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ŠEF DIPLOMACIJE IZ NEW YORKA

Grlić Radman: 'Hrvatska traži slobodnu plovidbu Hormuzom'

Piše HINA,
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Grlić Radman: 'Hrvatska traži slobodnu plovidbu Hormuzom'
Foto: Stringer
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Hrvatski ministar, koji trenutno predsjeda forumom MED9, naglasio je važnost deeskalacije, dijaloga i diplomacije, punog poštivanja međunarodnog prava i prava mora, te slobode plovidbe i tranzitnog prolaza kroz Hormuški tjesnac.

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman pozvao je u četvrtak u New Yorku na puno poštivanja prava mora i slobodu plovidbe i tranzitnog prolaza kroz Hormuški tjesnac.

Grlić Radman na marginama Opće skupštine UN-a supredsjedao je zajedno s talijanskim kolegom Antonijem Tajanijem ministarskim sastankom u formatu MED9++ o gnojivima i sigurnosti hrane, s fokusom na Hormuški tjesnac i njegove šire implikacije na regionalnu i globalnu sigurnost, objavio je MVEP na platformi X.

Hrvatski ministar, koji trenutno predsjeda forumom MED9, naglasio je važnost deeskalacije, dijaloga i diplomacije, punog poštivanja međunarodnog prava i prava mora, te slobode plovidbe i tranzitnog prolaza kroz Hormuški tjesnac.

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"Sigurni pomorski pravci ključni su za energetsku sigurnost, globalne lance opskrbe i ekonomsku stabilnost", rekao je i naglasio da će Hrvatska nastaviti surađivati s mediteranskim i regionalnim partnerima u cilju postizanja sigurnijeg, otpornijeg i stabilnijeg Sredozemlja.

Ranije je ministar Radman sudjelovao na ministarskom sastanku Komisije UN-a za izgradnju mira posvećenom nacionalnom vlasništvu. 

U kontekstu međunarodne politike i UN-ovih misija, nacionalno vlasništvo ključno je načelo izgradnje mira koje označava da domaći akteri (vlada, institucije, civilno društvo i lokalne zajednice) imaju glavnu ulogu, odgovornost i pravo donošenja odluka o stabilizaciji i razvoju vlastite zemlje nakon sukoba.

Prevencija sukoba, izgradnja čvrstih institucija i oporavak moraju ostati u središtu međunarodnih napora, poručio je Radman na sastanku. 

"Vlastito iskustvo Hrvatske kao žrtve agresije i danas je iznimno relevantno. Doprinos međunarodnoj izgradnji mira oblikovan je kroz uspješne procese humanitarnog razminiranja, mirne reintegracije te rješavanja sudbine nestalih osoba", priopćio je MVEP. 

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