Nakon što su iznijeli svoja stajališta o prijedlogu rebalansa proračuna, zastupnici su kasno navečer, u 21 sat, konačno prešli na raspravu o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću. Nezavisna Karolina Vidović Krišto, koja je i pokrenula inicijativu njegove smjene, a koju je potpisima podržalo 33 oporbenih zastupnika, još jutros je negodovala što su vladajući ovu točku stavili kao zadnju na današnji dnevni red u večernjem terminu.

- Ovo je, u najmanju ruku, silovanje demokracije i ponižavanje Sabora - poručila je Vidović Krišto, na što ju je Gordan Jandroković podsjetio kako Poslovnik daje pravo njemu kao predsjedniku Sabora da određuje dinamiku rasprava.

U Sabor je u ove kasne sate stigao i premijer Andrej Plenković kako bi obranio svog ministra, a za kojeg Vidović Krišto i ostatak oporbenih zastupnika smatraju da na toj funkciji više ne može biti, između ostalog, nakon ovogodišnjeg ljetovanja na jahti poduzetnika Blaža Pavičića i "laganja javnosti da taj poduzetnik ne posluje s državom."

Inače ovo je drugi pokušaj oporbe u smjeni ministra Marića u petogodišnjem mandatu. Preživio je 2017. kad je smjenu inicirao SDP nakon pucanja koalicije između HDZ-a i Mosta, a zbog njegove povezanosti s aferom Agrokor. Ministar ni ovaj put ne mora brinuti jer oporba nema dovoljno ruku da ga sruši. Svjesni su toga i oni sami, ali inicijative ipak pokreću kako bi barem ukazali na krimene onih za koje smatraju da im više nije tu mjesto.

'Marić ne može više niti jedan sat biti ministar'

- Ili radi za moćnike ili radi za građane. Ministar Marić svojim radom zaslužuje titulu anti Robin Hooda jer pogoduje moćnicima, a uzima najslabijima. Istina, nije on kreator, već nastavljač te nepravedne politike, koju je preuzeo od prethodnika Slavka Linića i Borisa Lalovca. Uspostavili su porezno nasilje nad najslabijima. Za bogate moćnike izmišljena je predstečajna nagodba kojom im se potezom pera opraštaju milijarde - poručila je Vidović Krišto istaknuvši kako je korupcija duboko ukorijenjena u današnjoj Vladi, a koja je moguća zbog blokade i kontrole DORH-a.

- Marić u kolovozu izjavljuje kako mu je Pavičić dugogodišnju prijatelj te kako nema nikakve poslovne relacije s državom. Dokument koji imam u ruci izdala je Carinska uprava 9. srpnja, što je dokaz da je ministar iznosio neistine. U svakoj iole funkcionalnoj demokraciji na ovakve dokaze podnosi se ostavka ili premijer razrješuje ministra. Ili DORH otvara istragu. To smo vidjeli u Austriji prije tri tjedna. A kod nas premijer brani ministra koji otvoreno laže javnost - poručila je naglasivši kako je Marić isključivo ministra zbog Plenkovićeva upravljanja DORH-om.

Podsjetila je kako je prvi put ostao ministar zbog glasa Tomislava Sauche nakon konferencije Plenkovića s glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom.

- Marić više ni jedan sat ne bi smio biti ministrom - poručila je upitavši je li istraženo pogodovanje ministra Marića obitelji Pavičić.

- Naravno da nije jer mi nismo Austrija. Kod nas Državno odvjetništvo služi Vladi, a ne građanima - poručila je.

Smjenu Marić zaslužuje i zbog uloge u slučaju Agrokor kada je počinio kazneno djelo nedopuštenog utjecaja na HBOR, ali i zbog slučaja otoka Smokvica koju je država dala Ivici Todoriću u koncesiju, koju on nije plaćao, a država mu nije slala ni opomene, naglasila je Vidović Krišto.

