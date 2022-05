'Stavit ću veto na ulazak Finske u NATO. Svakoga tko će biti 'za' gonit ću ko đavao grešnu dušu'

Milanović je u Vukovaru obilježio Dan grada. Nakon toga je komentirao aktualnu političku situaciju i omiljenog mu Udbašenkovića. Okomio se i na ulazak Švedske i Finske u NATO za što će, kako je rekao, staviti veto, dok se ne riješi položaj Hrvata u BiH.

Pogledajte video: Milanović opet imao show

'Udbaška osovina plasira takve laži'

- Da sam zajedno s nekim odvjetnikom izmanipulirao Gotovinu, Čermaka i još neke generale kao udbaške idiote, a onda su jučer izjavili da sam se zalagao protiv širenja NATO-a još prije napada Rusije na Ukrajinu. Naravno da jesam, ali širenja na Ukrajinu i Moldaviju, Gruziju. Ali tad nitko nije spominjao Švedsku i Finsku. O čemu moramo razgovarati. Takvu laž može plasirati samo udbaška osovina. Takvu laž mogu plasirati samo Udbašenković, Njonjo od HDZ-a koji se javio neki dan - istaknuo je Milanović.

'Imamo izdajničku vladu'

Već je u ranijim izjavama izdajnicima proglasio sve one koji glasaju za, a a danas je otišao i korak dalje.

- Na samitu NATO-a uložit ću veto, ovisno o tome gdje će biti pozivnica. Kao đavao grešnu dušu progonit ću svakog zastupnika koji bude bio za - poručio je.

- Mi imamo jednu stranu koja je izdajnička, ljudi s privatnim motivima plus što me mrze. To će morati objasniti javnosti. To će biti pritisak na Hrvatsku, ovi su kupljeni. Imamo izdajničku Vladu, izdaju Hrvate u BiH, a taj narod tamo traži jako malo, samo osnove, državu gdje se poštuju nacionalna prava - ponovio je Milanović.

Dodao je i da je njegova dužnost da se bori mirnim diplomatskim sredstvima za naša vitalna prava, a dotakao se i Orbana.

- Pogledajte koliko je puta diplomacija bila suzdržana ili su uložili veto kad su bili napadi na Orbana. Ja se ne slažem s Orbanom, ali to je iživljavanje. Tu sam principijelno na strani Orbana, ne politički. A ove naše šmizle su svaki put bile na strani Orbana, bili su suzdržani, a sad rade protiv Hrvata - zaključio je.

