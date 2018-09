Grmoja: Jandrokovićeva izjava je najjača u povijesti Hrvatske

Saborski zastupnik Nikola Grmoja osvrnuo se u četvrtak na izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića kako je afera "SMS" pokazala da postoje ljudi koji zloupotrebljavaju sustav, ustvrdivši da je to jedna od možda najjačih izjava u povijesti hrvatske države, te da Jandroković vjerojatno cilja na ključne ljude iz HDZ-a.

Jandroković je u četvrtak, komentirajući novinarima aferu "SMS", ustvrdio da taj slučaj "nema veze s unutarstranačkim bitkama" i "nije unutarstranačka priča HDZ-a", već smatra kako je afera "SMS" pokazala da postoje ljudi koji zloupotrebljavaju sustav.

Plenković i Jandroković priznaju da je bilo zloupotreba sustava

"To su jako teške riječi, ti neki ljudi, a on cilja vjerojatno na ključne ljude iz svoje stranke, na potpredsjednika Sabora Milijana Brkića, na ministra u Vladi, potpredsjednika Vlade, očito su ti koji su, po njegovim riječima zloupotrebljavali sustav. Znači, HDZ da bi se obračunao s frakcijama unutar svoje stranke, odnosno Plenković i Jandroković, priznaju da je bilo zloupotreba sustava", izjavio je Grmoja u Hrvatskom saboru.

Podsjetio je kako je više puta iznosio slučaj protupravnog trošenja novca u Ministarstvu vanjskih poslova, ali bez učinka i zaključio kako je afera "SMS" postala aktualna kada je nekome trebala za unutarstranačke obračune.

"To je žalosno, to je ono što me ljuti i frustrira, jer naše institucije nisu neovisne, one funkcioniraju na daljinski, na poziv premijera", ustvrdio je Grmoja.

Smatra kako će afera završiti po načelu "ujeo vuk magare" - nastradat će vozač, primirit će se stranačka opozicija, poslat će im se signal da bi mogli nastradati ako budu stvarali probleme - i nikom ništa.

Poručujem premijeru i svima koji se na takav način odnose prema institucijama i građanima da neću stati dok ne istjeram do kraja slučaj u MVP-u gdje su umreženi mnogi i tu će mnogi pasti, poručio je Mostov zastupnik.

Sinčić: Jasno je tko je uveo anarhiju

Na aferu "SMS" referirao se i Ivan Sinčić (Živi zid), ističući kako je skandalozno da netko može zloupotrebljavati institucije tako da uzme telefon, nazove poznanika koji radi u policiji, DORH-u ili na sudu, koji ima uvid u spise, i reći mu da vidi do kud je došlo, tko je sljedeći....

"To se ovdje dogodilo", ustvrdio je Sinčić i upozorio da je došlo do curenja informacija iz istrage. To se nije smjelo dogoditi, tome se mora stati na kraj, naglasio je Sinčić dodavši kako treba istražiti one koji su u tome sudjelovali.

Pozvao bih institucije da odrade posao do kraja, da se ničeg ne boje, jer pravne sigurnosti nema ako cure informacije iz istrage, poručio je čelnik ŽZ.

"Ti i takvi prozivaju Živi zid za anarhiju. Što ste učinili od institucija, može vas biti sram, jasno je tko je uveo anarhiju, i u kaznene procese i u policiju, na sudove, i toj praksi treba stati na kraj", zaključio je Sinčić.