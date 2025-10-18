Zato je posebno nevjerojatno da i dalje u 2025. godini djelatnici Hitne pomoći nemaju pravo na beneficirani radni staž. U realnosti, oni su izloženi stresu jednakom ili većem od pripadnika vojske, policije i vatrogasaca koji ta prava već imaju. Razlika? "Hitnjaci" nemaju moćan sindikat niti političku podršku
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Grba-Bujević nimalo ne brine o 'hitnjacima', vrijeme je da na njeno mjesto dođe netko drugi
Djelatnici Hitne medicinske pomoći svakodnevno riskiraju vlastito zdravlje kako bi spasili tuđe živote. Oni su prvi na terenu u prometnim nesrećama, srčanim udarima, kod unesrećenih, suočavaju se s najkrvavijim scenama, nakon kojih moraju dalje nastaviti s poslom - spašavanjem tuđih života. Kad im završi jedna intervencija, ubrzo počinje druga bez da uopće mogu "probaviti" što se dogodilo na prvoj, a posebno je teško kad spašavaju djecu.
