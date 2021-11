Nakon što je premijer Andrej Plenković otišao iz sabornice, naglasivši tek kako Zdravko Marić ostaje ministar financija i nadalje, Mostov Nikola Grmoja naglasio je kako premijer nije konkretno odgovorio niti na jedno pitanje. Podsjetio je kako je pola Vlade bilo upregnuto u rješavanje kredita za jedno poduzeće i jednog poduzetnika (za projekt Krš-Pađene) istaknuvši kako to pokazuje da HDZ iz afere Fimi Media ništa nije i ne želi naučiti.

- Ministre, moram priznati da imate rijetki talent za održavanje sastanaka u četiri oka s ljudima koji s vremenom završe kao USKOK-ovi osumnjičenici. To isto treba znati, imati takvo društvo, a izbjeći optuženičku klupu, svaka vam čast. Vaši su talenti očito brojni - rekao je.

Marić je Grmoju podsjetio na sastanak na koji su ga pozvali u prostorijama Kluba Mosta u Saboru dok su bili u koaliciji otkrivši kako je na njemu bio i tadašnji čelnik Poreznog USKOK-a.

- Pa i ja vas isto pitam, kakav je to poziv na sastanak i kakva je to vrsta sastanka kada se mene kao ministra financija poziva, a na kojem je djelatnik Ministarstva financija? O čemu razgovaramo tada? Pa sami znate iz tog sastanka, kao i sa svih koje sam ja odradio, uvijek i isključivo sam se vodio poštenjem, propisima i zakonima - poručio mu je Marić.

Grmoja se istaknuo kako su se njim našli u Klubu Mosta oko njegove inicijative da se ugasi Porezni USKOK.

- To je bila inicijativa. A vi ste se našli s čovjekom u četiri oka. Ja se ne nalazim s takvim ljudima u četiri oka. A tada su mnogi lobirali za taj projekt. I Milorad Pupovac. Mi smo u Mostu bili problem za projekt Milenka Bašića i jedan istaknuti HDZ-ovac, čovjek je sad pasiviziran pa ga nećemo spominjati, ali ima frizuru kao Branko Bačić - rekao je Grmoja.

Marić je naglasio kako Bašić nije prvi ni zadnji poduzetnik koji je tražio kreditna sredstva.

- Kreditna sredstva, ponavljam. Ovdje nikome ništa nije poklonjeno. Dakle, kredit je prošao sve stručne službe HBOR-a, odobren je, ne kako govorite po povlaštenim uvjetima, dapače, kamatna stopa je bila i nešto više u odnosu na program i on se uredno otplaćuje. To je najvažnije od svega - poručio je Marić.

Ma koga vi muljate, naživcirano je pitala nezavisna Karolina Vidović Krišto, koja je i pokrenula inicijativu za smjenom Marića, između ostalog, zbog ljetovanja na jahti poduzetnika Blaža Pavičića i laganja javnosti o tome . Naglasila je i kako su Marić i Plenković demonstrirali kako izgleda ignoriranje i nepoštivanje javnosti, ali da je vrijeme naplate za učinjeno.

'Onaj tko vas je nahuškao na mene, a znam dobro o kome se radi, i onaj koji vam ovo piše, griješi'

Iako ovog puta premijer nije bio nadmeno bahat kako inače zna biti, Vidović Krišto ne bi se složila.

- Plenkovićev nastup je kombinacija Sanaderove bahatosti i Bakarićeve beskrvnosti i jugofilstva - poručila je.

Što se tiče davanja kredita HBOR-a za projekt Krš-Pađene, Marić je istaknuo kako je sudjelovao u odlučivanju isključivo u skladu s pravilima HBOR-a i to samo na sjednici NO-a kao predsjednik, čiji je glas jednak svim ostalim članovima NO-a.

- Nemam nikakav utjecaj na odluke stručnih službi HBOR-a pa tako ni u ovom slučaju - rekao je pa naglasio kako kredit odobren C.E.M.P-u nije najviši u povijesti HBOR-a.

- Onaj tko vas je nahuškao na mene, a znam dobro o kome se radi, i onaj koji vam ovo piše, griješi. HBOR nema neograničenih sredstava po principu kojeg navodite - rekao je.

Vidović Krišto mu je odgovorila.

- Na stručne službe niste utjecali vi nego Elvis Presley - sarkastično je poručila.

'Marić sigurno nije najgori od svih političara, ali pokazuje da nije spreman na transparentnost'

SDP-ov Peđa Grbin istaknuo je kako Marić sigurno nije najgori od hrvatskih političara.

