Grlić Radman: Nema govora o korupciji u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

"Ni o kakvom prikrivanju ne može biti govora. S obzirom da su sve kaznene prijave Damira Sabljaka odbačene odlukama nadležnih tijela, ne može biti govora niti o korupciji u Ministarstvu vanjskih poslova", rekao je Grlić Radman u Hrvatskom saboru odgovarajući na prozivke Mostovog Nikole Grmoje vezano uz, kako je rekao, korupciju u njegovom ministarstvu.

U Saboru je održana rasprava o povjerenju ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, što su svojim potpisima zatražila 32 oporbena zastupnika.

Ministar vanjskih i europskih poslova naveo je kako je postupak teške povrede protiv Sabljaka nije pokrenut zato što je on, "makar s ozbiljnim vremenskim odmakom i koristeći se neistinama", podnio prijavu DORH-u već je pokrenut devet mjeseci kasnije jer je, ne čekajući odluke nadležnih tijela, svoje "neargumentirane optužbe kontinuirano komunicirao prema nenadležnim tijelima, javnosti i pojedincima".

Podsjetio je da je Sabljak udaljen iz službe tek dva mjeseca nakon pokretanja postupka pred Službeničkim sudom jer je protivno propisima sudjelovao na tiskovnoj konferenciji Nikole Grmoje koji mu je, kako je ocijenio, postao "otvoreni politički sponzor".

Grlić Radman rekao je i da Sabljak nije dobio otkaz već je, sukladno važećim propisima, privremeno udaljen iz službe do okončanja postupka zbog teške povrede koja se protiv njega vodi. Za to vrijeme Sabljak, sukladno propisima, prima naknadu od 80 posto plaće.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za vrijeme moje prethodnice kao i tijekom mog mandata ne prikriva ikakvu korupciju već transparentno i sukladno odredbama važećih propisa sudjeluje i vodi postupke u predmetu Damir Sabljak", kazao je.

Poručio je i da odluka o povratku Sabljaka, a na koju se poziva Grmoja, nije pravomoćna.

Na opetovane Grmojine iskaze da "zataškava prijevare u Australiji i SAD-u" te da je odluka Upravnog suda o povratku Sabljaka na posao pravomoćna, Grlić Radman je kazao da Grmoja očito ima izravni kontakt sa sudom. "Nema korupcije, one su odbačene..Vi obmanjujete javnost gospodine Grmoja", poručio je. Smatra i da se Grmoja cijeli mandat samo fokusirao na tu temu.

Ponovio je da je Sabljak na sudu zbog teške povrede radne dužnosti a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tu nije stranka - nego Službenički i Upravni sud.

"Klauzula je dokaz pravomoćnosti i stavlja se na presudu koja je postala pravomoćna, ona nije. Vi ste napravili igrokaz i teatar jer ste poslali Sabljaka koji je napravio dar mar u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova To nije lijepo", kazao je ministar.

Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) zanimalo je zašto nije reagirao na izjave hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića koje je dao prije izbora za Narodnu skupštinu u Srbiji u vezi s Tomislavom Žigmanovim i s čime je napravio štetu hrvatskoj zajednici, Grlić Radman je odgovorio da je interna stvar odnos između veleposlanika i ministra.

Pavliček smatra da je Biščević, izravno optuživši glavnoga političkog predstavnika Hrvata u srbijanskoj skupštini Tomislava Žigmanova nazvavši ga "ego-etnobiznismenom“ uoči samih izbora, dodatno podijelio hrvatsku zajednicu i nanio joj štetu u Srbiji.

Grlić Radman naveo je da ima jako dobre kontakte s predsjednicom Hrvatskog Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasnom Vojnić te predsjednikom Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata Tomislavom Žigmanovom.

Na upit Marka Milanovića Litre (Hrvatski suverenisti) što se učinilo vezano uz uklanjanje hrvatskog povijesnog grba na spomeniku u Bleiburgu, Grlić Radman podsjetio je da cijela priča o Bleiburgu traje godinama. Podsjetio je i da je austrijsko Nacionalno vijeće, u kojem su bili Zeleni, donijelo određene odluke zbog čega je razgovarao i s austrijskim ministrom vanjskih poslova. "Ovdje (Austriji) je lijeva vlada koja je uklonila taj grb. Napravljena je sudska prijava i taj grb će biti vraćen", kazao je.

"Znam iz iskustva da se nikada nešto ne obećava ako imate jasnu perspektivu ispred sebe. Trnovit je put do zvijezda - Per aspera ad astra", rekao je Grlić Radman odgovarajući na upit Mostova Mire Bulja zašto se nije uspjelo promijeniti izborni zakon u BiH iako je obećano da će se to učiniti.

Istaknuvši da je to kompleksno pitanje koje se nije riješilo zadnjih 20 godina, kazao je da tu nije bio pesimist ali ni optimist. "Nisam ja bio vladar i nisam imao monopol riješiti izborni zakon", poručio je.

