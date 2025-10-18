Obavijesti

Grba-Bujević nimalo ne brine o 'hitnjacima', vrijeme je da na njeno mjesto dođe netko drugi

Piše Martina Pauček Šljivak,
Grba-Bujević nimalo ne brine o 'hitnjacima', vrijeme je da na njeno mjesto dođe netko drugi
Foto: NordphotoPIXSELL

Zato je posebno nevjerojatno da i dalje u 2025. godini djelatnici Hitne pomoći nemaju pravo na beneficirani radni staž. U realnosti, oni su izloženi stresu jednakom ili većem od pripadnika vojske, policije i vatrogasaca koji ta prava već imaju. Razlika? "Hitnjaci" nemaju moćan sindikat niti političku podršku

Djelatnici Hitne medicinske pomoći svakodnevno riskiraju vlastito zdravlje kako bi spasili tuđe živote. Oni su prvi na terenu u prometnim nesrećama, srčanim udarima, kod unesrećenih, suočavaju se s najkrvavijim scenama, nakon kojih moraju dalje nastaviti s poslom - spašavanjem tuđih života. Kad im završi jedna intervencija, ubrzo počinje druga bez da uopće mogu "probaviti" što se dogodilo na prvoj, a posebno je teško kad spašavaju djecu.

