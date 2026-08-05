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PROSLAVA OLUJE

Grmoja: 'Nećemo zaboraviti što su hrvatski branitelji dali, ne zanimaju nas poruke iz Srbije'

Piše HINA,
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Grmoja: 'Nećemo zaboraviti što su hrvatski branitelji dali, ne zanimaju nas poruke iz Srbije'
Knin: Dolazak visokih dužnosnika na obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Grmoja je rekao da su ponosni i sretni da mogu biti tu i proslaviti najveću hrvatsku pobjedu kojom su oslobođeni okupirani krajevi Hrvatske

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja odbacio je u srijedu kritike srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na račun Oluje, izjavivši da nikada nećemo zaboraviti što su hrvatski branitelji dali te da ga ne zanimaju poruke iz Srbije.

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Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
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Foto: Igor Soban /PIXSELL

Grmoja je rekao da su ponosni i sretni da mogu biti tu i proslaviti najveću hrvatsku pobjedu kojom su oslobođeni okupirani krajevi Hrvatske i dodao da žele iskazati zahvalnost svim braniteljima koji su nam omogućili slobodu, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost.

- Sada je na nama, na ovom novom naraštaju da ostvari sve ono za što su se hrvatski branitelji borili, za što su davali živote, a to je pravedna Hrvatska, Hrvatska u kojoj svaki hrvatski čovjek ima jednaku priliku. Za tu Hrvatsku tek se trebamo izboriti. Ja se nadam da hoćemo - izjavio je Grmoja.

Upitan za komentare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je izjavio u Mrkonjić Gradu da je Oluja bila zločin poručivši da "Oluje i pogroma protiv srpskog naroda više nikada neće biti" te kritiziravši odluku Crne Gore da pošalje predstavnika na proslavu u Knin, Grmoja je na to odgovorio "da ćemo slaviti Oluju još snažnije".

- Nećemo nikada zaboraviti što su hrvatski branitelji dali, a poruke iz Srbije nas uopće ne zanimaju - rekao je.

- Branili smo svoje, obranili i oslobodili svoje zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Oni mogu i dalje iz godinu u godinu naricati nad tim, ali to neće promijeniti činjenice. To ne može umanjiti ovu veličanstveni pobjedu koju želimo da hrvatski narod iz godine u godinu sve snažnije i jače proslavlja - dodao je Grmoja dodavši da je želja Mosta da se taj dan obilježava još veličanstvenije. 

Na dolazak crnogorske delegacije na ovogodišnju Oluju u Knin je rekao da im je drago što su predstavnici Crne Gore tu te nastavio da bi voljeli da su tu i veleposlanici svih zemalja što je zadatak hrvatske vlasti da učini maksimalne napore kako bi svi partneri i prijatelji Hrvatske zajedno s nama obilježavali i slavili Oluju.

Šuta: Za Hrvatsku bez podjela

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica VRO Oluja u Kninu je u srijedu okupio brojne političare koji su složni u tome da je Oluja najveća hrvatska pobjeda.

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Čestitajući svima današnji dan splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je rekao da je danas trenutak kada se prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji nisu sa nama, a isto tako sa onima koji su ovdje s nama. Uputio im je veliku zahvalu za slobodu koju danas uživamo, ali i demokraciju te temelje koje su ostavili.

- Na nama je da gradimo Hrvatsku bez podjela, uključivosti, da svi građani imaju pravo na svoje mišljenje i da na takav način stvaramo još bolju Hrvatsku - rekao je Šuta.

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