- Gospodo Plenkoviću i Mariću, koliko pakla prolaze hrvatske obitelji zbog nepravednog sustava kojeg ste stvorili jer Todoriću ne šaljete ni opomenu za dug državi, a branitelju koji uredno plaća poreze i traži samo plaćanje na rate, njega odbijate i uništavate - poručila je nastavivši kako postoji dokaz da je Marić naručio vlasnika Vjetroparka Krš-Pađene Milenka Bašića na razgovor i bivšoj državnoj tajnici Josipi Rimac uvjetuje da s njim želi u četiri oka razgovarati.

- Nakon toga Nadzorni odbor HBOR-a bez obrazloženja mijenja mišljenje i dodjeljuje mu kredit i to najveći u povijesti HBOR-a u iznosu 600 milijuna kuna. Iz navedenog je vidljivo koje su metode rada ministra Marića - poručila je.

'Marić će nastaviti biti ministar, u ovom sastavu ćemo biti s vama još nekoliko godina'

Premijer Plenković naglasio je kako je inicijativu pokrenula šarolika grupa zastupnika koja je sljubljena, a nalik na cirkus. O Mariću ustvari i nije puno govorio već je nabrajao opće uspjehe Vlade.

- Budući da se ja ne miješam u to gdje tko provodi svoj godišnji odmor, prepustit ću ministru da to kaže sam. No, kazat ću nešto na niz bizarnih osvrta. Prvo, uloga Vlade, DORH-a, policije, po ne znam koji put imamo tiradu oporbe u osobi Vidović Krišto koja ne razumije trodiobu vlasti i neovisnost pravosudnih tijela. To su tlapnje, neupućenost i teorije zavjere. Spominjali ste EU, što ste vi to točno učinili da Hrvatska postane članica? Ništa, zero. Nešto su ovi NGO i transformirane stranke i radile, ali vi ništa - poručio je Plenković dodavši kako je Vlada uz ministra financija Marića rasteretila porezne obveznike u iznosu od 10 milijardi kuna, smanjila javni dug, očuvala radna mjesta u najvećoj krizi, ostvarila uspješnu turističku sezonu...

- Sve to radimo kako bi građanima bilo bolje, kako bi živjeli bolje. Marić će nastaviti biti ministar. U ovom sastavu ćemo biti s vama još nekoliko godina - rekao je.

'Dužnost ministra i potpredsjednika Vlade obavljam savjesno'

Ministar Marić je zahvalio premijeru na iskazanom povjerenju i ovog puta.

- Sve insinuacije iz prijedloga kategorički odbacujem. Ne samo da su napad na moju ljudsku i profesionalnu čast nego i na zakonit i profesionalan rad navedenih službi. Dužnost ministra i potpredsjednika Vlade obavljam savjesno poštujući Ustav, zakone i pravni poredak, sve u skladu s prisegom koju sam dao - poručio je Marić.

Mostova Marija Selak Raspudić javila se za povredu Poslovnika i osvrnula na to što ih je premijer nazvao cirkusom.

- Podsjetit ću da je jedini cirkus uzrokovala vladajuća većina protuzakonitom sjednicom Odbora za medije - poručila je.

I njen stranački kolega Miro Bulj javio se za povredu Poslovnika poručivši premijeru da je on sljubljen s Miloradom Pupovcem, koji plaća srpske Novosti i blati Vukovar. Kako je već imao dvije opomene od ranije, obzirom da se nije radilo o povredi Poslovnika nego replici, Jandroković mu je dao još jednu opomenu kojom mu je oduzeta riječ do kraja rasprave.

- Ti ćeš mi zabraniti govoriti - rekao mu je Bulj, na što mu je Jandroković poručio da si njih dvojica nisu na "ti."

Selak Raspudić pitala je premijera o tajnim sastancima Marića s Bašićem i porukama između Gabrijele Žalac i Josipe Rimac

- Ne, ne, pitajte Marića - odgovorio je premijer na tri pitanja.

Mostov Nikola Grmoja imao je jednu poruku za premijera.

- Poručio bih vam da se ne smijete danas baš previše - rekao mu je.

