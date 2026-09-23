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ŠEF DIPLOMACIJE

Grlić Radman u New Yorku: 'EU treba jaču suradnju s Indo-Pacifikom, u fokusu je energija'

Piše HINA,
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Grlić Radman u New Yorku: 'EU treba jaču suradnju s Indo-Pacifikom, u fokusu je energija'
Zagreb: Izjave ministara nakon 196. sjednice Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je na sastanku u New Yorku važnost jačanja suradnje između Europske unije i indo-pacifičke regije, posebno u sektorima energetike i sigurnosti.

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman sudjelovao je kasno u utorak na neformalnom sastanku s kolegama iz zemalja članica Europske unije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda, gdje je naglasio potrebu za većom suradnje EU-a i indo-pacifičke regije, priopćilo je hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministar je u New Yorku "naglasio sve veći strateški značaj indo-pacifičke regije i potrebu za bližom suradnjom između EU-a i Indo-Pacifika u energetici, pomorskoj i prehrambenoj sigurnosti, otpornim opskrbnim lancima i kritičnim sirovinama", objavio je MVEP na društvenoj platformi X.

Ministarstvo je dodalo da Hrvatska energetskom diverzifikacijom doprinosi otpornosti Europe, uključujući proširenjem LNG terminala na Krku i strateškom ulogom Jadranskog naftovoda.

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"Hrvatska predsjedanja (inicijativama) Triju mora i #MED9 su također kao prioritete imala povezivost, infrastrukturu i otporne opskrbne lance", dodalo je ministarstvo.

Grlić Radman se na marginama Opće skupštine UN-a sastao i s kamerunskim kolegom Lejeuneom Mbellom Mbellom, a MVEP je kazao da su razgovarali o jačanju političke i gospodarske suradnje, "s osobitim potencijalnom u pomorskim pitanjima, energetici, poljoprivredi, digitalizaciji i infrastrukturi".

"Ministri su isto tako razmijenili stavove o regionalnoj sigurnosti i stabilnosti u središnjoj Africi, ali i o prilikama da se produbi suradnja između Hrvatske, Kameruna i Europske unije", ističe hrvatsko ministarstvo.

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