljica Hrvatskog zavoda za Hitnu medicinu i članica Nacionalnog stožera u borbi protiv korona virusa. </p><p>Porast broja zaraženih je očekivan, dodala je, obzirom na otvaranje granica i popuštanje restriktivnih mjera, ali nije vrijeme za opuštanje. </p><p>- Mi točno danas znamo da imamo žarišta. Imali smo Zadar, pa smo ga riješili, onda Jankomir, rješavamo ga, Đakovo pa ga rješavamo. To su ograničena područja iz kojih nam dolaze ti veći brojevi i s obzirom da znamo za ta mjesta na njih adekvatno i reagiramo - poručila je dodavši kako Stožer od početka radi po vrlo jasnim principima.</p><p>- Od rješavanja situacije, donošenja odluka, odlučnosti. Transparentno smo objavljivali brojeve, mjere i odluke. Znali smo da će građani vjerovati svom Stožeru, kao što vjeruju i danas, što pokazuju i ankete. Struka je ta koja mora imati završnu riječ zato što je nama liječnicima karakteristika da nam svaki ljudski život vrijedi jednako - istaknula je. </p><p>Epidemiološku situaciju će nastaviti pratiti, dodala je, i odgovoriti na svaki izazov.</p><p>- Sigurna sam da se naši građani nemaju čega bojati dok Stožer odgovara za njihovo zdravlje. Preuzeli smo odgovornost i tu ćemo odgovornost ispuniti - rekla je <strong>pa se obrušila na one koji Stožer napadaju. </strong></p><p>- Napada se Stožer, ovaj, onaj - to unosi nemir u ljude. Puno sam na terenu i mogu reći da se to ljudima ne dopada. Moramo biti uključivi, jedinstveni i vjerovati da nas struka vodi u dobrom pravcu zato što smo to kroz ovaj rad dokazali - istaknula je Grba Bujević kao načelnica Stožera. </p><p>Potom je kao kandidatkinja HDZ-a naglasila kako je Vlada četiri godine ulagala u primarnu zdravstvenu zaštitu. </p><p>- Domove zdravlja smo opremili s dodatnom medicinskom opremom, uložili smo u ljude, u dodatne edukacije, kroz EU sredstva u razne projekte, plaće zdravstvenim radnicima smo povećali 20 posto i kroz novi temeljni ugovor osigurali da se plate prekovremeni sati. I da nije bilo Covida mi bi to sigurno riješili - rekla je. </p><p>Na pitanje znači li, kada kaže da napadi na Stožer nisu dobri jer unose nemir u ljude, da se rad Stožera i odluke koje donose ne bi smjele propitkivati i na koje konkretno napade misli, poručila je da je mislila na one neargumentirane, koji dolaze od strane politike. </p><p><strong>Željko Reiner,</strong> liječnik, akademik i kandidat u prvoj izbornoj jedinici, poručio je kako je posve jasno o čemu se radi te da se rad Stožera napada isključivo u predizborne svrhe. Istaknuo je kako su SDP-ovci najprije govorili kako korona virus nije ništa, pa ismijavali epidemiologe, pa govorili da su mjere rigorozne, pa da su dobre, ali zakašnjele, pa da je Stožer politiziran i da donose političke odluke. </p><p>- To ne da nije točno, nego to najbolje demantira činjenica da je osoba koja je bitno sudjelovala u cijelom tom procesu, donošenju odluka, prof. Kolarić, vrhunski epidemiolog i član SDP-a. I ako netko tko je član SDP-a, ali i vrhunski stručnjak, neke stvari kaže kao stručnjak, a ne kao političar, onda je smiješno kad drugi, koji nemaju blage veze o medicini, a kamoli epidemiologiji, počinju razvijati velike medicinske teorije i postaju veliki stručnjaci za medicinu i epidemiologiju. Ali oni su stručnjaci za sve, od poljoprivrede do leta na Mjesec - poručio je. </p><p>Istaknuo je još i kako su iz SDP-a poručivali da će 400.000 ljudi ostati bez posla zbog zatvaranja svega, a sad postavljaju pitanje zašto se otvorilo gospodarstvo. </p><p>- Tolika nedosljednost u par mjeseci nije nešto što nas od njih iznenađuje, ali trebalo bi birače i građane - rekao je dodavši kako, ne da je 400.000 ljudi ostalo bez posla, nego je 600.000 radnih mjesta sačuvano zahvaljujući HDZ-u i Vladi. </p><p>- Zahvaljujući tome da je Vlada četiri godine radila na financijskoj otpornosti države, bili smo u mogućnosti 