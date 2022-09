Grmoja uputio poziv premijeru, Ćoriću, Teni Mišetić i Kovačeviću na javno saslušanje oko INA-e

Ako im je stalo do rasvjetljavanja tog navodnog sastanka u Vladi na kojem je Andrej Plenković naložio, kako tvrde neki od aktera tog sastanka u određenim medijima, gašenje sisačke rafinerije i preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj onda će se odazvati. A ako nešto kriju, onda neće, poručio je Mostov predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja, koji je uputio danas poziv premijeru Plenkoviću, bivšem ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću, bivšoj premijerovoj suradnici Teni Mišetić i bivšem šefu JANAF-a Draganu Kovačeviću za saslušanje na sjednici tog Vijeća idućeg četvrtka.

Grmoja je najavio niz saslušanja oko afere u INA-i, u kojoj je oštećena za milijardu kuna.

- Mi nećemo kao oporba dopustiti da ova priča o INA-i ode u zaborav tako da ćemo sigurno kroz jedan dulji period održavati ova javna saslušanja - rekao je dodavši kako sve adute sigurno neće ispucati odmah.

- Očekujemo da dobijemo informacije kako smo se doveli u poziciju da hrvatska nafta krene prema Mađarskoj kad smo niz godina uspjeli odolijevati tim pritiscima i kako je zapravo došlo do gašenja sisačke rafinerije pod nekakvom izlikom da ćemo se orijentirati prema Rijeci, a znamo da se to nije dogodilo. Očito je netko radio kontra hrvatskih interesa i sad ćemo vidjeti je li to sam ministar Ćorić ili je upleten i premijer Plenković. Ja ne vjerujem da bi iti jedan ministar napravio nešto mimo znanja i blagoslova predsjednika Vlade - poručio je Grmoja.

