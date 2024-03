Grizzly Adams od Doboja: 'Moje dvije medvjedice Maša i Ljubica me grle, vire mi čak i u mobitel'

Petar Tubić udomio je medvjedice bez majke. Toliko ih je pripitomio da mu sada, kaže, vire u mobitel dok piše poruke, a prodale bi se za slatkiše. Kada me ne vidi dva tri dana, požuri mi u susret. Propne se na zadnje noge i prednjim šapama me zagrli poput neke tetke. Dok mi liže lice, mrmlja kao da me pita: "Pa gdje si ti?", opisuje svoj susret s medvjedicom Mašom, Petar Tubić (54) iz Doboja.

