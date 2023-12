Grčki obrat: Aekovce priveli, a Boysi ostaju u pritvoru. Hoće li većina izaći van uz jamčevinu?

Bye, bye… See you soon! (Pozdrav… Vidimo se uskoro!) Poručili su to u srijedu iz policijskog autobusa navijači Dinama dok su izlazili sa saslušanja na atenskom sudu. Njih 20 su bili posljednja skupina koja je po drugi put davala iskaze pred istražnim sucima. Svi su se držali svog prvog iskaza te su se potpisali na te dokumente, nakon čega su ih ispratili u zatvor.

Zadnji BBB-ovci ispitani u Ateni

Žale se na hladnoću u zatvoru

Tamo se, kako saznajemo, najčešće opuštaju vježbanjem i nemaju previše pritužbi na uvjete u njima. No neki od njih su se žalili da im je hladno i da hrana nije dobra. Saslušanja su trajala od ponedjeljka, a ovim potezom su istražitelji htjeli razbistriti cijelu situaciju i eventualno saznati neke nove detalje.

Ukupno 102 hrvatska državljana sumnjiče za 12 kaznenih djela, a to su redom: Udruživanje u zločinačku organizacija za koju je predviđena kazna zatvora od 5 do 15 godina i novčana kazna, Eksplozija (izazivanje opasnosti za ljude: kazna zatvora od 5 godina do 10 godina, a kako je bila na sportskom terenu, može doseći najviše 15 godina), Opskrba i posjedovanje eksploziva u sportskim objektima, za što se može dobiti kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna, Nasilje na sportskim događajima: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna, Opasna tjelesna ozljeda u okruženju sportskih priredbi: kazna zatvora od 10 dana do 3 godine, a zbog toga što se dogodila na mjestu priredbe može doseći najviše 5 godina, Narušavanje javnog reda i mira: zatvor 10 dana - 3 godine i novčana kazna, a zbog toga što se dogodilo u prostoru za sportska događanja može doseći najviše 5 godina, Oštećenje tuđe stvari: kazna zatvora od 1 do 5 godina, Nezakonito nošenje oružja: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna od najmanje 600 eura, Posjedovanje vatrenog oružja: kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, Posjedovanje i korištenje baklji: zatvor od 10 dana do 1 godine zatvora, Paljevina: kazna zatvora od 10 dana do 5 godina, Urota: kazna zatvora od 10 dana do 3 godine ili novčana kazna, a kako se dogodila na sportskom terenu, može doseći najviše 5 godina.

Uhitili četiri navijača AEK-a

Osim njih, za gore navedena kaznena djela sumnjiče i četiri navijača AEK-a, koje je policija u međuvremenu uhitila. No njih ne terete za udruživanje u kriminalnu organizaciju. Grci su nakon sukoba uhitili samo 100-tinjak pripadnika Bad Blue Boysa i mjesecima nisu uhitili nijednog navijača AEK-a, premda je više BBB-a nakon sukoba imalo ubodne rane. Kako saznajemo, obrana se dobro pripremila, a u korist im idu i video snimke. Naime, na njima se vidi kako navijači Dinama ni u jednom trenutku nemaju noževe u svojim rukama niti se na snimkama može vidjeti da su hrvatski huligani nosili rukavice ili maske. Dok, s druge strane, navijači grčkog AEK-a imaju njih desetak. Sve se to vidi na video snimkama koje su dio sudskog spisa. Novi detalj je i podatak da je jedan od noževa za koji se vjeruje da je korišten za smrtno ranjavanje Katsourisa nađen čak dva kilometara od mjesta događaja. Hrvati će se na sudu, kad počne suđenje, kako saznajemo, braniti da nisu u Atenu išli organizirano s ciljem izazivanja tučnjave, nego da su išli na utakmicu Marseillea i Panathinaikosa u Ateni. Navodno su neki navijači Dinama imali karte za tu utakmicu, a za one koji nisu imali, kako saznajemo, tvrdit će da ih nisu mogli nabaviti jer je noć prije bila ta kobna tučnjava pa ih nisu mogli podići na prodajnim mjestima.

Ovjetnici traže da se brane sa slobode

Činjenicu da su bili kraj AEK-ova stadiona pravdat će da su došli gledati trening igrača Dinama te da su u oni u tom trenutku bili napadnuti. Naglašavat će kako na stadion AEK-a nisu išli s namjerom da se potuku i da nije bilo dogovorene tučnjave. Nadalje, navijači Dinama, kako smo već pisali, u Atenu su se uputili autima. A neki od njih su u njima imali i bejzbol-palice. No i za te optužbe navijači imaju rješenje. Kako saznajemo, tvrdit će da su prolazili kroz opasne zemlje, Crnu Goru i Albaniju, te da su zbog vlastite sigurnosti imali bejzbol-palice u svojim autima. U međuvremenu, na sud su odvjetnici za Hrvate poslali dopise kojima se traži da ih se pusti da se brane sa slobode. Sud u Grčkoj je tražio od Hrvatske da im pošalju kaznenu evidenciju pritvorenih, na temelju čega će donijeti odluku. Kako nema roka u kojem sud mora donijeti rješenja, ne zna se kad će i ako će Hrvati na slobodu. Prema nekim informacijama, odluka bi mogla biti prije Božića, a možda i idući tjedan, sve ovisi kad će sudski službenici obraditi zahtjeve. Navijači će, kad se i ako se njihov zahtjev za puštanjem prihvati, izlaziti u grupama.

- Sud je dobio više od 200 stranica dosjea navijača iz Hrvatske. To sve treba prevesti na grčki, a sud će sve to uzimati u obzir prilikom odluke. Neki od pritvorenih su imali mjeru zabrane odlaska na utakmice - rekao nam je izvor sa suda.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica još je ljetos dao podatak da od 102 navijača, njih 11 imaju kaznenu evidenciju.

Odvjetnik 94 pritvorenih Hrvata, Atanos Kaimenakis, nije htio potvrditi kad bi navijači mogli izaći. Nada se ipak da će većina navijača izaći, pa makar uz jamčevinu.

- Zločinačko udruživanje tužiteljstvo tek treba dokazati, a to neće biti tako lako. Nadamo se da će se to na kraju kvalificirati kao tučnjava ispred stadiona, a to je prekršaj, a ne kazneno djelo - rekao je Kaimenakis.