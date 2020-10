Grbin pod opsadom. Kako će se izvući i potući Beru?

<p>Novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin nije uspio napraviti ni primopredaju dužnosti, a njegov prethodnik Davor Bernardić poveo je pobunu u Saboru protiv odluka novog vodstva. Rajko Ostojić poslao je dopis u kojem je dao ostavku na dužnost potpredsjednika Sabora, ali i najavio zamrzavanje mandata. Iako je novi šef stranke dobio potporu Predsjedništva za preslagivanja u Saboru, Klub zastupnika odbio je paket promjena u kojem bi novi predsjednik preuzeo klub zastupnika, mjesto potpredsjednice Sabora Sabina Glasovac, Siniša Hajdaš Dončić vođenje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost od Niške Vukasa, Mirela Ahmetović Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku od Renate Sabljar Dračevac, Arsen Bauk Odbor za međunarodnu parlamentarnu suradnju od Erika Fabijanića.</p><p><strong>Express: Tri dana nakon što ste preuzeli dužnost predsjednika SDP-a, Davor Bernardić poveo je pobunu protiv vas i kadrovskih odluka novog vodstva. Jeste li za vas ovo iznenadilo, jer Bernardić vam je na dan izbora zaželio podršku kakvu je imao on i njegov tim? </strong></p><p>Ne znam bi li mogao govoriti o iznenađenju, ali ono o čemu bih mogao govoriti je pljuska ili ako hoćete bacanje rukavice u lice članicama i članovima SDP-a koji su na nedavno održanim izborima izabrali novo rukovodstvo. Niti četiri dana nakon završetka unutarstranačkih izbora bivši predsjednik stranke je odlučio osporiti legitimitet novoizabranog vodstva. To nije dobro.</p><p><strong>Express: Smatrate li da još netko stoji iza njega ili je to zapravo bila njegova osveta, jer znamo vašu povijest odnosa? </strong></p><p>Dopustit ću svakome da sam zaključi zbog čega je to napravio. Pitanje stoji li netko iza njega je pitanje na koje on treba odgovoriti.</p><p><strong>Express: Predsjedništvo SDP-a je odmah, da tako kažem uzvratilo protuudarom i preuzelo vođenje Kluba zastupnika. Što ako ne uspijete provesti promjene?</strong></p><p>Predsjedništvo SDP-a je iskoristilo svoje statutarne ovlasti i u skladu sa Statutom poduzelo mjere na koje ima pravo. Što se tiče provođenja odluka, o tome ćemo govoriti ako dođe do toga da ne bude prihvaćeno. Na Tajništvu Sabora je da ispoštuje odluku jedne političke stranke i nadam se da kolege iz HDZ-a si neće uzeti za pravo da arbitriraju legalne i legitimne odluke druge političke opcije, jer bi to u hrvatskoj demokraciji bilo nezabilježeno. </p><p><strong>Express: Prema saborskim pravilima promjene potpredsjednika Sabora može predložiti klub zastupnika, a u radnim tijelima Odbor za izbor i imenovanja ili 15 zastupnika. Imate li dovoljan broj zastupnika na svojoj strani za te promjene u odborima?</strong></p><p>Sukladno odluci Predsjedništva SDP-a imam puno pravo i dobio sam potporu za predlaganje upravo takvih odluka.</p><p><strong>Express: Jeste li u kadrovskim pitanjima sad skloniji kompromisu ili bude li potrebe drastičnijim mjerama? Najveći problem kako se čuje bio je prijedlog da Nikšu Vukasa na čelnom mjestu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zamijeni Siniša Hajdaš Dončić?</strong></p><p>S obzirom na odlazak Rajka Ostojića iz Hrvatskog sabora i potrebu da se upražnjeno mjesto popuni, kao i činjenicu da predsjednik stranke bude i predsjednik Kluba zastupnika ja sam od preostale 21 dužnosti na koji Klub SDP-a ima pravo, predložio promjenu za njih tri odnosno sedminu. Ne radi se ovdje ni o kakvim drastičnim promjenama već naprosto o činjenici da su se u SDP-u dogodili izbori, da sam na njih išao na platformi promjene, vrlo jasno sam članovima komunicirao što planiram napraviti nakon izbora i upravo za to sam dobio potporu. Nažalost, neke kolegice i kolege iz Kluba zastupnika su očito svoju poziciju stavili ispred onoga što su odluke stranke i interes SDP-a.