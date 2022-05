Grlić Radman o Milanoviću: 'On se ponaša kao milicajac '45. kad je istjerivao ljude iz crkve'

Nakon sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima se medijima obratio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Poručio je kako se na sastanku razgovaralo o stanju u gospodarstvu i poljoprivredi, a bilo je govora i o pristupanju Švedske i Finske u NATO te da je parlamentarna većina spremna podržati to.

- Naravno, kada ta tema dođe na dnevni red Sabora u smislu ratifikacije sporazuma, procedura je jednostavna - rekao je ministar te dodao kako "Hrvatska prepoznaje važnost Finske i Švedske kao visokorazvijenih zemalja kad je u pitanju vladavina prava i demokracija".

- Mislim da će njihovo članstvo u NATO savezu doprinijeti jačanju naše obrane i sigurnosti - rekao je, prenosi N1.

Komentirao je i izjavu Zorana Milanovića koji je ranije u utorak u Vukovaru rekao kako će na samitu NATO-a staviti veto na širenje saveza, odnosno na ulazak Finske u savez.

- Naravno da te teze nanose štetu Hrvatskoj, sramote nas i dovode u izravnu vezu pitanje rješavanja pitanja Hrvata u BiH i štete i njima. Začuđeni smo i zgroženi rječnikom. Izdajnik se rijetko može čuti u vokabularu demokratskih zemalja. Moglo se čuti '45. kada su svi hrvatski patrioti bili izdajnici. Moglo se čuti i da će on progoniti kao đavao grešnu dušu... Nečuveno je da će on progoniti legalno i legitimno izabrane zastupnike u Saboru. To nam nanosi strašno veliku štetu. Predsjednik se ponaša kao milicajac '45. kad je istjerivao ljude iz crkve i progonio ih samo zato što su vjernici. Stvara se percepcija Hrvatske kao incidentne države - rekao je Grlić Radman i dodao kako se Milanović sada nudi kao spasitelj Hrvata u BiH, a otkrio ih je tek prije godinu dana.

Ponovio je i kako Milanović relativizira situaciju u Ukrajini i ima proruske stavove.

- Cijeli svijet je optužio brutalnu rusku agresiju, a on još uvijek podržava Rusiju - rekao je.

- Ja poštujem instituciju Predsjednika, ali on radi nepopravljivu štetu, a mi moramo svaki dan peglati ono što je on izgovorio - rekao je ministar.

Dodao je kako istupi Milanovića ne pomažu Hrvatima u BiH te da vladajući imaju drugi, strpljiviji i duži put.

- Da je to napravila Milanovićeva vlada prije 10 godina, mi bismo danas imali promijenjen Izborni zakon. Mi sada baš zbog tog nerada nemamo Izborni zakon - rekao je i dodao kako je "Račanova vlada radila sve protivno interesima Hrvata u BiH".

Na pitanje može li Vlada učiniti išta da spriječi predsjednikov veto na članstvo Finske i Švedske u NATO-u, Grlić Radman je rekao kako vladajući znaju proceduru te da, objašnjava, predsjednik može napraviti samo "show" u proceduralnom smislu.

Što se tiče upozorenja Dmitrija Medvedeva da se Milanoviću sprema odmazda iz Ukrajine zbog njegovih izjava, Grlić Radman je rekao kako se ne brine zbog tih najava.

- Možda bi se predsjednik trebao zabrinuti - rekao je.

Najčitaniji članci