Grlić Radman: Hrvatska je čvrsto uz Ukrajinu, potreban brzi prekid vatre u Gazi...

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman potvrdio je solidarnost Hrvatske s Ukrajinom na izvanrednom sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak te pozvao na deeskalaciju na Bliskom istoku, objavilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenim mrežama.

"Ministar Gordan Grlić Radman je danas sudjelovao na izvanrednom internetskom sastanku ministara vanjskih poslova #FAC uoči (američko-ruskog) samita na Aljasci, pri čemu je ponovo potvrdio nepokolebljivu hrvatsku solidarnost s Ukrajinom suočenom s ruskom agresijom", objavio je MVEP na društvenoj mreži Facebook.

Ministri vanjskih poslova EU-a su u ponedjeljak poslijepodne raspravljali o svojoj podršci za Ukrajinu i skorašnjoj videokonferenciji s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskijem.

"Transatlantsko jedinstvo, podrška za Ukrajinu i pritisak na Rusiju, (tako) ćemo završiti ovaj rat i spriječiti buduću rusku agresiju u Europi", kazala je šefica europske vanjske politike Kaja Kallas na X-u nakon rasprave o Ukrajini.

Trump je prošlog tjedna najavio da će se u petak sastati s Putinom na Aljasci radi pregovora o okončanju tri i po godine dugog rata, koji je započeo ruskom invazijom na susjednu Ukrajinu.

Deeskalacija na Bliskom istoku

Grlić Radman je također pozvao na deeskalaciju na Bliskom istoku, "uključujući brzi prekid vatre, nesmetan (pristup za) humanitarnu pomoć u Gazi i oslobađanje talaca", dodao je MVEP u ponedjeljak. Palestinci u ponedjeljak izvještavaju o najsnažnijem izraelskom bombardiranju u nekoliko tjedana istočno od grada Gaze, nekoliko sati nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da očekuje „prilično brz” kraj proširene ofenzive.

Prošli tjedan, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, u potezu kojim proširuje njegove vojne operacije na razorenom palestinskom teritoriju i izazvao oštre kritike u zemlji i inozemstvu.

Nakon izvješća o tome, pomoćnik glavnog tajnika UN-a Miroslav Jenča upozorio da bi moglo doći do "katastrofalnih posljedica" ako Izrael proširi svoje vojne operacije u Gazi.