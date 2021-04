Unutar oporbe postoji potpuni koncenzus da ministar zdravstva Vili Beroš mora otići, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin nakon sastanka čitave opozicije u Saboru, a koja je podržala inicijativu SDP-a za pokretanjem opoziva ministra Beroša.

To će, istaknuo je Grbin, učiniti uskoro. Na današnjem sastanku nisu definirali hoće li to prije biti prije lokalnih izbora.

- Kako smo prije pet godina dali priliku Tomislavu Karamarku da sam ode, tako i sad mislimo da je legitimno dati ministru Berošu vremena da malo razmisli što sve događalo u zdravstvom sustavu i da li ima ikakvog smisla da ostane ministar. Nadam se da će ministar sam shvatiti da je vrijeme za ostavku - rekao je Grbin pobrojavši zašto oporba smatra da Beroš više ne može ostati na toj funkciji.

- To je čovjek koji je dopustio da se bolnicama ne isporučuju lijekovi i za čijeg je mandata dug u zdravstvu eskalirao. Nije pokrenuo niti jedan reformski proces. Možda i je pa kaže da stoji na premijerovu stolu. Ja bih u tom slučaju sam dao ostavku, ne bih mogao prihvatiti činjenicu da budem na čelu resora koji se raspada, a da me šef sprječava da bilo što pokrenem. Čovjek kojeg se u ovom trenutku povezuje s brojnim malverzacijama u javnoj nabavi u bolničkom sustavu naprosto ne može biti ministar zdravstva - istaknuo je naglasivši kako su životi ljudi ugroženi dok je istovremeno netko to iskoristio kako bi zgrnuo ogroman novac u zdravstvenom sustavu.

- Ljudi koji nemaju nikakve reference u IT sektoru, bave se cvjećarstvom, dobili su poslove teške preko milijun kuna. Je li to normalno? Dok ljudi umiru, dok imamo problema s liječenjem jer nemamo lijekova, netko iz zdrav stvenog sustava krade, pljačke. Mi to ne možemo gledati i zato tražimo da ministar Beroš ode. A da onaj koji u svom timu okuplja takve ljude dobro razmisli koji su mu kriteriji prilikom kadroviranja - rekao je.

'Prijatelju moj, kakav ti je to tim iz kojeg redom tvoji suigrači moraju otići?'

Poslao je poruku i premijeru Andreju Plenkoviću.

- Za onog sportaša koji se hvali rezultatom 11:0 pitanje. Prijatelju moj, kakav ti je to tim iz kojeg redom tvoji sugirači moraju otići? Jedan zbog imovine, drugi zbog malverzacija, treći zbog toga što mu se sustav raspao. Ti ljudi kojima se hvališ da si ih obranio su Tolušić, Kuščević, Kujundžić... sve ljudi koji su se iskazali u svojim resorima i poštenju - poručio je.

Odbacio je tvrdnju da je pokretanje opoziva SDP-ova predizborna aktivnost već ističe da je riječ o brzi za život i zdravlje hrvatskih građana.

- Kada je došlo do obustave isporuke lijekova bolnicama? Prije nekoliko tjedana. Taj termin nismo odabrali mi iz opozicije, već Vlada ne plaćanjem svojih obveza. S jedne strane ne plaćaš obveze veledrogerijama, a s druge poručuješ građanima da se obveze moraju plaćati. Kako bih ja sebe mogao pogledati u ogledalo da nisam reagirao na činjenicu da se u bolnice ne isporučuju lijekovi, da onkološki bolesnici ne mogu do lijekova, a da im se kaže "pa nije frka ako ih primite za par dana", kada udruge moraju ići u Sloveniju po lijekove za bolesnike...? Također, nismo mi određivali ni kada će se voditi javna nabava iz koje će se krasti i da poslove dobiju bivši ministri iz, naravno, redova HDZ-a. Kada kradu, mi reagiramo i tu me živo boli briga jesu li izbori sutra, za mjesec dana, za šest mjeseci - naglasio je.

Istaknuo je kako je poništenje sporne javne nabave panika kad si uhvaćen s prstima u pekmezu. A tezu da je oporba sad zapravo ministra Beroša ovim postupkom spasila jer bi ga bez nje Plenković sam smijenio, ocijenio je smiješnom.