600.000 ljudi dati plaću, a za određeni broj tih ljudi te mjere se nastavljaju i dalje. Danas je broj novozaposlenih povećan i broj zaposlenih je onakav kakav je bio prije krize. I njihovi poslodavci nisu morali plaćati poreze, doprinose i to je dio, zapravo, domovinske sigurnosti i borbe protiv COVID-19 - poručio je naglasivši kako <strong>ni neusporedivo bogatije države nisu učinile to što je učinila Hrvatska za radnike i poslodavce. </strong></p><p><strong>Ante Ćorušić</strong>, predsjednik HDZ-ova Odbora za zdravstvo i ravnatelj KBC-a Zagreb, istaknuo je da je, unatoč napadima iz Restart koalicije i naglašavanja dugova, zdravstveni sustav stabilan. </p><p>- Zadnje četiri godine ova Vlada je u sustav zdravstvenog osiguranja, kroz EU fondove, upucala 2,8 milijarde kuna kroz sustav dnevnih bolnica, jednodnevnih kirurgija i kapitalnih investicija u opremu i infrastrukturu. U situaciji u kojoj Hrvatska izdvaja 804 eura po glavi stanovnika, a Njemačka 3 i pol puta više, tko mi može reći da je njemački sustav javnog zdravstva tri puta bolji? Postavio sam to pitanje na jednoj tribini, a kolegica koja radi u Njemačkoj je rekla da nije bolji i da se i tamo na preglede hematologa čeka godinu i tri mjeseca - rekao je. </p><p>Obzirom da broj zaraženih raste, na pitanje očekuje li da će ta brojka idući tjedan rasti i za 200, 300 novozaraženih po danu te da li je u tom smislu slogan HDZ-a "Sigurna Hrvatska" onda vjerodostojan, Grba Bujević je poručila da je je slogan i više nego vjerodostojan. </p><p>- Mi smo pokazali da se znamo nositi s prvim dijelom ovog prvog vala, imamo dovoljno opreme, imali smo je cijelo vrijeme za zaštitu i zdravstvenih radnika i centara za socijalnu skrb. Mi znamo da će neko vrijeme ti brojevi rasti, ali i da ćemo odgovoriti na svaki izazov i da nemamo problem - rekla je. </p><p>Stožer je donio odluku o obaveznom nošenju maski u javnom prijevozu. Ravnateljica klinike Fran Mihaljević spomenula je i moguće kazne za one koji ih ne budu nosili. Pa se postavlja pitanje ima li uopće dovoljno maski za građane i hoće li Stožer donijeti odluku o kažnjavanju. </p><p>- Maske mogu biti platnene i svatko ih može sašiti doma. Mora biti smo malo gušće tkanje i <strong>ne može mi nitko reći da nema iglu i konca, sve se da ako se hoće</strong>, moramo biti svjesni da je to za našu budućnost i zdravlje. Ja osobno nisam pobornik kažnjavanja, razgovarali smo o tome unutar Stožera, ali nema još konsenzusa - rekla je. </p><p>Istarski stožer donio je odluku o obaveznom nošenju maski u ugostiteljskim objektima i trgovinama, a Grba Bujević podsjeća da je Nacionalni stožer donio odmah tu preporuku po otvaranju i da to vrijedi i dalje. </p><p>- Odgovornost je svakog poslodavca koji ima neki objekt da njegovi djelatnici imaju opremu. Ako epidemiološka struka procijeni da je to nužno (obavezno nošenje u ugostiteljskim objektima i trgovačkim centrima, dućanima, op.a), Stožer će sigurno donijeti tu odluku - poručila je. </p><p>Obzirom da je došlo do proboja virusa u dvoje zagrebačke bolnice, psihijatrijsku Sveti Ivan te Vinogradsku, novinari su upitali Ćorušića kakvo je stanje na Rebru, na što je on istaknuo kako je stabilna i dobra.</p><p>- Obzirom da se radi o bolnici sa 1788 kreveta, od potresa 400 manje, koja u punom pogonu radi, kroz koju prođe 4000-5000 ljudi, uveli smo posebne mjere opreza i tu i tamo nam se dogodi pozitivni pacijent koji je onda u izolaciji do prebacivanja u nadležnu instituciju za tako nešto - istaknuo je dodavši kako su upravo jučer imali takav slučaj. </p><p>- Imali smo slučaj traume koji je bio za kirurgiju, pretpostavilo se da se radi o Covidu, čovjek je bio u izolaciji, pušten je kući u samoizolaciju, a osoba koja je radila s njim maksimalno zaštićeno će isto u samoizolaciju. Ali to neće biti problem za funkcioniranje sustava - rekao je. </p>