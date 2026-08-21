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NEKIH 50 CM RAZLIKE...

Američka veleposlanica susrela se s Grbinom. Fotka je pravi hit

Piše 24sata,
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Američka veleposlanica susrela se s Grbinom. Fotka je pravi hit
Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook
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Veleposlanici McGraw nisu pomogle ni 'povišene' tenisice, i dalje gorostasu Grbinu, visokom 210 cm, nije ni do ramena.

Uživala sam u susretima s lokalnim dužnosnicima diljem obalne Hrvatske i raspravama o tome kako možemo ojačati gospodarske, kulturne i turističke veze između naših dviju nacija, poručila je u objavi na društvenim mrežama američka veleposlanica za Hrvatsku Nicole McGraw.

Susrela se s gradonačelnicom grada Malog Lošinja, Anom Kučić, gradonačelnikom Rovinja, Emilom Nimčevićem, a posebnu pažnju izazvala je njezina fotografija s pulskim gradonačelnikom Peđom Grbinom.

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

Veleposlanici McGraw nisu pomogle ni 'povišene' tenisice, i dalje gorostasu Grbinu, visokom 210 cm, nije ni do ramena. U SDP-u je zbog stature bio poznat i pod nadimkom 'Mrvica'...

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- Hvala svima na toplom dočeku, veselim se povratku - poručila je McGraw o ovom posjetu obalnoj Hrvatskoj i susretu s gradonačelnicima..

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Komentari 14
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