- Ja nisam izabran da sjedim i primam plaćicu nego da radim. Moramo reagirati. Mi smo opozicija, to će se promijeniti, ali za sada smo opozicija i nemamo 76 ruku u Saboru. Ako bi se vodili isključivo time da predlažemo stvari koje jedino mogu proći, onda mi kao opozicija ne bi radili ništa jer smo opozicija. Vladajući su ti na kojima leži odgovornost. Ako je ministar loš, onda premijer ima dvije mogućnosti - ili brinuti o javnom interesu ili se inatiti kao malo dijete i reći "e baš neću." Ako će se predsjednik Vlade inatiti i kao dijete bacati igračke da bi mogao reći 12:0 pa onda ministra smijeniti, to nije moja odgovornost nego njegova - rekao je naglasivši kako premijer direktno ugrožava zdravlje ljudi samo zato jer se inati.

Smatra da je Hrvatskoj potrebna i šira rekonstrukcija Vlade.

'Mjesecima upozoravamo na probleme'

I predsjednik Kluba Domovinskog pokreta, Stipo Bartulica, naglašava kako je oporba složna da ministar Beroš mora otići.

- Već dugo govorimo da je Plenković na čelu jedne antireformske Vlade i ovo što se događa u zdravstvu je samo simptomatično. Prošli tjedan sam bio na odboru za zdravstvo gdje je ministar Marić u trenutku istine priznao kako svaku slobodnu kunu prelijeva u tu rupu bez dna. Umjesto 28 milijardi čujemo da je potrošeno 34 milijardi kuna. Taj model upravljanja ne samo da nije dobar nego da ljudi koji vode, liječnici nisu najbolji izbor da reformiraju sustav kad su se cijeli život školovali za nešto drugo. Trebamo promijeniti praksu u Hrvatskoj, uvesti zdravstveni menadžment i početi provoditi ozbiljne reforme. Tu nije samo ministarstvo odgovorno nego i HZZO, to je jedan monopol, silom zakona svi uplaćuju u taj jedan fond, koji očito ne pokriva na dobar način zdravstveni sustav - poručio je istaknuvši kako ovo nije dio predizborne kampanje niti politikanstvo.

- Mi mjesecima upozoravamo na probleme - dodao je.

Naglašava kako građani već duže vrijeme gledaju nesposobnost ove Vlade.

- Vidjeli smo jučer slike s Velesajma, u Izraelu su skinuli maske, a mi imamo kaotičnu situaciju vezano za cijepljenje. Ne upravljaju dobro s ovom krizom i mislim da ljudi gube strpljenje. Ako je HDZ imao računicu i korist od Covid krize na prošlim izborima, mislim da se to ovaj put vraća kao bumerang - rekao je.

'Ako im ne odgovara tajming, nisu možda trebali krasti pred lokalne izbore'

I Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka poručuje kako podržavaju inicijativu za opoziv Beroša, ali smatra da bi odgovornost trebao podnijeti i premijer Plenković, koji je u konačnici odgovoran za cjelokupno stanje u zdravstvu.

- Jasno je da će premijer zdušno braniti svog ministra i onda nakon mjesec ili dva kada mu bude politički oportuno tražiti od njega ostavku, to je modus operandi premijera jer on troši ljudi i odbacuje ih na kraju kao stare krpe jer on svoje loše odluke pokriva njima - istaknula je.

Najavila je da će za pokretanje opoziva oporba pripremiti stručnu analizu o dostupnosti terapija, lijekova, upravljanje sustavom te o aplikaciji Cijepise.

- To je krađa, kada iz zdravstvenog sustava na taj način trošite novce u vrijeme najveće krize koji je taj sustav imao to je ravno ratnom profiterstvu - poručila je.

I ona je odbacila da je opoziv predizborni potez.

- Ako im ne odgovara tajming nisu možda trebali krasti pred lokalne izbore - naglasila je.

'Jedino Beroš još misli da je ministar'

Da Beroš više nije ministar, smatra predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.

- Jedino on još misli da je ministar. Nitko u Hrvatskoj pa čak ni njegov šef Plenković to ne misli. Krajem godine smo imali interpelaciju o radu ministra Beroša vezano uz koronu i to je bio trenutak kad je trebao otići. Ta interpelacija je pokazala razmjere štete njegova nečinjenja. Sad su samo tehničke stvari kad će on otići - poručila je upitavši koji ministar je uopće nešto u svom resoru i pokrenuo.

- Imamo ministre koji samo obećavaju, puno pričaju, a malo rade, koji samo reagiraju kad su neke ekstremne situacije - dodala je.