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TEMA: UMJETNA INTELIGENCIJA

Plenković se u New Yorku sastao s čelnikom Applea

Piše HINA,
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Plenković se u New Yorku sastao s čelnikom Applea
Foto: X
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Premijer Plenković razgovarao je s Timom Cookom o izazovima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu, ističući važnost inovacija u hrvatskom ICT sektoru.

Premijer Andrej Plenković se na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku sastao s čelnikom Applea, druge najvrednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu, objavio je hrvatski premijer na društvenoj platformi X u srijedu. "Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s @tim_cook, izvršnim predsjednikom Upravnog odbora u tvrtki @Apple u New Yorku. Raspravljali smo o razvoju digitalnih usluga u Europskoj uniji, izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija, važnosti sigurnosti u digitalnom okruženju i regulacijama koje se tiču dječjeg korištenja društvenih mreža", napisao je Plenković na X-u rano u srijedu.

Dodao je da je u razgovoru s Cookom naglasio inovacije i brzi rast hrvatskog ICT sektora te aktivnosti vlade kada je riječ o digitalnoj transformaciji zemlje.

Cook je donedavno bio izvršni direktor Applea, no na tom položaju ga je u travnju zamijenio John Ternus.

Dionice Applea porasle su dvadeset puta otkako je Cook preuzeo mjesto izvršnog direktora u kolovozu 2011. U Apple ga je doveo njegov osnivač Steve Jobs.

Plenković je na X-u objavio i da se u New Yorku sastao i s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem, poručivši da Hrvatska nastavlja podupirati Kosovo na putu prema članstvu u EU-i i Vijeću Europu "te sudjelovati u NATO-ovoj mirovnoj misiji @NATO_KFOR".

"Razgovarali smo o stanju u jugoistočnoj Europi, gospodarskoj suradnji i sigurnosnim izazovima, kao i o važnosti brige za hrvatsku manjinu na Kosovu i kosovsku manjinu u Hrvatskoj", napisao je hrvatski premijer na X-u.

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Komentari 2
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