</p><p><strong>Express: Zamjeraju vam neki u klubu da niste razgovarali s ljudima koje planirate zamijeniti?</strong></p><p>I vi znate, više puta smo razgovarali o tome, prije i nakon izbora da je moj odgovor novinarima uvijek bio da ću o kadrovskim promjenama razgovarati s kolegama odnosno prvo na Predsjedništvu stranke, a nakon toga na Klubu zastupnika. To sam i učinio. Otvorio sam raspravu o tome prvo na Predsjedništvu stranke i nitko od prisutnih kolegica i kolega nije imao niti jednu primjedbu. Dobio sam potpuno povjerenje Predsjedništva, novoizabranog vodstva stranke, i onda sam o tome razgovarao na klubu. Za razliku od prethodnih godina, kolegice i kolege o mojim prijedlozima nisu mogli čitati u novinama, čuli su ih od mene. Ako to nije razgovor i komunikacija, onda doista ne znam što je.</p><p><strong>Express: Oni upozoravaju da niste vodili razgovore u četiri oka s ljudima koje mislite promijeniti i objasnili im zašto ih ne vidite više na tim mjestima?</strong></p><p>Godinama se u SDP-u tražilo da se rasprave o stranci vode na tijelima stranke odnosno na Predsjedništvu, Glavnom odboru i Klubu zastupnika. Kada sam postupio točno onako kako se od mene godinama tražilo, sada više ni to ne valja.</p><p><strong>Express: Kako ćete dalje funkcionirati, ne smiri li se stanje, jer očito ćete imati žestoku opoziciju unutar vlastitog kluba i za očekivati su i da će vas opstruirati u daljnjem radu? Ima li mjesta za takve ljude u novom SDP-u, koji želite graditi?</strong></p><p>Kad sam se kandidirao za mjesto predsjednika SDP-a, nakon što smo pod vodstvom Davora Bernardića doživjeli katastrofalan izborni poraz, bio sam svjestan da me u SDP-u čeka puno posla. Ono za što sam se kandidirao sada i radim. Očekujem puno posla i spreman sam ga odraditi. I dalje ću biti otvoren za razgovor sa svima. Nadam se da će moja ruka biti prihvaćena od svake članice i člana SDP-a bilo od tzv. običnog člana bilo od saborskog zastupnika.</p><p><strong>Express: S obzirom na novonastalu situaciju, očekujete li da se i Rajko Ostojić predomisli i ne zamrzne saborski mandat? U srijedu prijepodne njegov zahtjev još nije stigao u Sabor.</strong></p><p>Kolega Ostojić je obavijestio sve članice i članove Predsjedništva o svojim namjerama odnosno o tome da zamrzava svoj mandat u Saboru i podnosi ostavku na mjesto potpredsjednika Sabora. Što se tiče ostavke na tu dužnost, njegov dopis je dovoljan, a što se tiče zamrzavanja mandata od svakoga očekujem da napravi ono što je najavio.</p><p><strong>Express: Pred vama je Glavni odbor na kojem ćete tražiti potporu da se na čelno mjesto tog tijela postavi Marija Lugarić, za glavnog tajnika Vedran Babić, a za poslovnog direktora Igor Cigula. Već se čuju glasovi da Lugarić nije dobro rješenje. </strong></p><p>Marija Lugarić je jedna od najvećih radnica koju sam imao prilike upoznati. Znamo se 22 godine i cijelo to vrijeme ona je odrađivala posao na način koji bi to trebao odlikovati svakog SDP-ovca. To je razlog zbog čega sam Mariju Lugarić predložio. Ona nikada nije sudjelovala u unutarstranačkim sukobima i znam da je spremna odraditi veliki posao koji je pred njom. Od svojih kolegica i kolega u Glavnom o odboru ne očekujem protivljenje takvom prijedlogu, jer svi koji su imali priliku upoznati Mare znaju koliko je to dobro rješenje.