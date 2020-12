Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je u četvrtak Vladu RH da konačno preuzme vođenje i upravljanje koronakrizom u suradnji s Hrvatskim saborom i svim političkim opcijama koje u njemu djeluju.

Grbin je, nakon sjednice predsjedništva SDP-a, rekao da su raspravljali o aktualnoj situaciji vezanoj uz koronakrizu upozorivši kako su recentna istraživanja javnog mijenja pokazala da su građani u potpunosti izgubili povjerenje u Nacionalni stožer civilne zaštite.

- To je i jasno. Stožer je odluke donosio vođen političkim, a ne znanstvenim ili zdravstvenim kriterijima - upozorio je Grbin. Ponovno je pozvao Vladu RH da konačno preuzme odgovornost i shvati da se vođenje i upravljanje ovakvom krizom ne može prepustiti Stožeru civilne zaštite već vođenje i upravljanje krizom mora preuzeti Vlada RH, ali u suradnji sa Hrvatskim saborom i svim političkim opcijama koje u njemu djeluju.

- Svi smo za ovo dobili povjerenje od hrvatskih građana i ako ih želimo uvjeriti da se mjere donose u korist i dobrobit sviju nas onda na tome moramo raditi zajedno - kazao je Grbin. Upozorio je i kako je u zemlji prevelik broj onih koji u anketama kažu da se ne žele cijepiti jer ih je strah i nemaju povjerenje u one koji o tome govore.

- Zbog toga vlada mora shvatiti da se u ovakvoj krizi može njome upravljati jedino suradnjom. Neka se ugleda u Norvešku, Finsku i zemlje koje imaju puno, puno bolje rezultate od Hrvatske i vidjet će da njihova politika prije svega počiva na suradnji, uvjeravanju i objašnjavanju građanima zbog čega su mjere potrebne i zbog čega se mjere donose - istaknuo je. Drži i da je "stihija kakvu imamo u Hrvatskoj" rezultirala takvim strašnim nepovjerenjem.

Grbin je, upitan o produživanju postojećih epidemioloških mjera i mogućem uvođenju propusnica, rekao da se mjere nisu uvodile pravovremeno tj. u 10. i prvoj polovici 11. mjeseca. Podsjetio je i na svoje ranije poruke premijeru Andreju Plenkoviću da će, ako ne počne donositi strože i konkretnije mjere, Hrvatska završiti u lockdownu (zatvaranju) iako ga nitko ne želi.

- I što se dogodilo - idemo u lockdown. Idemo u lockdown koji dolazi u trenucima kada nam ne treba, kada mnogi od nas žele iskoristiti priliku da možda posjete svoje obitelji u drugim dijelovima Hrvatske, a nećemo moći to učiniti - kazao je.

Prije odluke nužan sustav za izdavanje propusnica

Vezano uz moguće uvođenje propusnica poručio je i da bi mu bilo draže da ih ne bude i da se ta mjera ne donese. No, obzirom na nerad neučinkovitost Nacionalnog stožera i Vlade RH izrazio je bojazan da se to neće moći izbjeći. Zamolio je Vladu RH da ovaj put prvo pripremi sustav za izdavanje propusnica, a tek nakon toga donese odluku kako se ne bi dogodio kaos kako je to bilo na proljeće.

Upitan o proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa (IGP), Grbin je podsjetio da je još 2003. tadašnja vlada Ivice Račana predložila, a Hrvatski sabor većinom koju je činio SDP donio, odluku o proglašenju Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP) koji u odnosu na IGP ima samo dvije razlike - gradnja umjetnih otoka i iskorištavanje energije mora. Poručivši kako će SDP to podržati, kazao je i da se u pogledu ribarstva time neće ništa promijeniti jer je dio koji se odnosi na ribarstvo i zaštitu života u moru već proglašen u ZERP-u. Uz to, pitanje zajedničke ribarstvene politike je isključivo u nadležnosti EU.

Grbin je izvijestio i da je predsjedništvo SDP-a danas glavnom odboru stranke - koji će o tome raspravljati na online sjednici u subotu, za voditelja središnjeg savjeta SDP-a predložilo sveučilišnog profesora Ivana Grdešića i bivšeg hrvatskog veleposlanika u SAD-u i Ujedinjenom kraljevstvu. Također, glavnom odboru SDP-a predložili su i da politička tajnica stranke bude saborska zastupnica Mirela Ahmetović, koja je bila i njegova protukandidatkinja u izborima za čelnika te stranke.

Kako se neslužbeno doznaje za međunarodnu tajnicu SDP-a predložena je bivša saborska zastupnica Karolina Leaković. Uz to, predsjedništvo stranke predložilo je raspuštanje županijskih organizacija SDP-a Brodsko-posavske te Zadarske županije koje vode saborske zastupnice Marina Opačak Bilić i Renata Sabljar Dračevac. U ŽO Bjelovarsko-bilogorskoj imenovan je povjerenik jer je Tihomir Jaić u listopadu dao ostavku na mjesto predsjednika, a gradskom odboru Slavonskog Broda većina je članova dala ostavku pa moraju izabrati novo vodstvo.

Predlažu se i izvršni tajnici za regije pa bi to, među ostalima, za Dalmaciju bio Tonči Restović, za Slavoniju Boris Piližota, a za Kvarner bivši saborski zastupnik Saša Đujić.