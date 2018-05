'Grubo je tjerao žene na oralni seks, neke su morale povraćati'

Krajem prošle godine #MeToo pokret u pitanje doveo i dodjelu Nobelove nagrade za književnost. U centru skandala je francusko-švedski bračni par, fotograf Jean-Claude Arnault, i pjesnikinja Katarina Frostenson koja je u međuvremenu odstupila s mjesta članice Švedske akademije koja pak svake godine bira laureata za Nobelovu nagradu za književnost.

Dok je Arnault, čini se, neumjesno pipkao djevojke njegova je supruga ogrezla u korupciju.

Suprugu i njegovom kulturnom centru dodjeljivala je novac i poticaje, a da o sukobu interesa nije obavijestila Akademiju. Također izvori koji žele ostati tajni upravo nju navode kao osobu koja je čak sedam puta "procurila" informacije o dobitnicima Nobelove nagrade, koju dodjeljuje upravo Švedska akademija.

Upravo iz tih razloga, po prvi puta nakon sedam desetljeća Nobelova nagrada na književnost neće biti dodijeljena ove godine. Posljednji se puta to dogodilo 1943. godine, u jeku Drugog svjetskog rata. Po odluci Švedske akademije, dobitnik Nobela za književnost za 2018. stoga će biti proglašen iduće godine, istodobno s laureatom za 2019.

Članovi 260 godina stare Akademije biraju se tajnim glasanjem, mora ih potvrditi kralj, a na toj su funkciji, tradicionalno, do kraja života. Do sada su odstupili čelnica Sara Danius i članovi Peter Englund, Klas Östergren, Sara Stridsberg, Kjell Espmark i Katarina Frostenson. Teoretičarka književnosti i likovne umjetnosti Danius odstupila je radi nezadovoljstva s načinom na koji je Akademija rješavala krize.

Čak 18 žena ga optužuje za pipanje

Jean-Claude Arnaulta čak je 18 žena optužilo kako ih je neprimjereno dirao, a mnogi tvrde kako se zlostavljanje dogodilo u stanovima koji pripadaju Akademiji.

- Ništa nije rekao što bi me upozorilo na ono što će se dogoditi. Nije bilo flertanja niti prethodnog dodira, a ja sam samo odjedanput osjetila ruku na međunožju. Kao da je kopao, bio je grub. Ustala sam se i ošamarila ga - kaže spisateljica Gabriella Håkansson o incidentu koji se, navodno, dogodio 2007. godine.

Njezin partner, autor i odvjetnik Thomas Enroth, svjedočio je događaju.

- Sjećam se vrlo jasno jer je to bila jedna od najgrubljih stvari koje sam ikada vidio. Ljudi oko nas su tresli glavama i šaptali kako čovjek nije sav svoj - kaže Enroth.

'Neke su krenule povraćati'

Neke su žene, koje žele ostati anonimne do potencijalnog suđenja, rekle kako ih je grubo natjerao na oralni seks, pa bi čak krenule povraćati. S jednom je imao aferu, a kada ga je ona ostavila Arnault bi je zvao sve dok nije promijenila broj telefona. Prvi susreti, nasilni dodiri pa čak i ucjenjivanje poslovima kretali bi na susretima koje su često zajedno organizirali njegov kulturni klub i Akademija. Nakon nekoliko pisanih pritužbi Akademija se odlučila ograditi od Arnaulta. On je na to uzvratio desecima mailova gdje tvrdi da nije kriv, da je samo riječ o nesporazumu.

- Tijekom susreta postalo je jasno kako su članovi Akademije, njihove kćeri, supruge i suradnici bili izloženi neželjenim dodirima od strane umjetničkog direktora, rekla je Sara Danius u jednom obraćanju medijima prije ostavke.

U Stockholmu su organizirani prosvjedi u znak potpore Danius, za koju mnogi kažu da nije kriva te da je odlično radila svoj posao, no ostaje činjenica da je Akademija prvo pismo i prijavu neprimjerenog ponašanja dobila još 1996. godine.

Možda najpoznatija anegdota o ponašanju Arnaulta uključuje švedsku princezu Victoriju koju je Arnault, navodno, tijekom jednog formalnog druženja 2004. godine neprimjereno dodirivao i prolazio rukom po leđima. Potjerala ga je princezina asistentica u civilu. Ona je kasnije zamolila organizatora da se pobrine da više nikada ne bude u istoj prostoriji s Arnaultom.

Na mjestu Sare Danius nekada je bio Horace Engdahl, a njegova je bivša žena potvrdila sve navode o Arnaultovom ponašanju.

'Svi su znali da se mlade djevojke ne pušta pokraj njega'

- Svi su znali, bila je javna tajna da se mlade djevojke ne pušta pokraj njega. Implozija svega toga prošle godine nije me začudila, kaže Ebba Witt-Brattstroem.

Engdahl nije htio potvrditi jesu li ga sa dvora zaista zamolili da princeza Victorija i Arnault nikada ne budu u istoj prostoriji. Prije nekoliko tjedana oglasio se i kralj Gustaf rekavši kako je "ovaj nesretni skandal problematičan jer će zakloniti sav dobar i važan rad kojim se inače bavi Akademija". Članovi koji su odstupili sa funkcija učinili su to iz različitih razloga.

U travnju troje ih je otišlo u znak protesta jer Frostenson, supruga od Arnaulta, nije maknuta. Tjedan kasnije odstupila je i Frostenson, kao i Danius, na inzistiranje preostalih članova. S problemom korupcije i "curenja" informacija se tek trebaju obračunati, a navodno će se i mijenjati pravila pa neće više biti moguće otkrivati tko je dobitnik.

- Otkazivanje Nobelove nagrade nije dovoljno. Riječ je o staroj, patrijarhalnoj utvrdi koja se mora modernizirati. Od utemeljenja 1786. godine bilo je samo devet članica, a tri su nedavno odstupile. Vjerujem i da je Danius natjerana da preuzme krivnju za Frostenson-Arnault skandal. Još jedan slučaj kad žena mora otići radi muškarca - rekla je Ida Ostensson iz udruge za ženska prava Make Equal.

