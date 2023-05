Grmoja: 'Uvjeren sam u poraz ove Plenkovićeve korumpirane klike i da su građani progledali'

Jučerašnje saslušanje glavne državne odvjetnice pokazalo je gdje su vladajući doveli tu najvažniju instituciju, koja bi trebala služiti suzbijanju kriminala, korupcije i u obračunu sa svim onim što našu zemlju uništava. Pokazalo se da osoba koja je zadužena za obračun s korupcijom po treći ili četvrti put laže ovdje u Saboru, kazao je Mostov Nikola Grmoja osvrćući se na jučerašnju sjednicu Odbora za pravosuđe na kojoj je oporba "rešetala" glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek oko ostavke Vanje Marušić s mjesta šefice USKOK-a.

Naglasio je Grmoja kako je Hrvoj Šipek štitila miljenicu premijera Andreja Plenkovića, bivšu ministricu Gabrijelu Žalac, i da joj se ništa nije dogodilo dok je Marušić s čela USKOK-a otišla zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovao njen vozač.

- Najprije je Hrvoj Šipek rekla da je ona zatražila da Marušić ode jer nije obavijestila ni nju ni ministra o prometnoj nesreći koja se dogodila prije godinu dana, da bi jučer na Odboru rekla da je ona to samo predložila i da je Marušić mogla odlučiti ovako ili onako i da je otišla iz moralnih razloga. Sasvim je jasno da ova priča ne drži vodu, da su i glavna državna odvjetnica i Marušić morale otići još nakon one sramotne presice kada je cjelokupnoj javnosti bilo jasno da su i DORH i USKOK zakazali i to ne zbog moralnih razloga nego, vrlo vjerojatno, i kaznene odgovornosti jer se pomagalo Žalac da ne bude otkrivena - istaknuo je naglasivši kako će Most i dalje biti brana Plenkovićevoj korumpiranoj kliki.

- I nećemo dopustiti da nas prikažu kao one koji su destruktivci, koji ništa ne predlažu jer smo uputili možda najviše zakonskih prijedloga u saborsku proceduru i to upravo ovih koji se tiču života naših građana, povećanja njihovih plaća s kojima se sada premijer hvali i obećava to u izbornoj godini tek od 1.1. 2024., dok je istovremeno napunio državnu blagajnu upravo na inflaciji za koju je sam odgovoran i zbog koje su građani dovedeni da jedva spajaju kraj s krajem. Osiromašili su Hrvatsku i sad se nadaju profitirati i to tek u izbornoj godini - kazao je Grmoja, koji je uvjeren da su građani progledali.

- I uvjeren sam u poraz ove Plenkovićeve korumpirane klike - poručio je.

Najčitaniji članci