SDP-ova Andreja Marića upitala ga je zašto kao šef nije savjetovao Marića da otvoreno kaže na čijoj jahti je bio i da se kasnije ispriča.

- Ne znam u koji žanr SDP-a vi spadate. Ne znam ni koje isprike bi trebali dati - rekao je premijer referirajući se na raspad SDP-a.

- Što se tiče ljetovanja ministra, mi smo razgovarali i on je tog dana priopćio javnosti gdje je bio i s kim je bio - rekao je.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić nabrojao je švedske i britanske ministre koji su ostavke davali i za puno manje stvari nego za što se tereti Marić.

- HDZ je politička stranka kojoj ste vi na čelu i koja se građanima nije ispričala za kriminal koji je napravila - poručio je.

Plenković je ponovio kako HDZ poštuje odluke sudove te je ispunio odmah svoju obavezu i uplatio novac u proračun.

Sandra Benčić iz platforme Možemo upitala ga je li znao da se Marić sastajao s bivšom Upravom Agrokora u vezi lex Agrokora pet puta, a ne dva kako je on rekao. Plenković ju je najprije podsjetio kako su dali Gradu Zagrebu 50 milijuna kuna beskamatnog zajma.

- Ja ne znam koja je vaša poveznica s Agrokorom i bivšim vlasnikom, ali nešto ima. Tu nešto postoji. Nemam pojma koliko se tko s kim puta sastajao - rekao je pa ponovio kako su intervencijom spriječili kolaps ne samo te kompanije nego i dobavljača, malih poljoprivrednih gospodarstava...

- Da je do vas, sve bi propalo - rekao je.

Benčić je digla povredu Poslovnika.

- Vi govorite da ste dali zajam Zagrebu, a dali ste ga, by the way, i drugim gradovima oštećenima u potresu, i vi ćete time nas ovdje ucjenjivati da mi ne smijemo iznositi afere HDZ-a - poručila je i dobila opomenu.

Zastupnica Centra Dalija Orešković poručila mu je kako je on uništio pravni poredak, kao i državne institucije.

- Jedno od njih je i Povjerenstvo za sukob interesa. Ovaj prijedlog oporbe ima tri elementa - prvo pitanje je ljetovanje na jahti i činjenica da Povjerenstvo već mjesecima nije u stanju riješiti jedan vrlo jednostavan slučaj nedvosmislenog primitka nedopuštenog dara. Drugo, uloga ministra u pogodovanju u slučaju Vjetroelektrane Krš - Pađene i tu računate na zaborav građana jer će pravosudna tijela o tome odlučivati valjda desetljećima. A treće, reaktiviranje afere Borg - istaknula je.

Plenković je istaknuo kako je vrijeme da netko kaže da se upravo ona dok je bila na čelu Povjerenstva godinama ponašala na način da je izlazila izvan zakonskih okvira.

- A onda najedanput sudovi i to u više predmeta protiv Bernardića i nekih drugih ljudi, koji kažu da Povjerenstvo za to nije imalo zakonske osnove ili ovlasti. O tome tko ruši institucije, vi biste trebali tumačiti javnosti - rekao je premijer.

HDZ-ov Marin Piletić nabrojao je sve što je Vlada, pa tako i ministar Marić, u financijskom smislu učinila dobro za građane istaknuvši kako oporba to ne spominje.

- Evo, mi se ispričavamo zbog svega toga - ironično je poručio premijer.

Pošto premijer nije odgovorio na pitanje, Urša Raukar Gamulin iz platforme Možemo ponovila je upit ministru Mariću. Upitala ga je koliko se puta sastao s bivšom Upravom oko lex Agrokora - dva, kako je on govorio pred Povjerenstvom za sukob interesa ili pet puta, kako je rekla Martina Dalić, odnosno tko tu govori istinu, a tko laže.

- Govorio sam istinu - rekao je.

Premijer je nakon svog uvodnog govora i odgovora na replike sabornicu napustio.