Limeni ljubimac virovitičkog umirovljenika Dragana Pantovića (72) plijeni poglede njegovih sugrađana. Njegove vješte ruke na Tomosu su napravile stotinjak preinaka tako da doista izgleda kao iz nekog drugog vremena.

Do Tomosa je došao 1994. godine. To mu je, kaže, bilo najpraktičnije sredstvo, jer se na prikolicu koja je smještena između dva stražnja kotača može staviti do 150 kilograma tereta. Najviše je vozio 12 velikih bala ječmene slame. Da bi njegov motor sve to izdržao morao je, zbog nedostatka dijelova, improvizirati i tako je ušao u legendu.

- Na tržištu nije bilo guma, pa sam prvo stavio one od freze. Kasnije sam ih zamijenio gumama ultralakih aviona koje su puno kvalitetnije i mekše, a koje su i sad na trokolici - priča Pantović.

No tu nije stao. Rama motora napravljena je od uljnih radijatora, papučice su skinute s invalidskih kolica. Malo pomalo i Pantović je prepravio Tomos prema vlastitim zamislima. Stavio je na prikolicu veliki sanduk koji može i zaključati, tako da dok ga parkira neki s dugim prstima nemaju pristupa stvarima koje prevozi.

Često je s motorom u šumi, na poljskim putevima, a u sanduku, osim namirnica, zna prevoziti i stvari koje su potrebne za protugradnu obranu jer je tamo angažiran. Ne postoje, nastavlja, vremenske neprilike koje bi ga omele da izađe iz garaže na svojem ljubimcu. Kiša, snijeg ili poledica ne mogu mu ništa jer je svojim inovacijama trokolicu učinio sigurnim prijevoznim sredstvom, a odijelo ga štiti od nepogoda.

Kad smo mu rekli da nas zbog sklonosti popravcima i inovacijama podsjeća na Grunfa, čuvenog lika iz nenadmašnog stripa Alan Ford, Pantović je uz smijeh uzvratio kako ga nitko do sada nije nazvao tim imenom.

- Redovito sam pratio dogodovštine čuvene TNT grupe, a doista godinama stalno nešto šarafim u svojoj radionici. Najviše na svojem Tomos motoru - uzvratio je 72-godišnji umirovljenik, koji nakon suprugine smrti živi sam u kući u prigradskom naselju Taborište.

Svoj Tomos, kaže, nije želio prodati ni za 2000 eura, jer je u njega zaljubljen. Potrošnja mu je zadovoljavajuća i iznosi do 4,5 litara na 100 kilometara. Zanimalo nas je koliko je na svojem ljubimcu do sada prevalio kilometara, ali Pantović tu brojku ne zna niti ga zanima, a kilometar sat mu ne radi.

- Ne nosim ni sat na ruci jer imam vremena i nikud ne žurim, tako da mi ne treba podatak koliko je moj Tomos prešao - rekao je Pantović.

Na dosadašnjim preinakama, koje su, napominje, sve u skladu s propisima i pravilima cestovnog prometa, ne planira stati. Plan mu je na prikolicu staviti ceradu kako bi njegov limeni ljubimac više sličio kolima koja su se mogla vidjeti u westernima. Za tu namjenu maknut će sanduk i montirati pod na izvlačenje. Želja mu je pretvoriti motor u putujuću western “sobu” i u nju staviti ležaj, a sve kako bi sa svojim ljubimcem krenuo na višednevna krstarenja. Na rastanku smo mu poželjeli da to što prije napravi.

Kako je Grunf iz stripa Alan Ford, iz tajne grupe TNT, imao maštu kojoj je samo nebo granica, zaključili smo da i Dragan Pantović, Grunf iz Virovitice, puno ne zaostaje za svojim junakom s kojim “hvata” sve veću sličnost. Grunfe, sretno, rekli smo na rastanku, a on nas je ispratio širokim osmijehom, s kakvim nas je dočekao. Vratio se potom u svoju radionicu jer ga čekaju pune ruke posla.