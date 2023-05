Grmoja traži da se rasvijetli slučaj u školi u Strožancu

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja pozvao je u ponedjeljak mjerodavne na rasvjetljavanje slučaja u osnovnoj školi Strožanac, gdje je prošlog tjedna učenik petog razreda, prema tvrdnjama roditelja, na satu prijetio željeznom šipkom vršnjacima i nastavniku.

"Tražimo da se rasvijetli ovaj slučaj i ispita što se dogodilo, a ja ću se zastupničkim pitanjem obratiti ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu", rekao je Grmoja na konferenciji za novinare ispred škole u Strožancu, mjestu istočno od Splita, kojoj je nazočila i skupina zabrinutih roditelja.

Za vrijeme nastave učenik petog razreda je iz svoje torbe izvadio željeznu šipku dugu 30 centimetara i pitao nastavnika zna li on što je to, na što mu je profesor odgovorio da zna. Nakon toga učenik je izjavio da je on "novi Kosta K." i prišao jednoj djevojčici te rekao "bum", rekla je jedna od roditeljica.

Roditelji su rekli Grmoji da ravnateljica škole Žana Prižmić posjeduje tu šipku u svojoj kancelariji te da je poslije tog incidenta pozvana policija, ali ona nije reagirala.

"Ne mogu znati zašto policija nije reagirala, to bi trebalo pitati glavnog ravnatelja policije i ministra Davora Božinovića. Očito se dogodio propust", kazao je Grmoja.

Na upit kako bismo se kao društvo trebali postaviti u takvim slučajevima, Grmoja je rekao kako "ne bismo tome trebali davati previše prostora, ali trebamo to jasno osuditi".

Poručio je da treba depolitizirati školski sustav, jer školski odbori funkcioniraju kao produžena ruka politike, a učiteljima, nastavnicima i profesorima treba vratiti dostojanstvo i autoritet tako da ih se adekvatno plaća za posao koji rade.

Županijski vijećnik Mosta Ante Popović ustvrdio je da ravnateljica škole Žana Prižmić pokušava zataškati nemili slučaj, jer učiteljici koja je jedina u školi reagirala na vršnjačko naselje želi dati izvanredni otkaz.

Kritizirao je i prosvjetnu inspekciju, za koju je rekao da je "pod palicom HDZ-a".