Grmoja: 'Nećemo zaboraviti što su hrvatski branitelji dali, ne zanimaju nas poruke iz Srbije'

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja odbacio je u srijedu kritike srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na račun Oluje, izjavivši da nikada nećemo zaboraviti što su hrvatski branitelji dali te da ga ne zanimaju poruke iz Srbije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Grmoja je rekao da su ponosni i sretni da mogu biti tu i proslaviti najveću hrvatsku pobjedu kojom su oslobođeni okupirani krajevi Hrvatske i dodao da žele iskazati zahvalnost svim braniteljima koji su nam omogućili slobodu, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost.

- Sada je na nama, na ovom novom naraštaju da ostvari sve ono za što su se hrvatski branitelji borili, za što su davali živote, a to je pravedna Hrvatska, Hrvatska u kojoj svaki hrvatski čovjek ima jednaku priliku. Za tu Hrvatsku tek se trebamo izboriti. Ja se nadam da hoćemo - izjavio je Grmoja.

Upitan za komentare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je izjavio u Mrkonjić Gradu da je Oluja bila zločin poručivši da "Oluje i pogroma protiv srpskog naroda više nikada neće biti" te kritiziravši odluku Crne Gore da pošalje predstavnika na proslavu u Knin, Grmoja je na to odgovorio "da ćemo slaviti Oluju još snažnije".

- Nećemo nikada zaboraviti što su hrvatski branitelji dali, a poruke iz Srbije nas uopće ne zanimaju - rekao je.

- Branili smo svoje, obranili i oslobodili svoje zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Oni mogu i dalje iz godinu u godinu naricati nad tim, ali to neće promijeniti činjenice. To ne može umanjiti ovu veličanstveni pobjedu koju želimo da hrvatski narod iz godine u godinu sve snažnije i jače proslavlja - dodao je Grmoja dodavši da je želja Mosta da se taj dan obilježava još veličanstvenije.

Na dolazak crnogorske delegacije na ovogodišnju Oluju u Knin je rekao da im je drago što su predstavnici Crne Gore tu te nastavio da bi voljeli da su tu i veleposlanici svih zemalja što je zadatak hrvatske vlasti da učini maksimalne napore kako bi svi partneri i prijatelji Hrvatske zajedno s nama obilježavali i slavili Oluju.

Šuta: Za Hrvatsku bez podjela

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica VRO Oluja u Kninu je u srijedu okupio brojne političare koji su složni u tome da je Oluja najveća hrvatska pobjeda.

Čestitajući svima današnji dan splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je rekao da je danas trenutak kada se prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji nisu sa nama, a isto tako sa onima koji su ovdje s nama. Uputio im je veliku zahvalu za slobodu koju danas uživamo, ali i demokraciju te temelje koje su ostavili.

- Na nama je da gradimo Hrvatsku bez podjela, uključivosti, da svi građani imaju pravo na svoje mišljenje i da na takav način stvaramo još bolju Hrvatsku - rekao je Šuta.