'Neke su našli nakon 300 dana plutanja, rakete ulijevaju nadu'

Brod Alp Striker kruži u dijelu Atlantika u kojem su u noći s nedjelje na ponedjeljak uočene dvije signalne rakete. Povezuje ih se s nestankom hrvatskog kapetana Dine Miškića i još šest pomoraca nakon potonuća Bourbon Rhodea. Pozvana su i tri dodatna trgovačka plovila te, za zračnu potporu, zrakoplov Hercules C-130.

Pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, Vladimir Svalina, za N1 je komentirao potragu za nestalim pomorcima.

- Polažemo velike nade u ljudstvo, avione i flotu koja je sada u potrazi", rekao je Svalina, dodavši da je Bourbon Rhode brod kineske gradnje, koji nije dovoljno dobro kvalitetan i koji je kompanija ranije željela prodati, međutim, zakon tržišta i kriza spriječili su takav scenarij.

Što se tiče potrage, Svalina je rekao da su splavi na brodu kvalitetne te da one daju nadu da su pomorci još uvijek živi.

- Mi ne želimo vjerovati da njih nema, splavi su bile aktivirane, posada je bez obzira na paklene uvjete tada imala mogućnost da se prebaci na splavi i ono što splav sadrži u smislu preživljavanja još nam daje šanse da su oni živi, rekao je Svalina.

- Splavi su certificirane, moderne, postoji čitav niz izuzetno kvalitetnih proizvođača splavi, nije bilo tehničkih problema u smislu njihova funkcioniranja. Vjerujem da je plan spašavanja bio konzumiran i da je zapovjednik učinio ono što treba za spas sebe i svoje posade, rekao je Svalina, dodavši da sredstava treba još.

- Pustimo sve kvragu, nama treba intenzivna i dodatna potraga. Signalne rakete koje su viđene govore nam za pravo da su oni tu. Da naglasim, ne bi se desilo prvi put da su ljudi nakon 150, 200, 300 dana plutanja po Pacifiku nađeni. Ono što se desilo prije, moguće da se dogodi i sada, rekao je Svalina.

Istaknuo je da je prekid potrage bila velika pogreška.

- Bila je to čisto birokratska odluka i ne znam koga je to motiviralo da to učini. Ljudi moraju znati, ovo je realan život, ovdje su ljudi u pitanju, morali smo učiniti pritisak da dođemo do kompanije i na pravom smo putu da stisnemo kompaniju i moramo ići dalje dokle god postoje minimalne šanse, rekao je Svalina.

Smatra da je moguće locirati splav s pomorcima:

- Teško je reći gdje je, ali iskustvo nam govori da se da to locirati, suziti površina gdje je ispaljena signalna raketa, a kad se okvir suzi, vodeći računa o strujama, moru, siguran sam da je to moguće locirati, rekao je Svalina.

Bourbon Rhode: Tražimo, ali bez rezultata

Novi napori u potrazi za pomorcima s potonulog tegljača Bourbon Rhode koje vodi brod Alp Striker zasad nisu urodili plodom, objavila je u utorak navečer kompanija u čijem je vlasništvu bio potonuli brod.

Dva pomorca s broda Alp Striker tijekom noći na ponedjeljak rekli su da su vidjeli moguće signalne znakove te se brod uputio prema tom području, u koordinaciji s CROSS Antilles- Guyane, francuskom pomorskom službom za spašavanje na Karibima.

CROSS je pozvao i tri dodatna trgovačka broda da promijene smjer i upute se prema području iz kojeg je odaslan signal, kaže se u priopćenju kompanije Bourbon.

