'Grebala sam po limu kako bih izašla iz auta, bila sam krvava'

Hvala dragom Bogu što mi je dao još jednu šansu da nastavim život. Od mog Pola ostala je samo hrpa lima, a ja sam prošla s lakim ozljedama, kazala je Ružica Beara (54) iz Križevaca.

Ona je doista imala sreće kakvu, kaže, doživi jedan od tisuću. Na njezin automobil u nedjelju navečer na pruzi kraj Vojakovačkoga Kloštra naletio je putnički vlak. Kobni pružni prijelaz na kojemu je nastradala nije osiguran brkljom.

Sreli smo je nakon što je oko podneva izašla iz križevačkog Doma zdravlja. Još je bila u šoku, ali je pristala ispričati ono što rijetki prežive.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL U nedjelju je, kaže, oko 17 sati krenula prema V. Kloštru i u svoj Polo, star 18 godina, stavila je kukuruz kojim hrani perad u Vojakovačkom Kloštru. Kad je skrenula s glavne ceste Križevci – Koprivnica i došla nekih 300-tinjak metara od prijelaza ceste preko pruge, vidjela je kako je prošao vlak iz smjera Križevaca. Već je pao mrak, a Ružica je nastavila vožnju cestom koja nema uličnu rasvjetu. Došavši do pruge, pogledala je, kako kaže, na obje strane provjeriti ide li vlak i bez zaustavljanja nastavila dalje.



- Uvjerila sam se da nema vlaka, a nisam ni čula nikakav signal, i nastavila. Osjetila sam strahovit udarac i poslije toga nisam se ničeg sjećala. Nekoliko minuta bila sam bez svijesti. Kad sam se probudila, nisam znala gdje sam i što me zadesilo. Rukama sam grebala oko sebe, a krv mi se iz nosa spuštala po licu. Napokon sam osjetila strujanje zraka sa stražnje strane automobila, koji je bio na krovu, i tuda sam izašla. Automobil je bio na krovu 20-ak metara od pruge - govori drhtavim glasom Ružica.

Misli da se Polo nekoliko puta okrenuo. Krenula je pješke prema prijelazu, gdje je stajao jedan automobil s upaljenim svjetlima.

- Došla sam do vozača, koji me u nevjerici gledao, i zamolila ga da nazove policiju i Hitnu. Kazao mi je kako je to napravio i ponudio me cigaretom. Ubrzo je stiglo vozilo Hitne, kojim su me prevezli prvo u Dom zdravlja Križevci, a potom u Opću bolnicu u Koprivnicu. Imam slomljen nos i natučeno tijelo, ali najvažnije je da sam preživjela - rekla nam je.



Dan kad je preživjela bliski susret s vlakom slavit će kao drugi rođendan. Dok smo razgovarali, nekoliko je puta zahvalila Bogu i anđelu čuvaru koji su je čuvali tog dana. Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Rekla nam je da svakako pohvalimo rad policije te zdravstvenih radnika u Koprivnici i Križevcima, jer su se zaista više nego korektno ponašali u trenucima koje će pamtiti cijeli život. Iz bolnice su je otpustili na kućnu njegu.

U policijskom priopćenju stoji da je u nedjelju u 17.37 sati u Kloštru Vojakovačkom, na dijelu Brezov Most, vozačica (54) upravljala VW Polom križevačkih registracija. Zbog nepropisnoga kretanja automobila preko pružnog prijelaza putnički vlak, kojim je upravljao strojovođa (27), prednjim je dijelom udario u stražnji dio automobila. Od siline udarca Polo je odbačen izvan kolnika te je udario u prometni znak. Vozačica je ozlijeđena. Podnijet će prijave.

