Plenković se u New Yorku sastao s čelnikom Applea

Premijer Andrej Plenković se na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku sastao s čelnikom Applea, druge najvrednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu, objavio je hrvatski premijer na društvenoj platformi X u srijedu. "Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s @tim_cook, izvršnim predsjednikom Upravnog odbora u tvrtki @Apple u New Yorku. Raspravljali smo o razvoju digitalnih usluga u Europskoj uniji, izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija, važnosti sigurnosti u digitalnom okruženju i regulacijama koje se tiču dječjeg korištenja društvenih mreža", napisao je Plenković na X-u rano u srijedu.

Dodao je da je u razgovoru s Cookom naglasio inovacije i brzi rast hrvatskog ICT sektora te aktivnosti vlade kada je riječ o digitalnoj transformaciji zemlje.

Cook je donedavno bio izvršni direktor Applea, no na tom položaju ga je u travnju zamijenio John Ternus.

It was a pleasure to meet with @tim_cook, Executive Chairman of the Board of Directors at @Apple, in New York. We discussed the development of digital services in the EU, the challenges posed by artificial intelligence, the importance of safety in the digital environment, and regulations governing children’s use of social media. I also highlighted the innovation and rapid growth of Croatia’s IT sector, as well as the activities of @VladaRH aimed at advancing the country’s digital transformation 🇭🇷. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 22, 2026

Dionice Applea porasle su dvadeset puta otkako je Cook preuzeo mjesto izvršnog direktora u kolovozu 2011. U Apple ga je doveo njegov osnivač Steve Jobs.

Plenković je na X-u objavio i da se u New Yorku sastao i s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem, poručivši da Hrvatska nastavlja podupirati Kosovo na putu prema članstvu u EU-i i Vijeću Europu "te sudjelovati u NATO-ovoj mirovnoj misiji @NATO_KFOR".

"Razgovarali smo o stanju u jugoistočnoj Europi, gospodarskoj suradnji i sigurnosnim izazovima, kao i o važnosti brige za hrvatsku manjinu na Kosovu i kosovsku manjinu u Hrvatskoj", napisao je hrvatski premijer na X-u.