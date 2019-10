Green Run utrka powered by HEP samo što nije startala

GREEN RUN utrka održat će se u nedjelju 06.10.2019. godine na zagrebačkom Jarunu. Prijavite se besplatno na www.greenrun.hr jer svaki registrirani sudionik utrke osvaja poklon paket.

GREEN RUN utrka objedinjuje dvije utrke: prva dječja namijenjena djeci starosti od 3-10 godina, trči se na 300m i počinje u 11h te rekreativna (muško-ženska) utrka koja počinje u 12h i trči se na 6000m. Generalni pokrovitelj utrke već drugu godinu za redom je HEP.

Green RUN utrka održava pod sloganom: Trčimo zajedno #ZAPRIRODU i recimo #STOPPLASTIC. Ovogodišnjom utrkom skrećemo pažnju na štetnost jednokratne plastike o kojoj smo postali ovisni a koja ima ozbiljne posljedice za okoliš; izjavila je organizatorica utrke gđa Iva Božić i poručila da plastiku koju ne možete ponovno upotrijebiti ne koristite.

Foto: Neki Daniels Media

Da je trčanje opet u trendu dokazuje i veliki broj prijavljenih. Ako još niste odlučili gdje bi proveli nedjeljno prijepodne, pozivamo vas da se prijavite na utrku i trčite zajedno s nama.

Uz sportski, sve posjetitelje očekuje i bogati gastronomski te zabavni program za cijelu obitelj.



PROGRAM:

06.10.2019 | OD 10:00 H DO 15:00 H

(JARUN, LIVADA IZMEĐU ULAZA U.HRGOVIĆI I UL. HRVATSKOG SOKOLA)

10:00 H POČETAK PROGRAMA

10:00 H DO 10:45 H AKREDITACIJE ZA DJEČJU GREEN RUN UTRKU (KLINCI – KLINCEZE)

10:00 H DO 11:45 H AKREDITACIJE ZA GREEN RUN UTRKU (MUŠKO – ŽENSKA)

10:35 H DISCO ZAGRIJAVANJE ZA DJEČJU GREEN RUN UTRKU BY TRŽAN

11:00 H POČETAK DJEČJE GREEN RUN UTRKE

11:35 H ZAGRIJAVANJE GREEN RUN UTRKA NA 6000 M (BESPLATNA)

12:00 H POČETAK REKREATIVNE GREEN RUN UTRKE

13:45 H ZAVRŠETAK GREEN RUN UTRKE

14:00 H POČETAK ZABAVNOG I GASTRO PROGRAMA

15:00 H KRAJ

Tema: Promo sadržaj