Potom je dodao da nema dokumentacije o putovanju, odnosno putnih naloga.

- U ovom uredu predsjednika republike putni nalozi se ne izdaju. Prvo, zato jer ne vidim tko bi uop\u0107e pisao putni nalog predsjedniku republike. Dosad sam bio \u0161est puta izvan Hrvatske i ja ne uzimam devizne dnevnice, zato nema putnog naloga - rekao je Milanovi\u0107, te dodao da je ispla\u0107ivanje dnevnica du\u017enosnicima poput predsjednika, ministara i dr\u017eavnih tajnika d\u017eeparenje dr\u017eavnog prora\u010duna.

- Dnevnice bi trebale pokriti neke tro\u0161kove, a nama su svi tro\u0161kovi podmireni, nas hrane... Dakle, ja nikad nisam bio u situaciju da mi treba jedan jedini euro, to je sve ekstra prihod. Pitajte druge du\u017enosnike za\u0161to se ispla\u0107uju dnevnice, drago mi je da se ova tema otvorila. Kad sam do\u0161ao na Pantov\u010dak rekao sam da ta praksa mora prestati - istaknuo je.

Na novinarsko pitanje da putni nalozi slu\u017ee za evidenciju, Milanovi\u0107 je rekao da nema evidencije, da je on predsjednik i njegovo radno vrijeme je od 0 do 24.

- Ne \u017eelim prkositi Povjerenstvu. Ne\u0161to \u0161to je ustvari slu\u017ebeno deklarirao sam kao privatno, ali nisam ni\u0161ta skrivao, to je moja gre\u0161ka. Kada ne\u0161to deklarirate kao slu\u017ebeno, a idete privatno, onda je to problem. Ja to nisam radio. I\u0161ao sam \u010dovjeku, \u010diji nisam bio konzultant. Da jesam bio, \u010demu razlika. Ja sam sa predsjednik RH, odgovaram Ustavu i zakonima. Ima jedna druga stvar, gdje ja vidim ozbiljan sukob interesa u kojem se ja mogu na\u0107i. Pozivam zakonodavce da to regulira. Od mene se o\u010dekuje da promoviram hrvatsku industriju, proizvo\u0111a\u010de... da li meni te firme ispla\u0107uju naknadu? Kojim redoslijedom to radim? Vrijeme nije neograni\u010deno. Kome to deklariram? Jeste li ikad o tome razmi\u0161ljali? Ja bih to rado radio, ali tu mora biti red jer \u0107e me sutra netko optu\u017eiti da uzimam novac.\u00a0 Ispri\u010davam se na tehni\u010dkoj gre\u0161ci - ponovio je.