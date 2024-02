Grbin o Plenkovićevoj izjavi: 'On me podsjetio na Tuđmana'

Prije svega, Hrvatska je danas dva puta pobijedila i koristim ovu priliku da čestitam našim Barakudama na fantastičnom rezultatu, a drugi put je pobijedila kada je ustala na Markovom trgu i pretvorila ga u mjesto otpora i mjesto borbe za slobodu, započeo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin u gostovanju na Dnevniku Nove TV.

Komentirao je današnji prosvjed lijevo-liberalne oporbe na Trgu sv. Marka te otkrio da će s Možemo! sigurno razgovarati govoreći o načinu na koji će izaći na izbore.

- Što se tiče načina na koji ćemo izaći na izbore, ja sam to i govorio posljednjih nekoliko dana. Nakon što prođe skup, razgovarat ćemo o tome nakon. Ne mogu sada reći hoće li razgovori biti baš sa svima ili samo nekima od njih, ali s većinom ćemo razgovarati. Već i vrapci na grani govore o točkastoj koaliciji, ono što mi želimo čuti je kako će to izgledati, na koji način i to su razgovori koji će se definitivno voditi u danima koji su pred nama - kaže Grbin.

Istaknuo je i kako svatko od njih kada ide na izbore i kada želi napraviti nešto dobro za ovu zemlju snosi odgovornost za svoja djela.

- Bez obzira na to hoće li nečija odluka završiti bolje ili lošije - svatko od nas, ja, kolegice, kolege, snosimo odgovornost za ono što radimo. I ta odgovornost je velika, ona je u ovom trenutku takva da je pred nama mogućnost bolja Hrvatska ili nastavak ovakve korumpirane - rekao je Grbin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... 05:33 Peđa Grbin | Video: 24sata Video

Simbolično mjesto

Za prosvjed je rekao kako je Markov trg za Hrvatsku simbolično mjesto.

- Mnoge važne odluke su se tamo donijele. Radilo se o simbolici, radilo se o Markovom trgu gdje s jedne strane imate Vladu, a s druge strane Sabor koji su odgovorni za ovo što nam se u ovom trenutku događa i upravo od tamo se morala poslati poruka - kaže Grbin.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića i njegovih komentara da je riječ o prosvjedu radikalne ljevice te da je proruski orijentiran.

- Moram priznati da sam malo zabrinut za njegovo zdravlje, podsjetio me na Franju Tuđmana nakon skupa za 101. A kako su HDZ-ovci na mrežama krenuli umanjivati broj ljudi koji se tamo pojavio, samo očekujem da sada kažu da skupa uopće nije bilo, da prosvjeda nije bilo, da Markov trg nije bio pun, da Gornji Grad nije bio pun - zaključio je Grbin.