- Po svojim aferama sigurno nije u rangu nekih koji su bili zaslužni za predaju upravljačkih prava u INA-i. S obzirom na dubinu njegovih marifetluka, nije u rangu niti gospodina Kuščevića. Pitanje je li u rangu Gabrijele Žalac, ali o tome će odlučivati pravosudna tijela. Afere o kojima danas govorimo, barem kad je ljetovanje u pitanju, sigurno nisu multimilijunske, ali radi se o temeljnim načelima obnašanja javne dužnosti - poručio je Grbin podsjetivši kako Marić na prvu nije htio dati podatke čija je jahta na kojoj je bio.

- Tu pokazuje da nije spreman na transparentnost - dodao je istaknuvši kako je potom Marić rekao da je jahta njegova dugogodišnjeg prijatelja, da bi se saznalo kasnije iz medija da to prijateljstvo seže taman u razdoblje kad je postao ministar.

- Kad god je HDZ na vlasti suočavamo se s ljudima, često prezimena Bačić, poznatim po tome da služe kao kuriri za razna financijska sredstva - rekao je.

Govoreći o projektu Krš-Pađene, Grbin je naglasio kako je činjenica da je kredit odobren nakon Marićeva sastanka s Bašićem u četiri oka.

- I od toga, koliko god pokušavate, ne možete pobjeći - poručio mu je.

Razloga za smjenu Marića je puno više od onog što je navedeno u ovoj inicijativi, istaknuo je šef SDP-a.

- Razlog je, recimo, to što kao ministar niste poduzeli ništa da spriječiti kolaps u zdravstvenom sustavu. Da, odgovornost Beroša je veća od vaše, ali vi kao ministar financija upumpavate milijarde u taj sustav, a da dugovi kontinuirano rastu. Onda inflacija, imali ste mehanizme da smanjite taj učinak na građane, ali ih ne koristite. Više od 200 milijuna kuna za obnovu nisu iskorištena. Isto toliko nije iskorišteno za sufinanciranje EU projekata. Nema kontrole rashoda iz proračuna, novac curi na sve strane. I vi, ministre, Mariću, morate zbog toga odgovarati - rekao je.

'Gdje ima dima, ima i vatre'

Davor Bernardić u ime Kluba Socijaldemokrata poručio je kako neće nikome suditi, pogotovo ne bez dokaza, ali da će iznijeti činjenice.

- Indikativno je što je predsjednik Vlade već napustio sabornicu i što je bio štur na riječima. To samo govori da gdje ima dima, ima i vatre. Ministar Marić je ovdje samo zato jer ga je prije četiri godine od smjene spasio Tomislav Saucha. Nije smijenjen i zato, to isto možemo nagađati, što je tadašnjoj Vladi i predsjedniku Vlade bilo važno zadržati vlast zbog onog što se događalo neposredno prije, ali i poslije u Agrokoru, a to je izvlačenje novca iz kompanije i podjela novca prijateljima i suradnicima iz afere Borg - poručio je dodavši kako je Marić bio jedan od najbližih suradnika Ivice Todorića.

- Kako je i Plenković bio dio tih prepiski, morao je odobriti svaki odgovor što je potvrdila Martina Dalić. I to je činjenica. Zadatak Plenkovića bio je da na neki način zaštiti sve aktere umočene u aferu Borg, najveću aferu u hrvatskoj povijesti. Štiteći njih, Plenković je štitio sam sebe - naglasio je Bernardić.

'HDZ nam je oteo državu'

HDZ nam je oteo državu, ustvrdila je zastupnica Centra, Dalija Orešković.

- Podsjetit ću premijera da nije bilo afere Konzultantica, ne bi ni on sjedio tu gdje sjedi sada - poručila je nakon što je za nju Plenković istaknuo kako je upravo ona kao predsjednica Povjerenstva za sukob interesa izlazila iz zakonskih okvira i ovlasti.

- Činjenica je da se HDZ u slučaju Krš-Pađene oslanja na sporo i disfunkcionalno pravosuđe - istaknula je.

'To je neoprostivo i za to bi cijela Vlada trebala odgovarati'

Sandra Benčić u ime Kluba Zeleno-lijevog bloka naglasila je kako Marić nije nikada dao odgovor je li odlazio na sastanke s Ivicom Todorićem nakon što je već došlo do preuzimanja Agrokora.

- Danas smo ovdje govorili o rebalansu proračuna i vidjeli da nismo iskoristili više od milijarde kuna predviđenih iz Fonda solidarnosti za ovu godinu za obnovu javnih zgrada. Niste jedini za to odgovorni, ali je činjenica da je to neoprostivo i da za to cijela Vlada treba odgovarati - rekla je.

HDZ-ov Josip Borić istaknuo je kako je Vidović Krišto kao razlog za smjenu navela ljetovanje na jahti, a onda u raspravi i ona i ostatak oporbe spočitavaju ministru razne druge stvari iz prijašnjih godina.

- Što su utvrdili? Ništa. Ima li ministar Marić utvrđen sukob interesa? Nema. Ima li optužnice? Nema. Što imamo? Čiste insinuacije - rekao je.