'Jedva čekam maknuti Bandića. Ova vlada neće dugo trajati...'

<p>Čelnik koalicije Možemo <strong>Tomislav Tomašević </strong>za <a href="https://www.vecernji.hr/premium/tko-je-sestra-miroslava-skore-dok-sam-studirala-radila-sam-kao-manekenka-i-cistacica-1411432" target="_blank">Večernji </a>je prije objave službenih rezultata pričao o tome kako je njihova platforma čvrsta i stabilna, ne kao neki drugi oporbeni klubovi. Takvi će, napominje, biti i u Saboru.</p><p>- Mi smo i u Skupštini Grada Zagreba bili u vrlo sličnu sastavu, s četiri zastupnika, i ostali smo i dalje na četiri zastupnika, dok su se drugi oporbeni klubovi raspadali. Možda doista i dođe do nekih spajanja stranaka radi još bolje sinergije - poručio je.</p><p>Pričao je i o 'crnilu koje se nadvilo nad Hrvatskom' i objasnio kako se Restart koalicija nije dovoljno borila protiv jačanja krajnje desnice. Ipak, napominje kako će upravo Možemo ugasiti 'taj mrak'.</p><p>- Bilo koju Vladu koja se sad formira očekuju golemi izazovi i mi ćemo biti konstruktivna oporba, ali žestoka. Na svaku aferu triput ćemo vratiti HDZ-u i bit ćemo u niskom startu za iduće nacionalne izbore za koje vjerujem da će biti prijevremeni. Ne vjerujem da će ova Vlada, sa svim ovim izazovima i znajući kako HDZ funkcionira iznutra i koliko će afera isplivati, dočekati kraj mandata - uvjeren je Tomašević.</p><p>Na pitanje što će napraviti s mandatom u Gradskoj skupštini, Tomašević odgovara da će ostati u njoj, posebno jer će u Saboru raditi na novom Zakonu o obnovi Zagreba i okolice, da bude, kako kaže, bolji i brži.</p><p>- A onda se idem pripremati za kandidaturu za gradonačelnika Zagreba i tada stavljam saborski mandat u mirovanje, kad krenem u taj finalni okršaj s Milanom Bandićem. Vjerujem da ćemo ga nakon 20 godina konačno maknuti.</p><p>Na pitanje je li upravo on potencijalni materijal za premijersku funkciju jednog dana, Tomašević prekida.</p><p>- Polako. Korak po korak. Prvi je korak maknuti Bandića, nadam se da ćemo ga upravo mi maknuti s vlasti. A moja ambicija jest biti gradonačelnik Zagreba - poručio je.</p><p>Kazao je da će svoju političku borbu graditi na temama socijalne pravde i smanjenja društvenih nejednakosti, boljih uvjeta rada za sve ljude koji žive od rada, ekološke održivosti. </p><p>- Veća demokratizacija društva; da se ograniči broj mandata lokalnih čelnika na uzastopna maksimalno dva. I sam sam spreman na to; nitko ne bi trebao biti gradonačelnik više od dva mandata. Ali i da se omoguće lokalni referendumi, vrati veća moć skupštinama i gradskim vijećima te svakako borbi protiv korupcije, rodnoj ravnopravnosti, pravima žena - rekao je Tomašević.</p><p>Šef platforme Možemo prisjetio se borbe protiv korupcije koju je počeo na Cvjetnom trgu kada su ga nosili i u 'maricu'.</p><p>- Većinu ljudi na ovim listama više puta uhitio je tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. Borili smo se protiv tog projekta i htjeli pokazati sistemsku korupciju u Zagrebu, na primjeru Cvjetnog prolaza. I vidimo kako nam pravosuđe funkcionira; isti taj investitor, unatoč tome što je osuđen na gotovo pet godina zatvora, ispija na špici kavice, a kaže da ne može u zatvor jer je na liječenju. Tako da ćemo se baviti i – reformom pravosuđa - poručio je.</p>