Američka veleposlanica susrela se s Grbinom. Fotka je pravi hit

Uživala sam u susretima s lokalnim dužnosnicima diljem obalne Hrvatske i raspravama o tome kako možemo ojačati gospodarske, kulturne i turističke veze između naših dviju nacija, poručila je u objavi na društvenim mrežama američka veleposlanica za Hrvatsku Nicole McGraw.

Susrela se s gradonačelnicom grada Malog Lošinja, Anom Kučić, gradonačelnikom Rovinja, Emilom Nimčevićem, a posebnu pažnju izazvala je njezina fotografija s pulskim gradonačelnikom Peđom Grbinom.

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

Veleposlanici McGraw nisu pomogle ni 'povišene' tenisice, i dalje gorostasu Grbinu, visokom 210 cm, nije ni do ramena. U SDP-u je zbog stature bio poznat i pod nadimkom 'Mrvica'...

- Hvala svima na toplom dočeku, veselim se povratku - poručila je McGraw o ovom posjetu obalnoj Hrvatskoj i susretu s gradonačelnicima..