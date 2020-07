Naime, Grmoja je ju\u010der u intervjuu na N1 televiziji me\u0111u ostalim komentirao i platformu Mo\u017eemo!, za koju je rekao da ih vidi kao nezrelu politi\u010dku opciju.

- Ako Mo\u017eemo budu ru\u0161ili Bandi\u0107a, ne\u0107e biti dobro. Oni trebaju jo\u0161 puno politi\u010dkog iskustva, ali sada su zeleni. Mi smo 2015. bili neiskusni, \u010dinili so gre\u0161ke ali sada imamo kapacitete za promjene u dr\u017eavi, ali i u Zagrebu. Nas mu\u010de slatke brige, svi kandidati u zagreba\u010dkim jedinicama imaju kapaciteta da napadnu Zagreb. Sigurno \u0107emo imati jaku listu za zagreba\u010dku skup\u0161tinu, ali i kandidata - rekao je Grmoja.

Na opasku novinarke da su iz Mo\u017eemo ostvarili odli\u010dan rezultat i da nisu opcija bez snage, rekao je kako je Most iskusniji.

- Oni su profitirali na potresu, ali tu je puno razli\u010ditih stavova. Katarina Peovi\u0107 zagovara oduzimanje \u0161tednje gra\u0111anima, no vidjet \u0107emo kako \u0107e se stvari u kotaciji razviti. Most je iskusniji - rekao je Grmoja.

Grmoja: 'Tomašević i Možemo su mi prijetili na ulazu u Sabor'

Rekli su mi da ću platiti zbog nastupa na N1 televiziji. Izgleda da bi ovi iz Štaba određivali što tko smije govoriti! Neće ići!, napisao je Nikola Grmoja na Twitteru

<p><strong>Nikola Grmoja</strong> iz Mosta na Twitteru je objavio da su mu članovi platforme Možemo! prijetili na ulazu u Sabor.</p><p>"Došao sam optimistično i u dobrom raspoloženju na konstituirajuću sjednicu ali odmah na početku prijetnje od Tomaševića i @mozemoHR. Kaže mi na ulazu da ću platit zbog nastupa na @N1infoZG. Izgleda da bi ovi iz Štaba određivali što tko smije govoriti! Neće ići!", napisao je Grmoja.</p><p>Naime, Grmoja je jučer u intervjuu na N1 televiziji među ostalim komentirao i platformu Možemo!, za koju je rekao da ih vidi kao nezrelu političku opciju.</p><p>- Ako Možemo budu rušili Bandića, neće biti dobro. Oni trebaju još puno političkog iskustva, ali sada su zeleni. Mi smo 2015. bili neiskusni, činili so greške ali sada imamo kapacitete za promjene u državi, ali i u Zagrebu. Nas muče slatke brige, svi kandidati u zagrebačkim jedinicama imaju kapaciteta da napadnu Zagreb. Sigurno ćemo imati jaku listu za zagrebačku skupštinu, ali i kandidata - rekao je Grmoja.</p><p>Na opasku novinarke da su iz Možemo ostvarili odličan rezultat i da nisu opcija bez snage, rekao je kako je Most iskusniji.</p><p>- Oni su profitirali na potresu, ali tu je puno različitih stavova. Katarina Peović zagovara oduzimanje štednje građanima, no vidjet ćemo kako će se stvari u kotaciji razviti. Most je iskusniji - rekao je Grmoja.</p>