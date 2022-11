Grmoja: HDZ vas se očito srami; Zekanović: Vi ste sramota. A ti Bulj, završit ćeš kao Kerum!

Unatoč polupraznoj sabornici i prva ovotjedna sjednica započela je trzavicama. I to u prisustvu osnovnoškolaca koji su početak sjednice pratili s galerije. Hrvoje Zekanović najprije se obrušio na zagrebačku vlast.

- Na zagrebačkim fontanama za blagdan Svih svetih proteklih godina su bile projicirane slike svetaca, no ovog blagdana ne. Kao što je zabranio slike svetaca, Tomašević je zabranio i zastave hoda za život i isključivo postavljao zastave duginih boja. Murali s našim herojima, izdvojit ću jednog, a to je general Praljak, se uporno prekrivaju bijelom bojom i to je jedino što danas zagrebački gradonačelnik radi, a da je vidljivo. A ono što je nevidljivo jest golem problem zbog goleme hipoteke od 300 milijuna eura na koju je Grad stavio svoju najvrjedniju imovinu - istaknuo je obrušivši se na oporbu zbog pokušaja rušenja vlasti.

Pa se dotakao i Mostovaca.

- Bila je sjednica Odbora za gospodarstvo gdje su kolege koje vode Antikorupcijsko vijeće imale priliku 20-ak puta i van Poslovnika ulaziti u konverzaciju s ministrom Filipovićem, a podsjetit ću kako ti isti funkcioniraju kada imaju mogućnost upravljanja sjednicom pa na Antikorupcijskom vijeću eliminiraju sve svoje neistomišljenike. Podsjetit ću i kako Grmoja nije, iako se obvezao, na prošloj sjednici Antikorupcijskog vijeća donio zaključak o pozivanju bivših Mostovih ministara i Bože Petrova da čujemo tko je odgovoran za gašenje sisačke rafinerije i za dvije milijarde kuna iz proračuna, a oni su odgovorni - poručio je.

Prozvani Nikola Grmoja odmah mu je odgovorio javivši se za povredu Poslovnika.

- Očito vas HDZ više ne šalje na odbore pa niste u ponedjeljak bili na Odboru za gospodarstvu. Da ste bili vidjeli biste da sam za razliku od vas ja bio pristojan. Ali očito toliko sramotite HDZ i očito vas se srame da vas više ne šalju - rekao je pa dobio opomenu od predsjedavajućeg Ante Sanadera jer je Zekanoviću replicirao.

Opomenu je potom dobio i Zekanović.

- Onaj tko sramoti Sabor su oni koji mikrofonima remete kolege dok govore. Vi ste sramota za politiku, Sabor i Metković - odgovorio mu je, a malo kasnije u verbalni klinč ušao i s Mirom Buljem kojem je proročanski predvidio da će završiti kao Željko Kerum.

Naime, Bulj je pozvao sve zastupnike, posebno one iz Dalmacije, među kojima su i Sanader i Zekanović, da podrže njegov amandman da se Dalmatincima, gdje nije osiguran plinovod, osiguraju vaučeri za električnu energiju za potrošenih više od 2500 kilovata po satu.

- Dalmatinci će morati plaćati skuplju struju ili će morati štedjeti i smrzavati se ili plaćati duplo skuplju električnu energiju, ne po 59 eura nego po 89. Minimalno što moramo napraviti da im kroz vaučere tu razliku platimo iz Državnog proračuna - poručio je predloživši i osiguranje po 1000 kuna mjesečno za sve oni koji su i dalje na Baniji u kontejnerima zbog, kako je naglasio, nemara Vlade.

Zekanović ga je prozvao za populizam.

- Bulj je ovo ljeto dijelio alkaricu, 200 kuna svakom umirovljeniku u Sinju. Pa vi kao gradonačelnik ako imate novaca dijelite ga slobodno. A ovdje je interesantno kako ste zaboravili na hladnu Slavoniju, još hladniju Liku, Gorski kotar. Pa s obzirom da ste dobar menadžer, možda u proračunu Sinja ima viška novaca pa ga podijelite - rekao je pa dobio još jednu opomenu.

Bulj je podsjetio kako je osim alkarice podijelio i uskrsnice, božićnice pa otvorio i prvi vrtić.

- Završit ćeš kao Kerum - rekao mu je Zekanović pa ga još iz klupa posprdno zvao Kerumom.

Sličan prijedlog na rebalans proračuna kao Most ima i SDP.

- Imamo paradoks da se proračun puni bolje nego ikada, ne zbog sposobnosti vlade Andreja Plenkovića nego, nažalost, zbog inflacije. Vlada je donijela Uredbu o cijeni struje, ali, gle vraga, predviđaju da će kraj ogrjevne sezone biti 31. ožujka, a da li će baš biti tada na Banovini ili u Slavoniji, nisam siguran. I imamo da je Uredbom definirana cijena struje u tom razdoblju 59 eura za potrošnju do 2500 kilovata, a iznad toga 88 eura. Ljudi koji žive u nekom stanu od 70 kvadrata i prosječno su trošili 460 kilovata, teško da mogu biti unutar parametara koje je propisala Vlada. S druge strane, plaća se po broju priključaka i to je ključni problem - istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić naglasivši nužnost energetske obnove zgrada uz izdašnu subvenciju države za socijalno ugrožene, osiguranje vlastitih izvora energije, energetskih zajednica te energetskih vaučera za energetski siromašne.

