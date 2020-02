Greta se sastala s najmlađom dobitnicom Nobela: 'Moj uzor'

Aktivistica Greta Thunberg i dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai sastale su se jučer na sveučilištu Oxford u Velikoj Britaniji kako bi razgovarale o svom aktivizmu i studentima prenijele bitne poruke.

Greta je rekla kako je Malala njen veliki uzor.

- Danas sam upoznala svog uzora. Što drugo mogu reći? - napisala je Greta na Twitteru.

So... today I met my role model. What else can I say? @Malala pic.twitter.com/n7GnXUngov