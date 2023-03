Grbin: Borimo se za standard naših građana i protiv potpune nesposobnosti HDZ-ove vlasti

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je sa sjednice Glavnog odbora stranke poručio da je Hrvatska evidentno ušla u predizbornu godinu jer Plenković građanima "daje mrvice", a najavio je da će se SDP boriti za standard građana, protiv lopovluka, porobljavanja institucija i potpune nesposobnosti HDZ-ove vlasti.

- Evidentno je da smo ušli u predizbornu godinu, što se vidi po tome da Andrej Plenković zadnjih nekoliko tjedana ima tendenciju uzeti građanima 100 kuna, onda im od toga vratiti 10 kuna i hvaliti se da to ljudima daje. Ništa ne daju ni Plenković ni Vlada, to dolazi iz državnog proračuna kojeg punimo svi mi - rekao je Grbin u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora koji je 'brusio' mjere za bolji život građana, kao i stanje u društvu.

Grbin: HDZ ne radi sustavno, nego po onoj staroj 'drži vodu dok majstori odu'

Kaže i da Plenković misli da će se građani ove zemlje zadovoljiti s mrvicama, ali neće.

- Ljudima je jasno da ovo što se sada događa nisu nikakve mjere ni sustav nego naprosto po onoj staroj 'drži vodu dok majstori ne odu. Vladajući se ne pitaju zašto BDP u Hrvatskoj za Plenkovićevih sedam godina rastao četiri puta više nego što je istovremeno rasla stvarna vrijednost mirovina, koja je u isto vrijeme narasla manje od sedam posto ili manje od jedan posto godišnje. U inflacijskoj godini poput 2020. ova bešćutna vlast nije htjela osigurati ljudima promjenu načina obračuna mirovine pa da na kraju godine mogu kupiti barem isto koliko i na početku - istaknuo je.

I zato su, dodao je, potrebne mjere jer nemamo sustav, a onda ni te mjere nisu pogođene jer i dalje "uporno kao mazge odbijaju napraviti ono što bi osiguralo da plaće, mirovine i primanja građana sustavno rastu".

- I s tim se treba boriti, ne samo s lopovlukom, koji je evidentan iz dana u dan, ne samo s porobljavanjem institucija, već imamo borbu s potpunom nesposobnošću - ocijenio je čelnik SDP-a.

Gotovo četiri puta sporije su rasle mirovine od rasta BDP-a i umjesto da se ono što društvo proizvede vrati u ruke onima kojima je najpotrebnije, u Hrvatskoj to završava ili u proračunu - da se Plenković može hvaliti i prezentirati to kao svoj novac, iako je to novac svih nas - ili u rukama bogatih korporacija, ustvrdio je.

To je realnost Hrvatske u kakvoj danas živimo i Hrvatske koju moramo promijeniti, a siguran sam da mi za tu promjenu imamo snage, poručio je Grbin, navevši SDP-ovu stambenu politiku kao jednu od tih promjena i kojim bi država građanima vratila barem dio onoga što je ubrala za vrijeme ove galopirajuće inflacije.

Hrvatska može bolje, na nama je da damo odgovor - kako, i to nas razlikuje od drugih

- Hrvatska može i mora biti bolja, a na nama je da damo odgovor kako, i to je ono što nas mora razlikovati od svih drugih političkih opcija jer vikati 'drž'te lopova', govoriti o ovom županu i njemu sličnima, to može svatko - rekao je.

Ali, dodao je, odgovoriti na pitanje kako ćemo osigurati dostojanstven život našim građanima, ravnopravnost, kako ćemo se boriti protiv nejednakosti i sustavno se boriti protiv kriminala da takvi kao Dekanić nikada ne dođu u priliku zloupotrebljavati vlast, e, to mogu samo ozbiljne stranke poput SDP-a.

Grbin je najavio da će Glavni odbor raspraviti niz mjera koje će SDP ponuditi građanima kako bi im osigurali dostojanstven život, a društvo promijenilo na bolje.

Najčitaniji članci