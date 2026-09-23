Premijer Plenković posjetio je vatrogasce u New Yorku, pa ostavio ruže za žrtve terorizma

Hrvatski premijer Andrej Plenković posjetio je jučer vatrogasnu postaju Engine 10/Ladder 10, poznatu kao Ten House, tijekom svog boravka u New Yorku. Ondje su ga u utorak dočekali prvi zamjenik povjerenika njujorških vatrogasaca Daniel Flynn, kao i brojni zaposlenici, navode na Instagramu iz te postrojbe.

Dodali su kako je Plenković u postaji razgovarao s vatrogascima, pohvalio njihov predan rad, nakon čega je zajedno s prvim zamjenikom povjerenika Flynnom posjetio Nacionalni memorijalni centar i Muzej 11. rujna. Uz njega su bili hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te Vladimir Balentović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe te predsjednik Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije.

Foto: FDNY

Kod spomenika su položili cvijeće u znak počasti prema 343 vatrogasaca koji su poginuli tijekom spašavanja ljudi nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.

- Posjet predstavlja nastavak i dodatno osnaživanje suradnje Hrvatske vatrogasne zajednice s vatrogascima New Yorka (FDNY), koja se posljednjih godina razvija kroz razmjenu stručnih znanja i iskustava te zajedničke aktivnosti i edukacije. Suradnja će se nastaviti i ove jeseni sudjelovanjem dvojice pripadnika FDNY-a kao predavača na stručnom skupu hrvatskih vatrogasaca - naveli su na stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Tijekom ovog susreta, naveli su, razgovaralo se o izazovima suvremenog vatrogastva, novim tehnologijama, razvoju vatrogasne službe te važnosti međunarodne razmjene iskustava i najboljih operativnih praksi.

Podsjetimo, posjet vatrogascima bio je samo dio višednevnog boravka u New Yorku, gdje premijer sudjeluje na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Plenković je u srijedu održao i govor u kojem je govorio o važnosti multilateralizma i međunarodnog prava. Hrvatska, kako je istaknuo, podupire multilateralizam utemeljen na pravilima te da za male i srednje države međunarodno pravo predstavlja temelj međunarodnog poretka.

Foto: FDNY

Program hrvatskog premijera u New Yorku uključuje i niz bilateralnih sastanaka te sudjelovanje na međunarodnim skupovima. Predviđeni su, među ostalim, sastanci s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom i drugim državnicima, kao i sudjelovanje na šestom summitu Krimske platforme te summitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana.