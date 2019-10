Grmoja pozvao zastupnike da se uključe u akciju za Miškića

Koliko držimo do svakog našeg čovjeka, toliko držimo do Hrvatske, ustvrdio je u Saboru Nikola Grmoja (Most) i pozvao zastupnike, ali i javnost da se uključe u akciju obitelji i prijatelja šibenskog kapetana Dina Miškića za kojim se traga od 26. rujna kada je na Atlantiku potonuo brod Bourbon Rhode. Obitelj i prijatelji pokrenuli su crowdfunding kampanju kojom će financirati nastavak potrage.

- Ako se taj dio posade ukrcao na splavi, na njima ima zaliha gotovo za mjesec dana. Tako da postoji velika šansa da je naš čovjek živ. Trebao sve učiniti da se ta potraga nastavi - kazao je Grmoja.

Nada se da će posada i šibenski kapetan biti pronađeni u akciji traganja.

- Sudjelovanjem u ovakvoj akciji pokazujemo da naše ljude ne zaboravljamo i da od naših ljudi nikada nećemo odustati. Dobro je da su se uključile i institucije države. Primijećene su signalne rakete, a sada se možemo moliti i nadati da će Dino Miškić biti pronađen i vratiti se svojoj obitelji - poručio je Grmoja.

Pozivu Mostovca priključio se i Goran Aleksić (Snaga) i zahvalio svima koji su potpisali peticiju za nastavak potrage za posadom potonulog broda i koji su uplatili donacije.

- Pozivam sve, pa i zastupnike da uplate donacije da se potraga ne bi prekinula, jer velika je šansa se ljudi pronađu. Vjerujem da su svi živi i zdravi i da će ih pronaći oni koji ih traže - poručio je.

'Kakav je stav Šuice prema suverenosti RH?'

Hrvoje Zekanović (Hrast) osvrnuo se na predstavljanje kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju, Dubravke Šuice pred matičnim odborom Europskog parlamenta, koja je govorila na engleskom jeziku. Zekanović je napomenuo da je imala je pravo, ali i dužnost govoriti i na hrvatskom jeziku, kao jednom od službenih jezika Europske unije.

- Neću ulaziti u kvalitetu njezinog engleskog jezika međutim čemu onda uopće stotine prevoditelja koji su angažirani u Europskoj komisiji, u Europskom parlamentu na poslovima prevođenja, čemu oni služe? I kakav je uopće onda stav hrvatskih političara, konkretno ovdje mislim na Šuicu prema hrvatskom jeziku a samim time ću reći i prema suverenosti naše države - upitao je Zekanović.

Podsjetio je da je Šuica potvrdila da je bila najveća zagovarateljica Istanbulske konvencije u Hrvatskoj te da je tek kada je upitana za stav o pobačaju rekla da je on kod nas legalan, ali i da je za puno liberalniju i širu definiciju obitelji te zaboravila je da referendumom u Ustav ušlo da je obitelj zajednica žene i muškarca.

- Pa neka ona tu svoju širu priču priča Europskoj komisiji, u Hrvatskoj je obitelj zaštićena, znači i brak je zaštićen kao zajednica žene i muškarca. Što se tiče njezinog stava o pobačaju, on je u jednoj velikoj kontradikciji s onim što je govori njezina stranka. No oni će očito biti zagovaratelj pobačaja, a kad treba uzeti glasove konzervativnih glasača, onda će malo koketirati i sa zabranom pobačaja odnosno još jedanput će se prevariti hrvatski glasači - uvjeren je Zekanović.

Napomenuo je i da je Šuica dobila potporu Vesne Pusić, a ustvrdio je da danas imamo lijevo liberalni HDZ koji se po ničemu svjetonazorski ne razlikuje od SDP-a.

- HDZ će i dalje, odnosno premijer Plenković, igrokazima kao što je onaj Đakićev igrokaz s HVIDRA-om, pokušavati malo uzeti desnog glasačkog tijela, ali bezuspješno - poručio je Zekanović.

Zekanović se pita zašto se jučer nije slavio Dan nezavisnosti umjesto dana neovisnosti.

- Jedino u Hrvatskoj nije dobro reći da si nezavisan, nego da si neovisan, kao da si nekada bio ovisnik pa više nisi. Hrvatska država je danas nezavisna. Hajdemo ga slaviti kao što slave svi narodi u svijetu - zaključio je Zekanović.

'Branitelji se osjećaju izdano i prevareno'

Nezavisni zastupnik Tomislav Panenić upitao je kada se ponovno vidimo u Vukovaru, kao i što se promijenilo od prošle godine kada se prosvjedom apeliralo da se intenzivnije procesuiraju i kazne zločini iz Domovinskog rata.

- Rezultat je da se hrvatski branitelji, građani Vukovara osjećaju prevarenima i izdanima i smatraju da je samo momenat izbora krize HDZ-ove vlasti, straha o gubitka predsjedničkih izbora utjecao na strašan pritisak, gdje lokalna politika nije mogla odgovoriti na to i nije imala dovoljnu hrabrost da nastavi putem kojim je započela. Ne osjećaju se samo građani Vukovara izdanima nego i građani Tovarnika, Lovasa, Berka, Škabrnje, Kusonje, Kijeva i drugih mjesta u kojima su se dogodili zločini i koji nisu procesuirani, a vrijeme neumitno teče - kazao je.

Panenić navodi kako je očito političarima vrijeme ne teče te upozorava da je trgovanje osjećajima, obiteljima najgore što se može dogoditi. Najgore je, kaže, što se pokušava ponovno spriječiti prosvjed.

- Moram se složiti sa kolegom Đakićem koji je prošle godine jasno rekao da je prosvjed u Vukovaru gubljenje vremena, novca i živaca. Bio je zapravo vidovit, pokazao je da napor koji je učinjen, dolazak ljudi u Vukovar, želja da se napravi stvarna promjena nije urodio plodom. Ono što još više ljuti pogotovo hrvatske branitelje, to je da umjesto procesuiranja zločina smo dobili prijedlog da obilježavanje dana stradanja Vukovara bude državni praznik - ustvrdio je Panenić.

Zaključio je kako je premijer Andrej Plenković uspio ubiti ono što se pokrenulo te da smo izgubili još jednu priliku da se ovaj problem riješi.

'Posao glavnog državnog inspektora nije voditi izborne stožere'

Peđa Grbin (SDP) problematizirao je prijedlog da glavni državni inspektor Andrija Mikulić bude šef kampanje predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović za Zagreb. SDP-ovac je pozvao zastupnike da zamisle ne bar tako hipotetsku situaciju.

- Poduzetnik ste i primate voditelja izbornog stožera HDZ-ove kandidatkinje za predsjednicu za Grad Zagreb i na tom razgovoru voditelj stožera upita vas želite li uplatiti donaciju za kampanju. Vi odgovorite da ne želite, a taj voditelj reći će vam, a želite li onda inspekciju u sljedećih nekoliko dana. U normalnoj državi svi bi se čudom čudili zbog čega je to moguće. U normalnoj državi, ali u Hrvatskoj pod HDZ-ovom vlašću ne. A zašto? Zato što je HDZ gospodina Mikulića, glavnog državnog inspektora RH imenovao za voditelja izbornog stožera Predsjednice RH za Grad Zagreb - kazao je Grbin.

Upitao je zastupnike je li to normalno te kršili se time minimum demokratske pristojnosti.

- Posao glavnog državnog inspektora nije voditi izborne stožere. Njegov osao je biti na čelu Državnog inspektorata, koji se bavi inspekcijskim poslovima u području trgovine, rada, ugostiteljstva, rudarstva, građevine. Državnog inspektorata koji bi se trebao baviti nadzorom provođenja zakona, stručnim poslovima, a ne političkim poslovima - poručio je Grbin.

'Plenković hrani populizam u Hrvatskoj'

Goran Beus Richembergh (Glas) podsjetio je da je premijer Plenković u nekoliko navrata u Saboru deklarirao "svoju alergiju na populističke ideje" no ustvrdio je da je on taj, koji hrani populizam u hrvatskoj politici. Kazao je kako ćemo se još nekoliko tjedana zabavljati treba li resetirati državne praznike i blagdane.

- To je očito sada najvažnija stvar koju trebamo riješiti i to pod hitno u Saboru neovisno o tome koji su argumenti posrijedi. S jedne strane nameće se nam se 30. svibnja koji je zapravo jedan od dva najvažnija datuma u povijesti HDZ-a, naravno paralelno i Sabora jer tada je konstituiran Sabor kao višestranački parlament nakon nekoliko desetljeća. Nama se nameće interes HDZ-a kao interes države, a zaboravlja se da mi već imamo Dan državnosti, 25. lipnja 1991.godine, kad je Sabor donio odluku o neovisnosti i samostalnosti RH. Sve ima svoju logiku, ali eto, opet se izvrće cijela priča kako bi se imali čime zabavljati u predizbornoj kampanji - kazao je Beus Richembergh.

Naveo je da s druge strane imamo čitav set tema, koje su iznimno važne i kojima se treba baviti i parlament i Vlada, a jedna od njih je svakako trenutna situacija na hrvatskom tržištu rada, demografija u pitanje funkcionalnosti čitavih sektora u hrvatskom gospodarstvu. Upozorio je da odljev radne snage poprima vrlo ozbiljne razmjere te da se govori o 380.000 ljudi, koji su otišli nakon našeg ulaska u EU, dok građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo i zdravstvo pate od velikog nedostatka ljudi. Upozorio je da se primjerice za bilo koji kvar u kući na intervenciju čega kao u bolnici na magnetsku rezonancu.

- Moramo biti svjesni da su rezervoari iz kojih možemo crpiti sezonce i one druge koji nam nedostaju, sve uži i uži i da nije dobro da o tome razgovaramo u svibnju ili lipnju, jer je prekasno. Sada o tome treba razgovarati i omogućiti poduzetnicima da slobodno, bez ikakvih kvota, na temelju svojih potreba, pokreću postupke za izdavanje radnih dozvola i uvoz radne snage tamo gdje je to potrebno - rekao je zastupnik Glasa.

Odgovorio mu je Branko Bačić (HDZ) te ustvrdio da se posljednje tri godine Vlada bavi konkretnim problemima u gospodarstvu.

- Da se Vlada bavila tim populističkim idejama ne bi rast gospodarstva sve ove godine bio na razini 3%. Nikad u Hrvatskoj nije bilo više zaposlenih nego što ove godine - kazao je Bačić.